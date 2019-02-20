 "Олимпиакос" предупредил болельщиков о рисках в Киеве: "Следует избегать символики РФ, СССР и "Спартака" и обсуждений политического характера"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте dynamo.kiev.ua.

"На основании полученной информации, посещению игры в Киеве присвоена категория Высокого риска. Рекомендуется избегать использования общественного транспорта, особенно в день матча. К месту встречи в Полицейском садике лучше всего добираться на такси. Из этой точки до стадиона болельщиков будет сопровождать полиция. В целях безопасности, после игры болельщики будут развезены по отелям на автобусах. Важно сообщить во время матча названия своих отелей.

Следует избегать:

1) обсуждений политического характера, особенно о войне на востоке Украины;

2) использования флага и других символов Российской Федерации;

3) использования предметов одежды и других аксессуаров "Олимпиакоса" вне района стадиона;

4) использования флага других символы СССР;

5) использования символики московского "Спартака";

6) использования коммунистических символов", — говорится, в частности, в рекомендациях.

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Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА состоится 21 февраля на НСК "Олимпийский" в Киеве.