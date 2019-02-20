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 СБУ заблокировала масштабный механизм финансирования террористов "ЛНР"

В рамках проведения операции Объединенных сил сотрудники ГУ в Донецкой и Луганской областях совместно с ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ разоблачили и прекратили масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что оперативники спецслужбы установили, что на оккупированной части области действует мощная финансовая организация, которая обеспечивает незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. Финансовый центр имел двадцать отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории.

Злоумышленники совершали операции через Интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы сделки открыли почти пятьдесят счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через Интернет-сервисы.

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По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины общий объем средств нелегального финансового учреждения переведенный только через национальную платежную систему превысил сто семьдесят миллионов гривен. Из полученных за предоставление "услуг" денег дельцы регулярно платили налоги в так называемый "бюджет "ЛНР".

Во время обысков, проведенных в Киеве и Северодонецке, у сообщников "финансистов" правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снимались наличные средства для передачи клиентам или курьерам. Сейчас счета физических лиц, которые использовались для нелегальных финансовых операций, заблокированы.

Руководителю финансового учреждения заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной финансовой деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/n3112713
 
   
 Топ комментарии
 
Что пенсии им больше не будут платить?. А то Марчук сказал , что 80 ярдов туда отдали.
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А разве при том, что валюта у нас - гривня, украинцы не пользуются долларами и евро, не имеют валютных счетов и проч.? Разве пенсионеры из временно оккупированных территорий не приезжают за пенсией в гривнях? Вы уж лучше нам про "зайчыков" и брацкую дружбу с мордвой напишите
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та ти спробуй на базарі провести мітінг проти "ротердам+" щоб вам по-собівартості курку чи сало продали СБУ заблокувала масштабний механізм фінансування терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 2821 =отримаєте ну дуже багато зауваженнь по хуцпатим пикам СБУ заблокувала масштабний механізм фінансування терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 1117
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Так на территории ЛНР валютой является российский рубль. Зачем снимать гривны в киевских банкоматах и перевозить в Луганск? Странно как то..
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А разве при том, что валюта у нас - гривня, украинцы не пользуются долларами и евро, не имеют валютных счетов и проч.? Разве пенсионеры из временно оккупированных территорий не приезжают за пенсией в гривнях? Вы уж лучше нам про "зайчыков" и брацкую дружбу с мордвой напишите
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и меняют у менял на рубли..опуская при этом гривну!
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Они обычно продукты тут закупают и везут туда. Тут они и дешевле и качественнее чем то говно что им из паРаши привозят.
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Так на территории ЛНР валютой является российский рубль. Зачем снимать гривны в киевских банкоматах и перевозить в Луганск? Странно как то..

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Нічого странного немає. Наша влада руками СБУ створює подібні канали для фінансування терористів (без нього ця війна вже закінчилабся). Потім це саме СБУ "виявляє" ці канали, робить піар, закриває їх а замість них створює інші. І так вже 4 роки. Всі при ділах: СБУ "працює", сепари при бабалі і воють далі оскільки працювать вони не будуть, влада робить бабло на крові а народ носить лапшу скрізь, де лише вона тримається і з того задоволений.
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Что пенсии им больше не будут платить?. А то Марчук сказал , что 80 ярдов туда отдали.
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какие там карточки-копейки енти карточки.

главное финасирование - ротердам плюс -
ахметка вместе с мальдивским камандующим покупает данецкий уголь по 2800 грн,

вместо 400 грн в 2013 году-в 7 раз выше.

вся разница идет на зарплатыи пенсии данецкого быдла.

кормит порошенко данецкую армию.

за счет тупых киевких хахлов.

а оные карточки ищут.
на банковой ищите под табличкой Прэзыдент украины..
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пенсионные туристы ЛНР ..в труселях перевозят..кто же там будем смотреть !!!
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Ловлять цих щурів потрохи . Скільки ниточці не витись , а в кінці - тюрма й конфіскація . Це добре .
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та ти спробуй на базарі провести мітінг проти "ротердам+" щоб вам по-собівартості курку чи сало продали СБУ заблокувала масштабний механізм фінансування терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 2821 =отримаєте ну дуже багато зауваженнь по хуцпатим пикам СБУ заблокувала масштабний механізм фінансування терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 1117
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В Украине в обменниках рубли меняют, это нормально?
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Зато журналистьі прекрасно осведомленьі, и не устают сообщать, про «офшорьі Порошенка».
На счету, которьіх 3 тьісячи 80 долларов...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ заблокировала масштабный механизм финансирования террористов "ЛНР"
 
 
 
 
 
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