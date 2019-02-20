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 Следствие по тем, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане, фактически завершено, - Луценко. ФОТО

Гибель и ранения участников мирных собраний на Евромайдане находятся в прямой причинной связи с решениями и действиями экс-президента Януковича, экс-главы СБУ Якименко и его подчиненных Тоцкого, Ганжи, Потиевского, Щеголева, экс-министра внутренних дел Захарченко и его подчиненных Шуляка, Конопляника, Миколенко, экс-министра обороны Лебедева, экс-начальника Генштаба Заманы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Только память и справедливое наказание виновных - наша защита от повторения таких трагедий, как гибель Небесной Сотни. Говорю об этом не только как Генпрокурор, а прежде всего как гражданин, который был по одну сторону баррикад с погибшими. Я, пожалуй, как никто чувствую свой долг дать обществу ответ - кто дал преступный приказ убивать мирных майдановцев. И вот сегодня, в день 5 годовщины кровавых событий, я могу твердо сказать: следствие установило не только 66 человек исполнителей, которые подозреваются в убийствах (из них 46 - бежали в РФ, остальные - под стражей). ГПУ в этом году фактически завершило следствие по тем, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане", - написал Луценко.

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"Комиссия экспертов и привлеченных специалистов на основании 988 томов материалов следствия приняла вывод, что гибель и ранения участников мирных собраний на Майдане находятся в прямой причинной связи с решениями и действиями экс-президента Януковича, экс-главы СБУ Якименко и его подчиненных Тоцкого, Ганжи, Потиевского, Щеголева , экс-министра внутренних дел Захарченко и его подчиненных Шуляка, Конопляника, Миколенко, министра обороны Лебедева, экс-начальника Генштаба Заманы", - заявил Генпрокурор.

"Как Генпрокурор гарантирую, что это важнейшее дело современной Украины пойдет на ознакомление защиты и в суд сразу после решения ВР о продлении процедуры заочного осуждения. Этого требует правоохранительная система. Этого требует справедливость. Этого требует совесть каждого, кто служит Украинскому Государству", - резюмировал Луценко.

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Следствие по тем, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане, фактически завершено, - Луценко 01
Следствие по тем, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане, фактически завершено, - Луценко 02
Следствие по тем, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане, фактически завершено, - Луценко 03
Следствие по тем, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане, фактически завершено, - Луценко 04
Следствие по тем, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане, фактически завершено, - Луценко 05

Источник: https://censor.net.ua/n3112709
 
   
 Топ комментарии
 
А бляха-муха говорила, что ещё год нужен...
Вы что поругались с ней?😉😁
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Противно читать этот пупулизм
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Каждый год 20 февраля... "Ми знаемо хто це зробыв"
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А бляха-муха говорила, что ещё год нужен...
Вы что поругались с ней?😉😁
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Нет не исполнителей на скамье подсудимых,нет заказчиков,нет ничего кроме слов патологического лжеца поменявшего кучу хозяев.
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Каждый год 20 февраля... "Ми знаемо хто це зробыв"
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Куча бумаги на фото и есть твой результат алкаш.Все остальное популизм и слова ничего не значащие.Надеюсь в этот раз сядут уже всей семейкой.
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Соломія є жіночим ім'ям, тому ви Dnipro 75ed19bb зпалилися.
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Соломія Українець - псевдо поетеси (ким би вона не була). "Зпалитися" слова немає в українській, правильно "спалитися". Так, я зануда.
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https://counter.yadro.ru/hit?t53.1; одна з адрес цієї гіфки
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за такое расследование ,его можно смело судить вместе с теми кто отдавал приказ.
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Шо за склад приёма макулатуры он нам показал ? ....может ночевал там...х\з
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Жила была бабка на берегу речки,
Захотелось бабке искупатся в речке,
И купила бабка мыло и мочалу,
Эта песня хороша, начинай сначала!
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Слідство щодо тих, хто віддав злочинні накази, що призвели до вбивств і поранень на Майдані, фактично завершено, - Луценко - Цензор.НЕТ 7006
но кто это мы вам раскажем если вы выберете петра алексеевича порошенко
Юра - Мудозвон
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, я могу твердо сказать: следствие установило не только 66 человек исполнителей, которые подозреваются в убийствах (из них 46 - бежали в РФ, остальные - под стражей). ГПУ в этом году фактически завершило следствие по тем, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане", - написал Луценко. Источник: https://censor.net.ua/n3112709

Остальные продолжают служить в органах...
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Чем показывать полки с бумагами, лучше б ты показал нары с осужденными.
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Через год ждём новых снимков "макулатуры"...
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Практически - это через год... И зачем нам барыги в генеральных прокурорах? Одного Шокина было мало? Хватит лапшу вешать милллионам. Наелись за пять лет.
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Та можно объявить что то был Чечетов, а потом не вынес тяжести содеянного и выбросился с окна Слідство щодо тих, хто віддав злочинні накази, що призвели до вбивств і поранень на Майдані, фактично завершено, - Луценко - Цензор.НЕТ 2812 Югик та всем уже давно ясно что вы похерели все расследование к чему этот цирк?
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Югик снимался в фильме " Верьте мне люди " в главной роли ...
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Завершены? Или подтасованы как вам удобно?
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Югик, придёт время и сядете УСЕ!
И Порошенко с Мариной, и ты со своей женщиной из будущего.
За вами пойдут все остальные паразиты!
Вплоть до самого последнего главы сельсовета!
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Луцык вы же отдаёте своим любимым "коллегам" во вражескую нам украинцам паРашу участников АТО под видом террористов . Вот пускай эти ваши "друзья" кацапы как вы им, выдадут всю эту сбежавшею продажную заразу перечисленную тобой. Преступников ответственных за убийство Небесной Сотни и массовым ранениям проукраинских активистов на Евромайдане.
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Югине "фактически завершено" до суда це те ж саме, що фактически беременная до полового акту.
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Легко развею интригу: путин, сурков и янык
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"Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи"
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Шось не допетраю... Пані Бляхамуха каже ще рік потрібен для встановлення. Чи знову: "Ой, бляха муха!..", не той текст читала?
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а он экстерном бляха муха подтвердит ночи не спал стакан из рук не выпускал о стране переживал и пришло очередное дно.
Только правды и суда с этой сценой майдана мы не получим
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Если накажут хоть одного пса режима, то вся свора разбежится. Кто алигархов защищать будет?
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Вангую на следующие выборы есть возможность услышать подобное еще чуть чуть
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ЮГИК!!! Талант не пропить! Родная МЕНСКАЯ ЗОНА с нетерпением ожидает возвращения своего БЛУДНОГО СЫНА!! А КАЧАНОВСКАЯ- женщину 3 тысячелетия!
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готовь. юрик. тревожный чемоданчик...тебя ждет лукьяновка...
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больше верится в выражение - уже назначены главные подозреваемые в отдании приказов о расстреле майдана. луценчиха вчера на заседании вр верещала, что янек давал приказ и на избиение студентов, и на расстрел майдана. откуда инфа? есть зафиксированные приказы?
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"Только... справедливое наказание виновных - наша защита от повторения таких трагедий, как гибель Небесной Сотни..."
Плять, и поворачивается же язык у чувака, отпустившего в бега практически всех убийц и воров, просравшего все "аресты счетов и имущества" и "международные розыски"...
Есть у Данелии в "Киндзадза" замечательное изобретение - "пожизненный ицых с гвоздями". Это самая скромная оценка, на которую заслуживает генеральный балабол страны.
Источник:https://censor.net.ua/n3112709
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пошел на Х,,,Й!!!! из-за таких Дегенератов "специалистов" как ты, такие ************-рыговские недобитые Крысы как вилкул, бойко, меРтвечук и т.д на свободе и с мандатами!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледствие по тем, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане, фактически завершено, - Луценко. ФОТО
 
 
 
 
 
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