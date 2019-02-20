 За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели 199 тысяч человек, из них 73,3% - дети, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 516,7 на 100 000 населения, что на 0,4% меньше эпидемического порога по Украине. Эпидемии гриппа нет.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 198 902 человека, из них 73,3% дети до 17 лет. С начала сезона заболеваемости (с октября 2018) переболели 9,4% украинцев.

"Один человек умер от гриппа. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 33 летальных случаев", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что специалисты исследовали 151 образец материалов от пациентов с подозрением на грипп, в 28 случаях определены РНК вирусов гриппа типа А.

Также сообщается, что в Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.

Вакцинировано 408 человек. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 161 193 человека.