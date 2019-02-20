 Сегодня состоится суд по иску Тимошенко о "незаконной агитации Порошенко"

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины", информирует Цензор.НЕТ.
Рассмотрение дела по существу состоится по иску кандидата на пост президента Юлии Тимошенко, говорится в сообщении.
Начало - в 16:00. Адрес: ул. Московская, 8, к. 30, зал судебных заседаний №3 (судья-докладчик А.Г. Степанюк).
Напомним, ранее кандидат в президенты Юлия Тимошенко обвинила действующего Президента Петра Порошенко в подкупе избирателей.
Красивая картинка))
Whatever you're thinking about had better be kept to yourself ((3,15((
- Что?
- Да так... не дай Бог такая морда ночью приснится - на всю жизнь заикой станешь.
Чистого зла почти не бывает...
3 больших, до вентиля заполненых, баллона гаса могут помочь, но тоже не факт...
😀
Я это расцениваю , как предсмертные судороги. Перед тем как сдохнуть, змеи тоже пытаются укусить , но потом , пичалька, таки дохнут((
Так что , молодцы! Прошли перекличку , а теперь все свободны !!
ну или там не может?
Как в зверинце все живут,
Важливость утратили.
Не по батюшке зовут,
Норовят по матери.
😃😃😃
Прихлебатель монстра отпадает, я так понимаю.
Значит ты престарелый алкаш?
- Да уж.
- Жуть какая. Антисанитария чистой воды!
он примет решение в пользу солнцеликого КИМ Им Порошенко самого честного и великого пустобреха всех времен и народов
так воны николы ну николы не брехалы - тьфу тьфу тьфу через ливо, теж круте, плече...