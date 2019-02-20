 "Только кого-то поймаем, сразу уши оторву", - Гриценко о том, как будет бороться с коррупцией, если станет президентом

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Очистка начнется сверху, с администрации президента, здания, где я буду работать, правительства, прокуратуры, СБУ, парламента", - сообщил он.
Он также рассказал, что никто не будет носить деньги "на банк".
"Мне "на банк" не надо давать, никому "на банк" не надо давать. Только кого поймаем, сразу уши оторву. Поверьте мне, как только увидят, что президенту не носят: за то, чтобы зайти в кабинет - не носят, чтобы получить назначение - не носят, все быстро пойдет по вертикали", - отметил Гриценко.
Одного не пойму, кто раньше мешал этим людям всю их длительную политическую карьеру делать то, что они теперь обещают?
Да блин достаточно посмотреть голосования в ВР про снятие с депутатов неприкосновенности, чтобы понять всю их решимость в борьбе с коррупцией.
Переконаний, що ця пані від Петра ще й гроші за це отримує. Наймерзотніша професія - технічний кандидат в президенти. І Юля добре розуміє, що всім це добре зрозуміло
https://narodna-pravda.ua/2018/08/21/gritsenko-ne-zmig-prihovati-svoyu-dorogu-neruhomist-osobnyak-v-koncha-zaspi-i-chotiri-kvartiri-v-kiyevi/
Але я так зрозумів, що політкоректність та страх бути звинуваченим у неповазі до жінок, визначив вибір слова "вуха" -- вони є в обох статей
Жарт.
За Гриценка так само.
и шо интересно - им для егого совсем не нужно быть кандидатами или там претендентами...
и армию они распродавали - тупо оборвут уши и все....
забыл как армию разбазаривал???
Верьте евреям - Юле , Пороху . Зеленому или узбеку Мураеву .
Верной дорогой идем товарищи !
Половина чиновников ничего не делает - им Петя руки уже протрубал за разворовывание.
Теперь вторая половина рискует остаться без ушей и не сможет "слышать" народ.
Кто ж теперь коррупцию творить будет?
Стоит в Эрмитаже.
тут точно есть куда приложиться.
и вида вроде интеллигентного - а моск куриный, прапорщиковский такой.
шо природа делает? - та шо хочет то и делает...
писец. это вся его программа?