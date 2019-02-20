EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество
  1186  24
Материалы по теме:
Все про:взятка (4375) Нацполиция (8956)

 Полковник полиции в Киеве купил девять квартир, продавая служебную информацию, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Киева разоблачила и задержала бывшего начальника одного из департаментов Национальной полиции Украины, уличенного в продаже служебной информации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ. 

Отмечается, что за вырученные средства полковник полиции приобрел в столице 9 квартир.

По данным полиции, задержанный полковник вместе с сообщниками на протяжении длительного периода за денежное вознаграждение предоставлял конфиденциальные сведения и непосредственный доступ к ним коллекторским конторам, сети банковских учреждений и частным предприятиям.

Отмечается, что 47-летний полковник полиции вышел на пенсию в начале 2018 года и наладил схему незаконного обогащения путем систематического незаконного вмешательства в работу автоматизированных систем МВД и Нацполиции и незаконного использования информации с ограниченным доступом. Он привлек к своим преступным планам специалистов среди сотрудников Нацполиции, осуществляющих обслуживание автоматизированных ведомственных баз. Его сообщники давали возможность другим участникам группировки – бывшим коллегам - получать конфиденциальные сведения о гражданах Украины.

Полковник полиции в Киеве купил девять квартир, продавая служебную информацию, - Нацполиция 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На взятке $7 тыс. задержали начальника управления активами банка "Хрещатик". ФОТО

Клиентами и нелегальными пользователями служебной информации становились службы безопасности и персонала коллекторских контор, крупных частных предприятий, банковских учреждений или любой платежеспособный человек.

Для прикрытия организатор группировки открыл фиктивное частное предприятие в сфере предоставления телекоммуникационных услуг. Его бывший подчиненный, действующий сотрудник Нацполиции, наладил по месту проживания "дежурную часть" наподобие call-центра "102", через которой "клиенты" круглосуточно в телефонном режиме получали данные.

Полковник полиции в Киеве купил девять квартир, продавая служебную информацию, - Нацполиция 02

На средства, вырученные от продажи информации, полковник купил в Киеве 9 квартир, некоторые из них - еще до выхода на пенсию. Эту недвижимость полицейский сдавал в аренду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР на Киевщине задержало следователя полиции при получении $2 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

По месту жительства фигурантов проведены 58 обысков, изъята разнообразная техника, сервер, мобильные телефоны, копии документов, черновая документация, патроны и деньги.

После получения очередного денежного вознаграждения за предоставленную информацию задержан соорганизатор группировки. Также на основании ст. 208 УПК Украины задержаны три основных фигуранта, в том числе бывший начальник департамента Нацполиции. Следователи Главного следственного управления готовят объявление подозрения шести участникам организованной группировки.

Источник: https://censor.net.ua/n3112703
 
 
 Топ комментарии
 
Если взять любого полковника МВД или СБУ и хорошенько тряхануть там окажется не меньше !
 показать весь комментарий
 
должно быть смешно но что то очень грустно
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
должно быть смешно но что то очень грустно
 показать весь комментарий
 
 
а мусарный завхоз с владимирской сколько купил? в компанию к лексусу? Полковник полиции в Киеве купил девять квартир, продавая служебную информацию, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8764
 показать весь комментарий
 
 
Если взять любого полковника МВД или СБУ и хорошенько тряхануть там окажется не меньше !
 показать весь комментарий
 
 
РЫНОК. Есть ПОПЫТ, продавай. Никакой политики - БИЗНЕС.
 показать весь комментарий
 
 
ну как такого увольнять((((((((((( он свой ((
 показать весь комментарий
 
 
Те що дозволено Гуглу чинавіть твіттеру, не дозволено полковнику
 показать весь комментарий
 
 
А люстрація взагалі була і там оновлення ж було нє? Що в біса ми отримали після перемоги чи такі зради в 2014 році? Країну корупціонерів, бариг та олігополію.... За це люди гинули на Майдані??????
 показать весь комментарий
 
 
Была смена вывески. Мелькали сообщения, что даже после старта псевдореформы старых кадров по регионам осталось 70-80 процентов (только в Киеве было под 50% новых кадров), начальство почти всё сохранило кресла. А на данный момент пришедших наивных "селфиков" выдавили или скурвили, так что сейчас это снова старая-"добрая" милиция больше чем на 90%.
 показать весь комментарий
 
 
Нормальная реформа, нормальный полицейский. Какая реформа, такой и результат. А кто говорил, что реформа на благо страны ? Пришедшая с майдана гоп компания как то для страны и раньше ничего не делала, так почему сейчас должно быть по другому?
 показать весь комментарий
 
 
за каждую квартиру и продавалово служебной информации по 3 - итого 27.
сделайте ему уже квартиру - 1.5 на 3 на ети 27......
 показать весь комментарий
 
 
А сколько таких еще мусоров сидят в своих креслах и на каждого гражданина смотрят, как на жертву, которую можно раздеть до трусов? Спросите у Авакова, плиз...
 показать весь комментарий
 
 
Все почти. Другие не задерживаются, система ломает.
 показать весь комментарий
 
Наверно проверка авто по вин номеру! А это секректная информация: Марка и модель автомобиля Год выпуска по тех. Паспорту Тип и цвет кузова Объем двигателя и тип топлива Наличие ГБО (если оно вписано в тех. Паспорт)
 показать весь комментарий
 
9 хат в Киеве, нормаль но так подработал мусаренок
 показать весь комментарий
 
 
бизнесмен аднака - нужно его в бизнес-школу отправить, преподавателем... Полковник полиции в Киеве купил девять квартир, продавая служебную информацию, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2391
 показать весь комментарий
 
 
То антикоррупционный прокурор, то мусорила продажный - а мне про Небесную сотню:скорби, мол...
 показать весь комментарий
 
 
Полковник,звание советское лейтентант, старшой я..
А.Папанов."Бриллиантовая рука", хуже дурака Полковник полиции в Киеве купил девять квартир, продавая служебную информацию, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2873
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоПолковник полиции в Киеве купил девять квартир, продавая служебную информацию, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх