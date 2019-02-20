 Те, кто убивал и пытал, пойдут под суд, остальные - будут прощены, - Гриценко о возвращении Донбасса

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Донбасс можно вернуть завтра при капитуляции, но этого не будет, на тех медведчуковских и путинских условиях. Две автономные республики, федерализация, конституция и все прочие "вкусности" - такого не будет. Речь идет о том, чтобы это была не капитулянтская, а победоносная история, чтобы люди почувствовали, что Украина их отстояла, к сожалению, понеся огромные убытки, но отстояла и после того укрепилась", - отметил Гриценко.
"Те, кто убивал и пытал, пойдут под суд, если их Россия к себе не заберет, остальные будут прощены. Должна быть восстановлена нормальная жизнь по украинским законам", - добавил он.
По словам Гриценко, это может занять пять лет, но не "обещает это сделать это за две недели".
"Некоторые предлагают: давайте построим забор, пусть они себе там в России - я против этого, такого не будет", - отметил кандидат в президенты.
Гриценко также отметил, что подпишет только те соглашения, которые отвечают украинскому интересу, другие - нет.
"Это важно, потому что Минск (подписание Минских договоренностей - Ред.) - это была капитуляция, и Минск не сработал, вы же видите, за все эти годы. И после Минска погибло вдвое больше наших солдат чем к Минску, это ведь тоже факт" , - подчеркнул Гриценко.
Пригадай його систему харчування в армії.
У контрактах було написано, що харчування виконують сторонні організації і лише у мирний час.
В 2014 бригади вийшли до кордону без харчування!!!!
Ну, хоча б один раз, один день?
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если бы я был вчера такой умный как моя жена сегодня
Тут він правий, лише створивши власний позитивний образ, народ нарешті зможе усвідомити себе господарем на своїй землі.
ну нормальному человеку понятно,что только когда сдохнет Пукин и Рассея начнет
распадаться,только тогда и не раньше возможны какие то решения.Ситуация
заморожена минскими соглашениями на годы и от Украины уже ничего не зависит.
Остальные будут прощены... Кем ? Да они в основной массе изгои... Нормальных там осталось - на пальцах сосчитать.
от тому тобі полковнику ніколи не бути генералом
1-ша і головна проблема - ***** і його бабло на виборах..
2-га тема - зміни в економіці, демонополізація, як знищити
монополізм олігархів, і як монополісти почнуть нову війну
проти України
то есть даже те кто пытал и убивал могут спокойно себе на росию свалить и никто их искать и выдачи запрашивать не будет, пфффф
а не пошел бы ты, дорогой, нах№й с такими идеями!
Мои симпатии к тебе тают.
Все жители Даунбасса и Лугандона, за исключением явно проукраинских,
Должны быть переведены в четвертый сорт - после дворовых собак.
И так - на два поколения вперед...