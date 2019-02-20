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 Сегодня состоится суд по иску Тимошенко о "незаконной агитации Порошенко"

В среду, 20 февраля, в 6-м апелляционном административном суде состоится слушание дела об использовании кандидатом в президенты Петром Порошенко своей должности для незаконной агитации.

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины", информирует Цензор.НЕТ.

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Рассмотрение дела по существу состоится по иску кандидата на пост президента Юлии Тимошенко, говорится в сообщении.

Начало - в 16:00. Адрес: ул. Московская, 8, к. 30, зал судебных заседаний №3 (судья-докладчик А.Г. Степанюк).

Напомним, ранее кандидат в президенты Юлия Тимошенко обвинила действующего Президента Петра Порошенко в подкупе избирателей.

Источник: https://censor.net.ua/n3112714
 
 
 Топ комментарии
 
ждём обосратушки бабушки
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Ой, а кто это у нас тут, принцесска идейная у которой все вокруг за бабки пишут и только она за Юлю по любви топит Сделать она может только еще одну подтяжку и совсем от путлера перестать отличаться.
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Баба Юля вимагає щоб Порох подав у відставку.
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ага ,а под конец он преподнес,огромный хер под самый нос*))
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Какие влажные мечты. Хотя, если вся женщина - сплошная изюминка, почему бы и нет. Сьогодні відбудеться суд за позовом Тимошенко про "незаконну агітацію Порошенка" - Цензор.НЕТ 6055
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Почему коломойский не арестован за вывод капитала приватбанка? Почему не предъявлены обвинения в сторону вовки за выступление на новый год вместо президента? Почему это все выглядит как альтернатива, но самом деле является частью всех петрушкиных схем?
Красивая картинка))
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"является частью всех петрушкиных схем" - мухоморами закусывал, Сережа?
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Ну почему же паленой водкой и щи... забыл? Я же кацап или зрадобот))) а на вопросики ответь лучше.
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Баба йуля заодно с петрушкой не гласный договор... заметь не сильно же она и страется быть президентом... вспомни как она вопила при яныке и ющенко. При желании она легко может стать президентом, но не делает этого? Почему? Ну тогда прийдется закрыть казино по всей Украине и реформы проводить, работать а тут чисто как на каникулах.
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то шо нада и приюличкиным один за счет заведения
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Нафик тут продукцію з Московії рекламувати?
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Unbelievable?
Whatever you're thinking about had better be kept to yourself ((3,15((
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Вибачаюся пані Татьяна.. Погано видно текст вашого коментарю - " еиу" чи "еиой"?😃
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Ой, а кто это у нас тут, принцесска идейная у которой все вокруг за бабки пишут и только она за Юлю по любви топит Сделать она может только еще одну подтяжку и совсем от путлера перестать отличаться.
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- Жуть какая.
- Что?
- Да так... не дай Бог такая морда ночью приснится - на всю жизнь заикой станешь.
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Чому не згадуєш що коефіціент за стаж при нарахуванні пенсії підняла з 1.2 до 1.35? Ще згадай про виплати на дітей, якими тепер всі користуються.
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І індексацію пенсій теж. Яку запровадила варовка.
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Якою Тимошенко ввижається порохоботам. Не дай Бог, щоб я когось так боявся.
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юличка ротом такое может навытворять, шо ховайся....
3 больших, до вентиля заполненых, баллона гаса могут помочь, но тоже не факт...
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как же вас лично, так не любят - может заслужили?
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Класс)) Соевые боты все уже отметились?
😀
Я это расцениваю , как предсмертные судороги. Перед тем как сдохнуть, змеи тоже пытаются укусить , но потом , пичалька, таки дохнут((
Так что , молодцы! Прошли перекличку , а теперь все свободны !!
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Не разбивайся в лепёшку, а живи утехами! Сьогодні відбудеться суд за позовом Тимошенко про "незаконну агітацію Порошенка" - Цензор.НЕТ 8826
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так ваших ждем - ленчиков, танюх, маринок и костиков.. - строй неполный без вас...
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зря вы отак плюетесь шелухой от рибы в разные стороны - кофе может?
ну или там не может?
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Так тебя уже сделали, но не доделали! Сьогодні відбудеться суд за позовом Тимошенко про "незаконну агітацію Порошенка" - Цензор.НЕТ 9103
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Ещё один. Все ваши уже были. Где вас только набирают таких тупых хамов в порохоботы?
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Тимур Шаов. Песня "ХАМ"

Как в зверинце все живут,
Важливость утратили.
Не по батюшке зовут,
Норовят по матери.

