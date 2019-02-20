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 Политика Украины, За рубежом
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 Россия должна разблокировать Керченский пролив, - посольство США в Украине

Соединенные Штаты Америки призывают Россию прекратить препятствовать движению в Керченском проливе судов, следующих в порты Украины, а также немедленно освободить захваченные украинские суда и членов их экипажа.

Об этом говорится в заявлении посольства США, передает Цензор.НЕТ.

"США призывают Россию уважать международные обязательства и прекратить задерживать, преследовать и препятствовать движению судов, проходящих через Керченский пролив и направляющихся в порты Украины, а также немедленно освободить захваченные украинские суда и их членов экипажа", - говорится в заявлении.

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Россия должна разблокировать Керченский пролив, - посольство США в Украине 01

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3112698
 
   
 Топ комментарии
 
отключите СВИФТ и интернет, введите эмбарго на нефть и металл, арестуйте счета их одигархов - и через день даже из Крыма здрыснут
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И сколько десятков лет вы собираетесь это повторять?
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росію можна лише змусити
для неї пряники не підходять, надійний метод це кнут.
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отключите СВИФТ и интернет, введите эмбарго на нефть и металл, арестуйте счета их одигархов - и через день даже из Крыма здрыснут
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Да хотя-бы на денек, поймут со своим чебурнетом ой как быстро
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В ножки дядюшке Сему падаете да ботинки у него вылизываете? А где-ж гордость то казацкая?))
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И сколько десятков лет вы собираетесь это повторять?
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- Наполеон при Ватерлоо опоздал на пять минут и очутился в нужнике со всей своей славой.(с)
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ЗАКРОЙТЕ МОСКОВИТАМ БОСФОР И ДАРДАНЕЛИ - МИГОМ РАЗБЛОКИРУЮТ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ.
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росію можна лише змусити
для неї пряники не підходять, надійний метод це кнут.
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Ну, да. А еще прекратите строить СП 2, и наверное хватит на марсе сады поливать......
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На скольких барышнях я ДОЛЖЕН был жениться, но как говорится не судьба.
Кому кацапы должны - всем прощают...а вот если делать международные конвои для прохода пролива...
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должна... но не спешит
а чтоб поторопить... одних слов мало..
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дык помогите ей!), направьте пару USS полюбоваться крымским побережьем!)))
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Трап соботировал санкции раньше и будет это делать впредь. Смиритесь !
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Кстати, ради любопытства заглянул на marinetraffic.com ...Навигация через пролив идет полным ходом. Может американцы не в курсе?)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия должна разблокировать Керченский пролив, - посольство США в Украине
 
 
 
 
 
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