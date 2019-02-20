 Рейтинги партий: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Гражданская позиция", "Оппозиционная платформа - За життя", "Радикальная партия", - опрос Центра Разумкова

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 7 по 14 февраля Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Гриценко и Бойко лидируют в президентской гонке, - опрос Центра Разумкова

В случае, если бы в ближайшее время проводились выборы в Верховную Раду Украины, при голосовании по партийным спискам шансы преодолеть пятипроцентный барьер имели бы такие политические силы: Партия "Слуга народа" (за нее готовы проголосовать 18,0% тех, кто пойдет на выборы), Всеукраинское объединение "Батькивщина" (15,4%), Блок Петра Порошенко "Солидарность" (14,9%), Партия "Гражданская позиция" (8,0%), Партия "Оппозиционная платформа - За життя" (6,6%), Радикальная партия Олега Ляшко (5,0%).

Уровень поддержки других политических сил - ниже 5%.

Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.