 Сегодня состоится суд по иску Тимошенко о "незаконной агитации Порошенко"

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины", информирует Цензор.НЕТ.

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Рассмотрение дела по существу состоится по иску кандидата на пост президента Юлии Тимошенко, говорится в сообщении.

Начало - в 16:00. Адрес: ул. Московская, 8, к. 30, зал судебных заседаний №3 (судья-докладчик А.Г. Степанюк).

Напомним, ранее кандидат в президенты Юлия Тимошенко обвинила действующего Президента Петра Порошенко в подкупе избирателей.