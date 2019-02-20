 Кабмин почтил память Героев Небесной Сотни минутой молчания

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это настоящие герои государства, которые отдали самое ценное – жизни, за то, чтобы Украина состоялась. Чтобы мы имели собственное самоопределение как европейское государство", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.
Он обратился к родственникам погибших Героев: "Всегда трудно терять людей. Особенно трудно терять близких… Хочу сказать, что у каждого украинца в сердце боль от этих утрат".
По словам Гройсмана, сегодняшняя цель Украины – пройти этот путь до конца и отразить российскую агрессию.
Глава правительства подчеркнул важность политики памяти для идентичности государства.
"С чего начинается знакомство со страной, когда в нее приезжаешь? С памятью этой страны. Всех украинцев много лет вынуждали забыть о нашей истории, чтобы стереть нашу идентичность. Этого нельзя допустить", - подытожил премьер.
POSTED ON СІЧЕНЬ 27, 2019 BY EDITOR
Liza Bogutskaya
Давно думаю об этом, но сейчас увидела очень близкий по смыслу пост и поняла, что я не одна. Годовщина Майдана. Расстрелы. Снайперы.
Не знаю, как точно называется отдельные детали снайперской винтовки, но думаю, что оптический прицел должен быть. И зум должен быть. А значит, увидеть в прицел, в кого стреляешь, не составит труда.
Когда начались массовые расстрелы, помню, что первые слова были: "Стреляют с отеля Украина".
Почему стреляли в пацанов, у которых не было предметов защиты, или только фанерные щиты?
Я не военный стратег. Но точно знаю, что для победы над врагом главное- обезглавить его. Я имею ввиду, для неуправляемого хаоса было бы лучше стрелять по тем, кто и сам просил кулювлоба. Нет?
Если учитывать, что расстрелы проводил российский спецназ, а очильники сцены назывались Хунтой, то почему спецназ не стрелял по Хунте? Это же были снайперы? Они что, не могли отличить Яценюка, Пашинского, Авакова, Кличко, Турчинова, Грымчака и т.д. от простых пацанов?
Могли?
Почему не стреляли?
Почему Хунту не уничтожали?
Ответ очевиден.
Хунту никто и не собирался трогать. Снайперы действовали в ее интересах. По прошествии 4 лет у меня нет сомнений в том, что массовые расстрелы на Майдане были согласованы со сценическими революционерами.
Из них каждый знал, за что он там стоит. И только народ думал, что стоит за снос системы и европейское будущее.Posted in Новини
сделай печальной рожу, а то денег не дадут