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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 Те, кто убивал и пытал, пойдут под суд, остальные - будут прощены, - Гриценко о возвращении Донбасса

Кандидат в президенты от партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко рассказал как будет возвращать Донбасс в случае победы на выборах.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Донбасс можно вернуть завтра при капитуляции, но этого не будет, на тех медведчуковских и путинских условиях. Две автономные республики, федерализация, конституция и все прочие "вкусности" - такого не будет. Речь идет о том, чтобы это была не капитулянтская, а победоносная история, чтобы люди почувствовали, что Украина их отстояла, к сожалению, понеся огромные убытки, но отстояла и после того укрепилась", - отметил Гриценко.

"Те, кто убивал и пытал, пойдут под суд, если их Россия к себе не заберет, остальные будут прощены. Должна быть восстановлена нормальная жизнь по украинским законам", - добавил он.

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По словам Гриценко, это может занять пять лет, но не "обещает это сделать это за две недели".

"Некоторые предлагают: давайте построим забор, пусть они себе там в России - я против этого, такого не будет", - отметил кандидат в президенты.

Гриценко также отметил, что подпишет только те соглашения, которые отвечают украинскому интересу, другие - нет.

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"Это важно, потому что Минск (подписание Минских договоренностей - Ред.) - это была капитуляция, и Минск не сработал, вы же видите, за все эти годы. И после Минска погибло вдвое больше наших солдат чем к Минску, это ведь тоже факт" , - подчеркнул Гриценко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112724
 
   
 Топ комментарии
 
И тут Остапа понесло.... (Ильф и Петров " Дванадцять стульев")..😁😁😁
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Он ещё про дешёвый газ забыл. Там непочатый край.
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а те кто доносы строчил . по которым украинцев забирали а потом уже пытали и убивали . они в категорию прощенных попадают ? Те, кто убивал и пытал, пойдут под суд, остальные - будут прощены, - Гриценко о возвращении Донбасса - Цензор.НЕТ 2868
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И тут Остапа понесло.... (Ильф и Петров " Дванадцять стульев")..😁😁😁
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Он ещё про дешёвый газ забыл. Там непочатый край.
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Гриценко поверне Донбас та Крим! Гриценко системний та послідовний політик з величезним досвідом, тому після обрання Гриценка Президентом, почнуться незворотні процеси які унеможливлять продовження злочинної торгівлі з ворогом на крові і Донбас та Крим про не зможуть жити без української електрики та води! Повернення Донбасу та Криму буде питанням лічених місяців!
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Гриценко - единственный адекватный политик, ничем не запачканный. Башка у него варит и это факт.
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Нет скорей всего нескольких часов,шизик ! Опять твою палату в дурдоме забыли закрыть?
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Гриценко системний балабол.
Пригадай його систему харчування в армії.
У контрактах було написано, що харчування виконують сторонні організації і лише у мирний час.
В 2014 бригади вийшли до кордону без харчування!!!!
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Хто заважав внести зміни в контракти? Чи Гриценко в 2005 році мав подумати за ідіотів міноборони в 2014 які будуть імпотентами і нікчемами і не зможуть нічого організувати! Коли був Гриценко - все працювало як годинник! І знову все запрацює як годинник, коли Гриценко прийде до влади!
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Є ще " Золотой теленок".." Как ми пишем вдвоем? Да так и пишем. Как братья Гонкури. Едмонт бегает по редакциям, а Жюль стережет рукописи что би не украли.."😃😃😃
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Гриценку лишилося зняти очєчі і почати палити люльку.
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краще товсту самокрутку з газети з тютюном- самосадом.
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А «суддя - милуватель» Гриценко, бував на Донбассі в зоні АТО/ОСС?
Ну, хоча б один раз, один день?
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оригинально...по-моему я где то уже такое слышал Те, кто убивал и пытал, пойдут под суд, а другие будут прощены, - Гриценко о возвращении Донбасса - Цензор.НЕТ 7110
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Пишите помедленнее - я диктовать не успеваю.
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прям как на Майдане, только никого не наказали - или не нашли, или убежали, или судья взял/ла самоотвод...
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потому что Минск это была капитуляция, и Минск не сработал

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если бы я был вчера такой умный как моя жена сегодня
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судя по тому,шо там все только стоят на блокпостах - простит всех, поняв,
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а те кто доносы строчил . по которым украинцев забирали а потом уже пытали и убивали . они в категорию прощенных попадают ?
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""пойдут под суд, а другие будут прощены"""...чуток не поспеешь...в всу выходцы из донбасса там первее будут...уж они точно знают, что делать...
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Украина объявила в розыск главного фигуранта дело о крушении MH17 - генерал-майора ГРУ Олега Иванникова. По информации Bellingcat, именно он занимался транспортировкой "Бука" из России в Украину и обратно - DW.
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А те, кто отдавал приказы, но лично не пытал и не убивал, тоже будут прощены?
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Під ;величезними втратами; наш Наполеон має на увазі скільки - сотень, тисяч чи мільйонів життів українських Воїнів?
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"Речь идет о том, чтобы это была не капитулянтская, а победоносная история, чтобы люди почувствовали, что Украина их отстояла, к сожалению, понеся огромные убытки, но отстояла и после того укрепилась"

Тут він правий, лише створивши власний позитивний образ, народ нарешті зможе усвідомити себе господарем на своїй землі.
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Сказочник и фантазер.Почему они все какие то бредовые иллюзии воспроизводят?
ну нормальному человеку понятно,что только когда сдохнет Пукин и Рассея начнет
распадаться,только тогда и не раньше возможны какие то решения.Ситуация
заморожена минскими соглашениями на годы и от Украины уже ничего не зависит.
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При Гриценко Путин быстро сдохнет, т.е. сдуется. Как тока кремлёвский потрох осознает, что Украина стала единой, так ему пестец и придет.
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"При Гриценко Путин быстро сдохнет, т. е сдуется"... Это ж надо было самого грыща в тугодумии переплюнуть)))))))))))
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Господи, что оно несет
Остальные будут прощены... Кем ? Да они в основной массе изгои... Нормальных там осталось - на пальцах сосчитать.
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Не могло же наше государство в течении четырех лет выплатить 80 млрд грн тем, кого по пальцам можно сосчитать? Ищите и обрящите! Должен быть ещё хотя бы десяток постояльцев на КП, осознавших и раскаявшихся
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грабував, гвалтував, здавав позиції укр. військових...Толік, що ти верзеш?
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остальные - будут прощены

от тому тобі полковнику ніколи не бути генералом
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и тебя не простим.. в расход пойдешь на мыло Ті, хто вбивав і катував, підуть під суд, а решта будуть прощені, - Гриценко про повернення Донбасу - Цензор.НЕТ 644
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Зеленский,Тимошенко, но чтоб Гриценко или ныне "действующий гарант" не верю потому, что не может быть.
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В общем до сльоз))))) а тут еще адепты толины -капец насмешили))))
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Решті ставити тавро на лобі, щоб було видно шо воно з Думбаса.
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зараз немає сенсу взагалі говорити про дамбас і Крим..

1-ша і головна проблема - ***** і його бабло на виборах..
2-га тема - зміни в економіці, демонополізація, як знищити
монополізм олігархів, і як монополісти почнуть нову війну
проти України
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Даааа… кандидати в президенти один краще іншого... вже біді не знають яку ще пургу можна нести… ківу ще запустіть, той швидко проб"є чергове дно, покаже в якому напрямку потрібно рухатись)))
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А он уже с мацквой согласовал? Такое впечетление, что осталось только решить вопрос амнистий и наказаний. Эта война на десятилетия, и всякий, кто обещает скорое решение- фуфлогон.
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там уже нечего возвращать. мёртвая зона во всех отношениях
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"Те, кто убивал и пытал, пойдут под суд, если их Россия к себе не заберет, остальные будут прощены"
то есть даже те кто пытал и убивал могут спокойно себе на росию свалить и никто их искать и выдачи запрашивать не будет, пфффф

а не пошел бы ты, дорогой, нах№й с такими идеями!
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видать ещё не родился в Украине Моше Даян.
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а вот вопрос, мммщик Пушилин убивал и пытал?
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Фигню несешь, Хриця.
Мои симпатии к тебе тают.
Все жители Даунбасса и Лугандона, за исключением явно проукраинских,
Должны быть переведены в четвертый сорт - после дворовых собак.
И так - на два поколения вперед...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТе, кто убивал и пытал, пойдут под суд, остальные - будут прощены, - Гриценко о возвращении Донбасса
 
 
 
 
 
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