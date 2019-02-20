EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  2049  5
Все про:дети (3460) Львовщина (1608) отравление (1239) школа (1831)

 Две девочки отравились угарным газом в школе на Львовщине

В селе Тейсаров Жидачевского района Львовской области пострадали от отравления угарным газом две 11-летние ученицы местной школы.

Девочки обратились за медицинской помощью с жалобами на плохое самочувствие, сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Медики сразу предположили, что речь может идти об отравлении угарным газом.

Читайте на Цензор.НЕТ: Детей в Сибири отправили учиться в супермаркет из-за аварийного состояния школы. Новую обещают к 2022 году

"Одна из пострадавших в удовлетворительном состоянии госпитализирована в Жидачевскую районную больницу, вторая школьница в сопровождении родителей обратилась и в удовлетворительном состоянии была госпитализирована в Стрыйскую городскую больницу", – сказано в сообщении.

Аварийная бригада ОАО "Львовгаз" временно прекратила подачу газа в газовой печи в 6-м классе. По результатам проверки газоснабжения в других классах школы нарушений не выявлено, учебный процесс не прекращался.

Также на Цензор.НЕТ: Школу в оккупированной Михайловке на Луганщине закрыли из-за регулярных обстрелов, - ОБСЕ

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3112708
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Аварийная бригада ОАО "Львовгаз" временно прекратила подачу газа в газовой печи в 6-м классе.Источник: https://censor.net.ua/n3112708

Цензор, вы спецом фотку какой-то плиты твердотопливной прицепили?
 показать весь комментарий
 
 
Это - груба, так называемая.
Я тоже сразу подумал про 21 век.
Хотя, сейчас люди возвращаются к твердому топливу.
 показать весь комментарий
 
 
Это печь на твердом газе. Ну, есть же твердый спирт (уротропин), почему не быть твердому газу?
 показать весь комментарий
 
 
Угарный газ - страшная вещь.
СО - без цвета, без запаха.
Легко доокисляется до двуокиси углерода.
Попадая в кровь, отбирает кислород у гемоглобина.
Образуется при горении без достаточного количества воздуха.
 показать весь комментарий
 
Там что, газовые котлы в каждом классе? Что за дичь? Кто такое допустил? Котельная должна находиться отдельно от школы на безопасном расстоянии. Рехвормы...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДве девочки отравились угарным газом в школе на Львовщине
 
 
 
 
 
 вверх