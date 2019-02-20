 Денисова планирует встретиться с Москальковой и лично обсудить судьбу пленных украинских моряков

Об этом омбудсмен написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Улетаю в Афины, где проведу несколько встреч с коллегами. ... Хочу наконец лично пообщаться с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москалькова, которая прилетит в Грецию одновременно со мной. Буду ставить вопрос соблюдения Россией норм международного гуманитарного права в отношении украинских политзаключенных и военнопленных моряков. Не оставлю без внимания тему предоставления им квалифицированной медицинской помощи и обеспечения надлежащих условий содержания", – написала Денисова.

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Также украинский омбудсмен сообщила, что планирует пообщаться с главой Международного института омбудсмена Питером Тиндалом и председателем парламентской группы Украина-Греция Атанасиосом Атанасиу. "У меня есть цель увидеться с омбудсменом Греции Андреасом Поттакисом и подписать Соглашение о сотрудничестве. Оно будет направлено на эффективную защиту и продвижение прав и свобод граждан обеих стран. Это важно, учитывая то, что в Греции остается немало задержанных украинцев", - добавила Денисова.

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