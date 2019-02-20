 Кабмин почтил память Героев Небесной Сотни минутой молчания

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это настоящие герои государства, которые отдали самое ценное – жизни, за то, чтобы Украина состоялась. Чтобы мы имели собственное самоопределение как европейское государство", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

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Он обратился к родственникам погибших Героев: "Всегда трудно терять людей. Особенно трудно терять близких… Хочу сказать, что у каждого украинца в сердце боль от этих утрат".

По словам Гройсмана, сегодняшняя цель Украины – пройти этот путь до конца и отразить российскую агрессию.

Глава правительства подчеркнул важность политики памяти для идентичности государства.

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"С чего начинается знакомство со страной, когда в нее приезжаешь? С памятью этой страны. Всех украинцев много лет вынуждали забыть о нашей истории, чтобы стереть нашу идентичность. Этого нельзя допустить", - подытожил премьер.