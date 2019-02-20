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 Кабмин почтил память Героев Небесной Сотни минутой молчания

Члены правительства на своем заседании 20 февраля почтили память Героев Небесной Сотни минутой молчания.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это настоящие герои государства, которые отдали самое ценное – жизни, за то, чтобы Украина состоялась. Чтобы мы имели собственное самоопределение как европейское государство", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

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Он обратился к родственникам погибших Героев: "Всегда трудно терять людей. Особенно трудно терять близких… Хочу сказать, что у каждого украинца в сердце боль от этих утрат".

По словам Гройсмана, сегодняшняя цель Украины – пройти этот путь до конца и отразить российскую агрессию.

Глава правительства подчеркнул важность политики памяти для идентичности государства.

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"С чего начинается знакомство со страной, когда в нее приезжаешь? С памятью этой страны. Всех украинцев много лет вынуждали забыть о нашей истории, чтобы стереть нашу идентичность. Этого нельзя допустить", - подытожил премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3112700
 
 
 Топ комментарии
 
что-то вспомнилось шедевральное от допы-гепы -
сделай печальной рожу, а то денег не дадут
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Горькая правда: Массовые pacctpелu на Майдане были согласованы с теми, кто просил «kyлю в лоба»…Богуцкая
POSTED ON СІЧЕНЬ 27, 2019 BY EDITOR

Liza Bogutskaya




Давно думаю об этом, но сейчас увидела очень близкий по смыслу пост и поняла, что я не одна. Годовщина Майдана. Расстрелы. Снайперы.
Не знаю, как точно называется отдельные детали снайперской винтовки, но думаю, что оптический прицел должен быть. И зум должен быть. А значит, увидеть в прицел, в кого стреляешь, не составит труда.

Когда начались массовые расстрелы, помню, что первые слова были: "Стреляют с отеля Украина".
Почему стреляли в пацанов, у которых не было предметов защиты, или только фанерные щиты?
Я не военный стратег. Но точно знаю, что для победы над врагом главное- обезглавить его. Я имею ввиду, для неуправляемого хаоса было бы лучше стрелять по тем, кто и сам просил кулювлоба. Нет?
Если учитывать, что расстрелы проводил российский спецназ, а очильники сцены назывались Хунтой, то почему спецназ не стрелял по Хунте? Это же были снайперы? Они что, не могли отличить Яценюка, Пашинского, Авакова, Кличко, Турчинова, Грымчака и т.д. от простых пацанов?

Могли?
Почему не стреляли?
Почему Хунту не уничтожали?
Ответ очевиден.
Хунту никто и не собирался трогать. Снайперы действовали в ее интересах. По прошествии 4 лет у меня нет сомнений в том, что массовые расстрелы на Майдане были согласованы со сценическими революционерами.
Из них каждый знал, за что он там стоит. И только народ думал, что стоит за снос системы и европейское будущее.Posted in Новини
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Не, ну печальные рожи они строить умеют. И видимо в память об этой сотне, они повышют благосостояние украинцев путем повышения тарифов по формуле МВФ чем выше тарифы, тем выше зарплата.....
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что-то вспомнилось шедевральное от допы-гепы -
сделай печальной рожу, а то денег не дадут
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А Вазелин в годовщину Майдана наверняка натирает эбонитовые палочки беркута.
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"В Верховный Суд протягивают "судей Майдана", - родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС." Это тоже в честь погибших делается?
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ну да - не фиг ходить на майдан без пулемета
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Эти с позволения сказать, люди, реально не понимают насколько мерзко выглядят их пляски на костях Людей погибших на Майдане или они ВСЕХ нас считают тупым быдлом ?
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