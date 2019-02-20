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Все про:выборы (21110) Гриценко Анатолий (1229) коррупция (7324)

 "Только кого-то поймаем, сразу уши оторву", - Гриценко о том, как будет бороться с коррупцией, если станет президентом

Кандидат в президенты от партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко рассказал, что в случае победы начнет борьбу с коррупцией сверху.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Очистка начнется сверху, с администрации президента, здания, где я буду работать, правительства, прокуратуры, СБУ, парламента", - сообщил он.

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Он также рассказал, что никто не будет носить деньги "на банк".

"Мне "на банк" не надо давать, никому "на банк" не надо давать. Только кого поймаем, сразу уши оторву. Поверьте мне, как только увидят, что президенту не носят: за то, чтобы зайти в кабинет - не носят, чтобы получить назначение - не носят, все быстро пойдет по вертикали", - отметил Гриценко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112717
 
   
 Топ комментарии
 
А может в угол поставит? "Только кого-то поймаем, сразу уши оторву", - Гриценко о том, как будет бороться с коррупцией, если станет президентом - Цензор.НЕТ 3683
"Только кого-то поймаем, сразу уши оторву", - Гриценко о том, как будет бороться с коррупцией, если станет президентом - Цензор.НЕТ 8453
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Чего только не пообещаешь, что бы рейтинг хоть до 7% добрался, а то на шестерке остановился.
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А я верю. А чо? "Тільки когось спіймаємо, одразу вуха відірву", - Гриценко про те, як боротиметься з корупцією, якщо стане президентом - Цензор.НЕТ 5404

Одного не пойму, кто раньше мешал этим людям всю их длительную политическую карьеру делать то, что они теперь обещают?

Да блин достаточно посмотреть голосования в ВР про снятие с депутатов неприкосновенности, чтобы понять всю их решимость в борьбе с коррупцией. "Тільки когось спіймаємо, одразу вуха відірву", - Гриценко про те, як боротиметься з корупцією, якщо стане президентом - Цензор.НЕТ 8106
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Онотоле... рвать надо яйца, а не уши!!!!
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Толя і Садовий добре розуміють, що не проходять, але все одно йдуть, відтягуючи протестні голоси у реальних можливих переможців Зелєнского і Юлі. Переконаний, що ці панове від Петра ще й гроші за це отримують. Наймерзотніша професія - технічний кандидат в президенти. І Толя добре розуміє, що всім це добре зрозуміло
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як ви не розумієте? це закид на проведення фракції в Раду. Якщо не брати участі в виборах Президента, то це втратити можливість доводити свою позицію та електорат розбредеться по іншим кандидатам та партіям.
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Юлия Владимировна технический кандидат оттягивающий голоса у Зеленского.
Переконаний, що ця пані від Петра ще й гроші за це отримує. Наймерзотніша професія - технічний кандидат в президенти. І Юля добре розуміє, що всім це добре зрозуміло
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какая жуткая страна получится....прикиньте каково будет иностранцам, все таможенники, менты и погранцы с нашей стороны без рук и без ушей...жуть
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У випадку таких заяв говорять про инші органи, що нижче
Але я так зрозумів, що політкоректність та страх бути звинуваченим у неповазі до жінок, визначив вибір слова "вуха" -- вони є в обох статей "Тільки когось спіймаємо, одразу вуха відірву", - Гриценко про те, як боротиметься з корупцією, якщо стане президентом - Цензор.НЕТ 1414

