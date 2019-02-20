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Все про:болельщики (266) Динамо (688)

 "Олимпиакос" предупредил болельщиков о рисках в Киеве: "Следует избегать символики РФ, СССР и "Спартака" и обсуждений политического характера"

На официальном сайте греческого футбольного клуба "Олимпиакос" размещена памятка болельщикам, которые хотят посетить матч с "Динамо" в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте dynamo.kiev.ua.

"На основании полученной информации, посещению игры в Киеве присвоена категория Высокого риска. Рекомендуется избегать использования общественного транспорта, особенно в день матча. К месту встречи в Полицейском садике лучше всего добираться на такси. Из этой точки до стадиона болельщиков будет сопровождать полиция. В целях безопасности, после игры болельщики будут развезены по отелям на автобусах. Важно сообщить во время матча названия своих отелей.

Следует избегать:

1) обсуждений политического характера, особенно о войне на востоке Украины;
2) использования флага и других символов Российской Федерации;
3) использования предметов одежды и других аксессуаров "Олимпиакоса" вне района стадиона;
4) использования флага других символы СССР;
5) использования символики московского "Спартака";
6) использования коммунистических символов", — говорится, в частности, в рекомендациях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лига Европы: "Динамо" на выезде сыграло вничью с греческим "Олимпиакосом"

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА состоится 21 февраля на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3112711
 
   
 Топ комментарии
 
"Олимпиакос" предупредил болельщиков о рисках в Киеве: "Следует избегать символики РФ, СССР и "Спартака" и обсуждений политического характера" - Цензор.НЕТ 5030

про символику ссср и раши - точно!
а главное - не ужираться в хлам и сильно не махать крыльями
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Пусть выучат и поют песню "путин - ...уйло" и все у них будет Ок!
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Уверен, что завтра для фанатов Олимпиакоса будет бадабум ещё какой бадабум.
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"Олимпиакос" предупредил болельщиков о рисках в Киеве: "Следует избегать символики РФ, СССР и "Спартака" и обсуждений политического характера" - Цензор.НЕТ 5030

про символику ссср и раши - точно!
а главное - не ужираться в хлам и сильно не махать крыльями
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у "пам,ятці" відсутня інфа про символіку сєпарів, а це чи не найголовне, бо за це греки 100% відгребуть. З іншого боку, здається мені, що вони всерівно відгребуть. Бо це грецькі фани, вони по-іншому не можуть))
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а тем временем Украинская компания 4a games выпустила русофобский metro exodus )))Доколе))
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в Греции побили наших фанатов местные менты...
Так что добро пожаловать... - будет весело...
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Alex Dnipro ab1415eb - это да...

Греки онанируют на рашку..
Так что пускай сидят на трибунах тихо, а потом автобусами по быстрому в аэропорт...
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Сорри, это было в прошлом году. В годах запутался.
В этом году мокшане скакали на бутылке тихо.
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Alex Dnipro ab1415eb - да я так и понял..., но греки наших фанатов мудохали с удовольствием, хотя они вели себя как для фанатов вполне тихо...
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В принципе все верно, но все равно же бессмертные найдутся кто рискнуть захочет
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не треба путати футбол з "навколофутболом"
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аргументуйте!

или не под силу, таварисч не дегенерат!!! "Олимпиакос" предупредил болельщиков о рисках в Киеве: "Следует избегать символики РФ, СССР и "Спартака" и обсуждений политического характера" - Цензор.НЕТ 5204
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Пусть выучат и поют песню "путин - ...уйло" и все у них будет Ок!
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Якщо на кожному кроці не кричатимуть слава Бандері, то вмить опиняться на гілляці.
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а о украинских Победах паралимпийцев ни слова. А они лидируют.
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Валентина, подписан на страничку паралимпийского коммитета в ФБ. Не ососбо популярна смотрю, что печально. А всякие говногруппы, аля ватокласники, с кучей подписантов.
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Все верно.
Осточертела политика на стадионах.
Я за красивый футбол на футбольном поле.
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УЄФА не буде наказувати вас кацапів, але морду вам добряче натовчуть. "Олимпиакос" предупредил болельщиков о рисках в Киеве: "Следует избегать символики РФ, СССР и "Спартака" и обсуждений политического характера" - Цензор.НЕТ 4179
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А с чего это ультрас греческого "Олимпиакоса" таскают символику россосии, сысыры и мацьковкого "Спиртака"?


