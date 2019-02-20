 Те, кто убивал и пытал, пойдут под суд, остальные - будут прощены, - Гриценко о возвращении Донбасса

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Донбасс можно вернуть завтра при капитуляции, но этого не будет, на тех медведчуковских и путинских условиях. Две автономные республики, федерализация, конституция и все прочие "вкусности" - такого не будет. Речь идет о том, чтобы это была не капитулянтская, а победоносная история, чтобы люди почувствовали, что Украина их отстояла, к сожалению, понеся огромные убытки, но отстояла и после того укрепилась", - отметил Гриценко.

"Те, кто убивал и пытал, пойдут под суд, если их Россия к себе не заберет, остальные будут прощены. Должна быть восстановлена нормальная жизнь по украинским законам", - добавил он.

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По словам Гриценко, это может занять пять лет, но не "обещает это сделать это за две недели".

"Некоторые предлагают: давайте построим забор, пусть они себе там в России - я против этого, такого не будет", - отметил кандидат в президенты.

Гриценко также отметил, что подпишет только те соглашения, которые отвечают украинскому интересу, другие - нет.

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"Это важно, потому что Минск (подписание Минских договоренностей - Ред.) - это была капитуляция, и Минск не сработал, вы же видите, за все эти годы. И после Минска погибло вдвое больше наших солдат чем к Минску, это ведь тоже факт" , - подчеркнул Гриценко.

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