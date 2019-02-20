 "Олимпиакос" предупредил болельщиков о рисках в Киеве: "Следует избегать символики РФ, СССР и "Спартака" и обсуждений политического характера"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте dynamo.kiev.ua.
"На основании полученной информации, посещению игры в Киеве присвоена категория Высокого риска. Рекомендуется избегать использования общественного транспорта, особенно в день матча. К месту встречи в Полицейском садике лучше всего добираться на такси. Из этой точки до стадиона болельщиков будет сопровождать полиция. В целях безопасности, после игры болельщики будут развезены по отелям на автобусах. Важно сообщить во время матча названия своих отелей.
Следует избегать:
1) обсуждений политического характера, особенно о войне на востоке Украины;
2) использования флага и других символов Российской Федерации;
3) использования предметов одежды и других аксессуаров "Олимпиакоса" вне района стадиона;
4) использования флага других символы СССР;
5) использования символики московского "Спартака";
6) использования коммунистических символов", — говорится, в частности, в рекомендациях.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА состоится 21 февраля на НСК "Олимпийский" в Киеве.
про символику ссср и раши - точно!
а главное - не ужираться в хлам и сильно не махать крыльями
Так что добро пожаловать... - будет весело...
Греки онанируют на рашку..
Так что пускай сидят на трибунах тихо, а потом автобусами по быстрому в аэропорт...
В этом году мокшане скакали на бутылке тихо.
или не под силу, таварисч не дегенерат!!!
Осточертела политика на стадионах.
Я за красивый футбол на футбольном поле.
Я тоже самое про турок у них спросил - Чего турок притесняете и вообще когда с Кипра свалите?...
Обиделись юродивые...
https://dynamo.kiev.ua/news/318052-olimpiakos-predupredil-bolelschikov-o-kievskih-riskah-sleduet-izbegat-simvoliki-rossijskoj-federatsii-sssr-i-spartaka
***** масла. @zz11111zz 16 ч.16 часов назад
Кто там базарил что Зелёня не служил?
Вот он в военной форме!
Шах и мат!
Хотели дойти до Харькова..........
https://www.youtube.com/watch?v=pl-iu_o5oNs
Папрдон, а при чём тут Олимпиакос?