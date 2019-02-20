 Россия должна разблокировать Керченский пролив, - посольство США в Украине

Об этом говорится в заявлении посольства США, передает Цензор.НЕТ.
"США призывают Россию уважать международные обязательства и прекратить задерживать, преследовать и препятствовать движению судов, проходящих через Керченский пролив и направляющихся в порты Украины, а также немедленно освободить захваченные украинские суда и их членов экипажа", - говорится в заявлении.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
для неї пряники не підходять, надійний метод це кнут.
Кому кацапы должны - всем прощают...а вот если делать международные конвои для прохода пролива...
а чтоб поторопить... одних слов мало..