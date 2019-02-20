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 Политика Украины
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Все про:Денисова (395) моряки (620) политзаключенные (1118) пленные (404) Москалькова (126)

 Денисова планирует встретиться с Москальковой и лично обсудить судьбу пленных украинских моряков

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова собирается в рамках визита в Грецию провести встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Об этом омбудсмен написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Улетаю в Афины, где проведу несколько встреч с коллегами. ... Хочу наконец лично пообщаться с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москалькова, которая прилетит в Грецию одновременно со мной. Буду ставить вопрос соблюдения Россией норм международного гуманитарного права в отношении украинских политзаключенных и военнопленных моряков. Не оставлю без внимания тему предоставления им квалифицированной медицинской помощи и обеспечения надлежащих условий содержания", – написала Денисова.

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Также украинский омбудсмен сообщила, что планирует пообщаться с главой Международного института омбудсмена Питером Тиндалом и председателем парламентской группы Украина-Греция Атанасиосом Атанасиу. "У меня есть цель увидеться с омбудсменом Греции Андреасом Поттакисом и подписать Соглашение о сотрудничестве. Оно будет направлено на эффективную защиту и продвижение прав и свобод граждан обеих стран. Это важно, учитывая то, что в Греции остается немало задержанных украинцев", - добавила Денисова.

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Денисова планирует встретиться с Москальковой и лично обсудить судьбу пленных украинских моряков 01

Источник: https://censor.net.ua/n3112725
 
 
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Толку не буде. І варто перед розмовою чогось заспокійливого випити.
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москалькова встречу назначит, а потом позорно сбежит
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Даже вытащили бывшую по правам человека Нину Карпачову и Индюковича на свет Божий...,чтобы это значило? Денісова планує зустрітися з Москальковою та особисто обговорити долю полонених українських моряків - Цензор.НЕТ 1093
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Никого кацапы не отдадут.Имитация бурной деятельности от сои.Типа не забыли.Послали их кацапам на сьеденье,тем молодые пацаны проведут лучшие годы в кацапских конслагерях.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДенисова планирует встретиться с Москальковой и лично обсудить судьбу пленных украинских моряков
 
 
 
 
 
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