Жарт.
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он с тимошенко почти одногодки, но ему нужно отдать должное ... он хоть ботоксом себя не накачал ))) ...
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порівнювати поведінку чоловіка та жінки щодо своєї зовнішності глупо.
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таке щось.... Хілларі Клінтон зараз було би 70 років, якби вона стала Президентом США, Трампу зараз - 69. Ангела Меркель зараз має 65 років, То Ю.Тимошенка навіть в 2024 році буде молодша за Меркель
За Гриценка так само.
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Если в ближайшее время не будет обьединения Садового, Гриценко, Смешко, еще кого с выдвижением единого кандидата, все это сольется в унитаз истории...
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Садовий лідер Самопомочі? Отже, це неможливо, оскільки Гриценка також буде вести свою фракцію до Ради, вони в цьому конкуренти. Смешко вже не встигає провести свою кампанію, він спізнився на цей поїзд, скоріше всього - він технічний кандидат Гриценка, мабуть це так і задумувалося.
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Пол-миллиона безухих мусоров в первую же неделю. Круто!
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а кабмин, а администрация президента, а рада? это шо? все будут представлять страну без ухов? давайте вырывать что-то , что не видно, например- весь кабмин без яйцов
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Коррупция начинается еще в школе, когда учителя приучают что б были хорошие оценки у ребенка, родители должны побегать в школу, задобрить в том числе материально учителей. А дети это видят и в взрослую жизнь выходят с осознанием того, что не помажешь не поедешь. Надо борьбу з коррупцией начинать со школ и может быть через поколение а то и два у нас будет здоровое общество.
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вы что , предлагаете учителей лишить ухов? "Тільки когось спіймаємо, одразу вуха відірву", - Гриценко про те, як боротиметься з корупцією, якщо стане президентом - Цензор.НЕТ 331
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ви праві, з 1991 року вже виросло два покоління в умовах тотальної корупції, рішалова і беззаконня. Власне - є результат - еміграція молоді.
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Зрада вимагає все й одразу. Від усіх.
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...не все кандидаты еще высказались "Тільки когось спіймаємо, одразу вуха відірву", - Гриценко про те, як боротиметься з корупцією, якщо стане президентом - Цензор.НЕТ 7895
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ВСЕ РУКОВОДСТВО ОТ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕЛЬСОВЕТА БУДЕТ ХОДИТЬ БЕЗ УХОВ
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Идиот Вы пан Гриценко! Я посмотрю, как вы им гайки закрутите! В лучшем случае убьют, в худшем пожизненно и оглянуться не успеете, а в среднем продадитесь, слизняк!
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А давай проголосуй за него, что бы потом пАсмАтрЄть... А то ты пишешь так, будто его уже выбрали....
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то ви не знаєте, як діє влада - спочатку йде концентрація влади - розставляння на ключові пости відданих справі та лідеру людей, особливо, в силові органи, а далі - легітимне застосування сили та зброї.
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И буз ушей можно коррупционировать.
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Мілко оре Гриценко. Хтось недавно казав "Піймаю того, хто краде на оборонці-руки відірву". А тут лише вуха. Пора вже переходити до яєць.
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Тоесть у этой грозной размазни нет комплексного подхода, а значит и планов, буду голосрвать за Садового, у него есть конкретика.
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Ты же снова на миллиард танков и БТР по цене жигули продашь....
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ченовецкий, министр обороны никогда не имел права продавать имущество ВС. Так Шо не трынди
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Кого поймаю отсо у и подставлю, за много -много денег ! ПАБессараб !
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Представляю себе "Тільки когось спіймаємо, одразу вуха відірву", - Гриценко про те, як боротиметься з корупцією, якщо стане президентом - Цензор.НЕТ 9324 президента Гриценко с ожерельем из отрезанных ушей
"Тільки когось спіймаємо, одразу вуха відірву", - Гриценко про те, як боротиметься з корупцією, якщо стане президентом - Цензор.НЕТ 2779
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Ахахаха))))) жалко, что вовке беня выступать запретил, а то бы продолжил бы смешить вслед за тюлей с гриценкой...
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ВоФка просто талантливый клоун. Скажут смеши будет смешить, скажут молчи в тряпочку будет молчать. Марионетка в руках Бени.
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Законопроекты? Реформы? Интеграция в юрисдикцию ес? Методы?Нет, мы будем как клоун кидать какуюто актерскую лепнину, следовательно не имея в реальности никаких планов. Как к ним не относитесь, но шабунин и соболев годами, конкретно борятся за каждый законопроэкт, комитет, реформу и кандидатуру, а это муйло 'уши потрубает' это на кого расчитано? На детей?!
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Гриценко Президент,а этих любителей поднимать тарифы в тюрьму
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любой питбуль ето сделает лучше,
и шо интересно - им для егого совсем не нужно быть кандидатами или там претендентами...
и армию они распродавали - тупо оборвут уши и все....
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Стісняюсь спитать.А де чесний-причесний Толік грошей на вибори взяв?У нього ж в декларації тільки гідроцикл і стара машина.А чого він з корупцієй не боровся поки був міністром і депутатом?
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расстрельные тройки... взять и поделить... прям сказка для зрадоваты
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Значить всі питання доведеться вирішувати через Мостовую.
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с-с-сказочник!