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Это все из-за того что в прошлой игре они вывесили российский флаг.
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Это лишний раз доказывает, шо даже греки понимают с кем Украина воюет.
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Греки ватные. Мой бывших цирюльник во время окупали Крыма все вопрошал «почему мы не хотим отпустить бедных русских?»!!
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Треба було казати, що їх хочуть відпустити з Криму на росію.
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Ali Hasan - мне греки тоже самое спрашивали... - мол почему обижаем руських и запрещаем их изык..

Я тоже самое про турок у них спросил - Чего турок притесняете и вообще когда с Кипра свалите?...
Обиделись юродивые...
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Да. я тоже всегда объясняю грекам. что есть и у них районыю как допустим. Фраки. где массово проживают мусульмане - турки. И если они завтра захотят быть Турцией, то. что вы скажете. Обижаются чего то..... говорят. так это ж Греция.... Пусть едут в Турцию
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Удивляют такие вопросы. Можно подумать их кто-то насильно здесь удерживал. У нас страна свободная, границы открыты, кому нужна рассея - собрал чюмаданы и вали.
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Ну греки со времен Царьграда, не доверяют киевским князьям
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Греческие фанаты, в особенности Олимпиакоса, отличаются довольно "горячим" нравом. Наверняка будут стычки и драки, даже и без символики.
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Жесть но наверное так будет лучше
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Хорошая инструкция, правильная. А насчёт общественного транспорта...так им его лучше не видеть.
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сомневаюсь что их будет кто то трогать за символику " Олимпикоса " . а вот за российский флаг или ворону раздавленную по любому наваляют "Олімпіакос" попередив уболівальників про ризики в Києві: "Потрібно уникати символіки РФ, СРСР і "Спартака" та обговорень політичного характеру" - Цензор.НЕТ 7322
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Лол. Сомневается он. Болельщикам Динамо никакого повода не надо. Они всех бьют, по крайней мере пытаются.
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да ладно . а младенцев они часом не распинают ?
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Вот источник:
https://dynamo.kiev.ua/news/318052-olimpiakos-predupredil-bolelschikov-o-kievskih-riskah-sleduet-izbegat-simvoliki-rossijskoj-federatsii-sssr-i-spartaka
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Вони на своїй трибуні вивісили російський прапор,так що уникай не уникай,все одно удар тримай!
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"Олімпіакос" попередив уболівальників про ризики в Києві: "Потрібно уникати символіки РФ, СРСР і "Спартака" та обговорень політичного характеру" - Цензор.НЕТ 4844

"Олімпіакос" попередив уболівальників про ризики в Києві: "Потрібно уникати символіки РФ, СРСР і "Спартака" та обговорень політичного характеру" - Цензор.НЕТ 9663 ***** масла.‏ @zz11111zz 16 ч.16 часов назад
Кто там базарил что Зелёня не служил?
Вот он в военной форме!
Шах и мат!

"Олімпіакос" попередив уболівальників про ризики в Києві: "Потрібно уникати символіки РФ, СРСР і "Спартака" та обговорень політичного характеру" - Цензор.НЕТ 996

"Олімпіакос" попередив уболівальників про ризики в Києві: "Потрібно уникати символіки РФ, СРСР і "Спартака" та обговорень політичного характеру" - Цензор.НЕТ 1991
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также не приветствуются балалайки и буденовки. а за кого они едут болеть))?
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"Следует избегать символики РФ, СССР и "Спартака"

Папрдон, а при чём тут Олимпиакос?
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А просто фаны Олимпиакоса могут выбрать эту символику в качестве "мести" зная, что украинцы это не одобряют.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Олимпиакос" предупредил болельщиков о рисках в Киеве: "Следует избегать символики РФ, СССР и "Спартака" и обсуждений политического характера"
 
 
 
 
 
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