😃😃😃
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Чтобы задать острый вопрос, надо найти на него тупой ответ
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Поздравляю, вы пока что по тупым ответам держите первое место ((
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Юля, не та весовая категория. С таким монстром только народ может справиться, а народ подался в бега, так проще.
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А здесь остались, в основном, прихлебатели монстра, алкаши, да престарелые.
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Да еще остались ДОЛГИ. Долги предприятий, долги по тарифам, долги перед МВФ, долги пенсионного фонда и многие другие.
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Блін, а я думав льоха, що ти ще молодий.. А ти вже виявляється у поважному віці..😃😃😃
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А ты из какой, категории?

Прихлебатель монстра отпадает, я так понимаю.

Значит ты престарелый алкаш?
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Лучше быть престарелым алкашом, чем монстру Ж...... лизать и объедками питаться.
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А с чего у тебя мысли о лизании Ж... каких-то монстров? Это старческое или алкогольный делирий?
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А иначе выжить не возможно в этом стойле.
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Кому на Рашке жить хорошо 😕😕😕..... Тепер льоха, назвався грибом - полізай в кошик.
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ти просто ідійот...ТАРІФИ це ПРАВИЛА складання ціни!! так що ж таке "далгі па таріфам"? Сьогодні відбудеться суд за позовом Тимошенко про "незаконну агітацію Порошенка" - Цензор.НЕТ 2674 у вас там на савушкіна55 лиде дебіли залишилися... Сьогодні відбудеться суд за позовом Тимошенко про "незаконну агітацію Порошенка" - Цензор.НЕТ 802
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Ну ладно, поправлюсь. Долги перед комунальщиками из-за таких тарифов. Ну сам думай. Одни долги, кто то кому то должен. Дефицит пенсионного фонда и так далее, не умничай слишком, сам все знаешь прекрасно. Больше половины населения нищие, это шо то тебе говорит?
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- Ненавижу ведьм. Вечно они сопли размазывают, да слюнями брызжут.
- Да уж.
- Жуть какая. Антисанитария чистой воды!
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Юлька, тв смотри, как бы потужно рэформованый суд, тебя за наклэп на диабетика не посадил. Эти сейчас все могут
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Воинственная Юля придет в суд в костюме амазонки - с эполетами, аксельбантами, луком и стрелами?
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ты это ,на тот ли сайт зашел? - ну у тебя и фантазии - жуть)))))
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Ну, а как иначе? Все-таки, по вашим мечтам, будущий Верховный главнокомандующий ВСУ! Сьогодні відбудеться суд за позовом Тимошенко про "незаконну агітацію Порошенка" - Цензор.НЕТ 621
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это ты про кого - вашим - по вашим - цаповским - вон ты ,извращаться, тут у всех на виду - да не дождетесь))))
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Ей бо, это лучше чем в кафтане клоуна идиота из якобы нидергландов
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А сиську себе отрежет, чтоб из лука сподручней было в барыгу стрелять или как?
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Анджелина Джоли обе отрезала - и ничего, жива-здорова.
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у голодупої все штучне... свого нічого нема.. і обрізати нема чого... і для неї бомж на паперті теж "барига".. Сьогодні відбудеться суд за позовом Тимошенко про "незаконну агітацію Порошенка" - Цензор.НЕТ 5339
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Какая воинственная? Она сейчас больше похожа на Фросю Бурлакову.
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Совсем не удивлюсь, если карманный суд по этому делу скажет - сама воровка Сьогодні відбудеться суд за позовом Тимошенко про "незаконну агітацію Порошенка" - Цензор.НЕТ 9512
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а как и шо еще воровке нужно сказать, шо она снегурочка?
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ВЖЕ ТРИ СУДИ сказали що юдька - злодюжка... невже в США ФРН суди"кишенькові"?
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По виду - ботаничка, учительница по ботанике.
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что-то мне мой опыт подсказывает, что суд примет решение в пользу петра алексеича,- реформа, сэр
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не сомневайтесь, если бы юлька была президентом,наш самый справедливый суд решил точно так же и сейчас,тоесть в пользу президента
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Это ОБСЕ . Суд ещё хуже. Тут нужно Кивалова пририсовать
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Прикинте Петю посадят.Хотя такое мог сделать только Овощ))За это и поплатился постом
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Вы еще верите в наш самый реформированный суд?
он примет решение в пользу солнцеликого КИМ Им Порошенко самого честного и великого пустобреха всех времен и народов
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люби мои - ци губы, оци сами губы, подобаются?
так воны николы ну николы не брехалы - тьфу тьфу тьфу через ливо, теж круте, плече...
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не важно, есть подкуп, нет подкупа - ВОНА пролетит. карма у бабки такая, пролетательная.
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тюля дура...зачем так патлы от бессилия рвать у всех на виду -и это с ее же "рейтингом", видно воной настоящие рейтинги показывать начали)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня состоится суд по иску Тимошенко о "незаконной агитации Порошенко"
 
 
 
 
 
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