забыл как армию разбазаривал???
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И так уже все чиновники без рук ходят, еще и без ушей будут, бедненькие...
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більш гуманно, ніж відрубування рук
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Один руки відрубувати буде другий вуха відривати - хто ж тоді на цих "інвалідів" працювати буде?
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Все верно НЕ верьте украинцам Гриценку . Смешку . Гнапу . Кошулинскому !
Верьте евреям - Юле , Пороху . Зеленому или узбеку Мураеву .
Верной дорогой идем товарищи !
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Марина Порошенко еврейка? Шо за кацапо-бред?
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Маруся - кацапка , дочка жирного чиновника .При чем тут она ?
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Я можу припустити, що шефи Андрія Садового із МІ-5 можуть виявитись для України найменшим із зол і імовірно, можуть вберегти Україну хоч у існуючих кордонах на якийсь час, допоки школи у райцентрах ще будуть діяти.
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Може й так ! Вважаю . що найб1льше зло , це Порох , Вилкул . Бойко . Мураев 1 тд . Садовий серед тих .кого б я хот1в би бачить .як 1 Гнап . См1шко . Кошулинський . Юля 1 Зеленський . це якщо вже або -або .
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Кловун комнатны :уши оторву - это его программа борьбы с коррупцией? Додик, млять! Тоже самое бухтело это тело 25 лет назад :"Тільки когось спіймаємо, одразу вуха відірву", - Гриценко про те, як боротиметься з корупцією, якщо стане президентом - Цензор.НЕТ 2154Украинцы, Божа баранi Вас от гэткiх барцуноу, усё роуна з чым, пестаболы!
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Страшно жить в этой стране...
Половина чиновников ничего не делает - им Петя руки уже протрубал за разворовывание.
Теперь вторая половина рискует остаться без ушей и не сможет "слышать" народ.
Кто ж теперь коррупцию творить будет?
"Тільки когось спіймаємо, одразу вуха відірву", - Гриценко про те, як боротиметься з корупцією, якщо стане президентом - Цензор.НЕТ 7516
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хочу посмотреть как Толя обрывает себе уши за 17 квартир в Киеве
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тоді пєтя буде трєтім.. він ріже руки.. це кращий варіант для місцевої свиноеліти
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Маринованные уши - Ваша любимая еда. ..... в изобилии!!!
"Тільки когось спіймаємо, одразу вуха відірву", - Гриценко про те, як боротиметься з корупцією, якщо стане президентом - Цензор.НЕТ 3435
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Уши поливаются соусом, чтобы не шевелились.
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Памятник Гераклу, борющемуся со львом - это про Гриценка.
Стоит в Эрмитаже.
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порохоботы, подскажите, сколько топ коррупционеров посажено при вашем шефе? правильно, 0. все ген. прокуроры были назначены Порошенко и дела на сотни миллиардов гривен были замылены- как прошлой власти, так и нынешней.
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Курс доллара, нафтогаз, таможня, субсидии, коммуналка, роттердам -
тут точно есть куда приложиться.
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Ой МЛЯ!!! Держите меня семеро!!! Это ЧМО во время Майдана сбежало с семьёй на куррорт, и пока решалась судьба страны - ОНО НА КУРОРТЕ ЖОПУ ПРЯТАЛО!!! И теперь это ЧМО решило поруководить страной - которую отстояли ДРУГИЕ??? Кому ОНО уши оторвать собирается - если само обосравшись со страны сбежало во время Майдана?
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Уши, которые собирается отрывать Гриценко, могут собраться и тоже ему что-то оторвать.
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ОНО разве что тараканам в своём туалете способно попытаться уши оторвать - не больше. Найди хоть одно видео на тему "Гриценко на Майдане"? А НЕТУ ТАКИХ! Обосравшись свалил на куррорт, а теперь вдруг решил кому-то "уши отрывать"?
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Ну, обещания оторвать уши, это аналог пожурить. Такие фразы характерны в отношении детишек-шалунов.
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чувак на страшилку подсел - хороший наверно борцун.
и вида вроде интеллигентного - а моск куриный, прапорщиковский такой.
шо природа делает? - та шо хочет то и делает...
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уровень боХ. )

писец. это вся его программа?
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Газ уже занят. Другие обещают. Ну уши, так уши.
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Толік, он, диви, заяць побіг, а він корупціонер моркви, лови, лови, у нього вуха довгі, якраз відривати зручно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Только кого-то поймаем, сразу уши оторву", - Гриценко о том, как будет бороться с коррупцией, если станет президентом
 
 
 
 
 
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