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 52% проверенных государством продуктовых магазинов нарушают права потребителей, - Opendatabot

Большинство магазинов розничной торговли, проверенных Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов, нарушали права потребителей.

Об этом сообщает Opendatabot по результатам собственного исследования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Всего в 2018 году государство проверило 829 компаний, осуществляющих розничную торговлю товарами, и выявило нарушения в 52% случаев.

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"Самые распространенные нарушения – реализация продукции без надлежащей информации о ней, нарушение условий хранения продуктов, реализация товаров, у которых закончился срок годности", – сообщают в Opendatabot.

Кроме этого, Госпродпотребслужба выявила нарушения в 36% учреждениях образования и 27% учреждений здравоохранения.

Напомним, что с начала 2019 году в Украине прекратил действовать мораторий на проверки бизнеса.

Также на Цензор.НЕТ: Случай бешенства зафиксирован в Киеве: больная крыса покусала женщину возле станции метро "Золотые Ворота", - Госпродпотребслужба

Ранее правительство утвердило новые нормы по осуществлению проверок бизнеса, отменив около 700 оснований для осуществления таких проверок.

В 2019 году государство планирует провести 143,4 тысячи проверок бизнеса.

Источник: https://censor.net.ua/n3112705
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
бери выше 92% - просто монопольки и прочие только бабло скирдуют им на всех насрать 52% проверенных государством продуктовых магазинов нарушают права потребителей, - Opendatabot - Цензор.НЕТ 2160
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А какой процент даст проверка государства??
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Ну, если бы государство не только проверяло, а еще и наказовало, то было бы меньше нарушений.

у, н
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а госуправление развалилось - оно само нарушает все что можно - тот же вротердам незаконен 52% проверенных государством продуктовых магазинов нарушают права потребителей, - Opendatabot - Цензор.НЕТ 6135
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А фабрики, заводы кто и когда проверять будет? Стандартизацией, хотя бы основных продуктов, тоже никто не занимается.
Ведь оглашён курс в ЕС, не так ли?
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курс, то щоби переобратися на другий термін. Невже це не ясно?
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Саме тому краще купувати у своїх знайомих на ринку.
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Українці обдурюють українців? Невероятно!
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начиная с героиЦЦкого пети
ну и трусняк с вротердамом не отстает 52% проверенных государством продуктовых магазинов нарушают права потребителей, - Opendatabot - Цензор.НЕТ 933
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Решта (48%) встигли "дати на лапу" контролерам! 52% проверенных государством продуктовых магазинов нарушают права потребителей, - Opendatabot - Цензор.НЕТ 5596
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Цензор.НЕТНовостиОбщество52% проверенных государством продуктовых магазинов нарушают права потребителей, - Opendatabot
 
 
 
 
 
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