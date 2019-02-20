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 Политика Украины
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Все про:ВР (22663) выборы (21110)

 Рейтинги партий: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Гражданская позиция", "Оппозиционная платформа - За життя", "Радикальная партия", - опрос Центра Разумкова

Шесть политических сил на данный момент могут попасть в Верховную Раду. Причем Радикальная партия балансирует на грани фола.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 7 по 14 февраля Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Гриценко и Бойко лидируют в президентской гонке, - опрос Центра Разумкова

В случае, если бы в ближайшее время проводились выборы в Верховную Раду Украины, при голосовании по партийным спискам шансы преодолеть пятипроцентный барьер имели бы такие политические силы: Партия "Слуга народа" (за нее готовы проголосовать 18,0% тех, кто пойдет на выборы), Всеукраинское объединение "Батькивщина" (15,4%), Блок Петра Порошенко "Солидарность" (14,9%), Партия "Гражданская позиция" (8,0%), Партия "Оппозиционная платформа - За життя" (6,6%), Радикальная партия Олега Ляшко (5,0%).

Уровень поддержки других политических сил - ниже 5%.

Рейтинги партий: Слуга народа, Батькивщина, БПП, Гражданская позиция, Оппозиционная платформа - За життя, Радикальная партия, - опрос Центра Разумкова 01

Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Источник: https://censor.net.ua/n3112697
 
 
 Топ комментарии
 
Мусорные рейтинги продажных социологов.Всё продано на корню
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Если клоун выиграет Украины 100% не будет
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Ну 12% за БПП совпадает со стандартным количеством людей не обладающих способостью к логическому мышлению в любом обществе.
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Мусорные рейтинги продажных социологов.Всё продано на корню
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Самопоміч має об'єднуватись з Громадянською позицією Гриценка! Далі чекати вже не можна!
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Если клоун выиграет Украины 100% не будет
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Никто ни на какие майданы уже не выйдет.
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Если людям покажется, что пахнет коллаборационизмом с Кремлем, то такой сценарий возможен.
Я уже молчу за радикалов. Там есть такие настроения.
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Кучка проплаченых радикалов ничего не сделает их просто уничтожат. А рисковать здоровьем и жизнью за то что бы пришела очередная талантливая ОПГ врят ли люди захотят .
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Дружище, есть проплаченные радикалы, а есть радикалы от сердца, именно о таких я и говорю, и уж поверь правильно человек чуть ниже написал посадят Вазелина на бутылку на раз два.
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На проплаченные кремлядями майданы народ не выйдет. А что б клоуна усадить на бутылку выйдет и даже больше чем в прошлый раз. Так как народ уже в курсе как скидывать прокремлядских презиков.
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Президентство Вазелина может закончится переходом к парламентской республике. Его превратят в молдавского Додона без полномочий
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Если дебилы выберут Земанду, то поверь, они и в Раду насуют кодло Земанды, которое не даст его отстранить
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За 3 месяца клоунады на посту президента, прости Господи Вазелина, до выборов в Раду, даже самые беззубые люмпены от Овоща отвернутся от гидроцефала украинофоба жида зеленского.
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не думаю.

пока второй тур, пока вступление в должность - а там и лето с дачами и отпусками.

три месяца он без всяких шевелений типа будет формировать команду и вникать, при этом сыпя тоннами правильные слова.

а там и осень с выборами ...
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Після трьохсот років окупації і примусової негативної селекції, єдність Українцв повинна виховуватись сильною українською владою. Єдина надія що Порошенко залишиться на наступний президентський термін, а після нього буде ще кілька президентів аналогічної якості, і Україна таки отримає нове покоління Українців невражене вірусами мояхатаскраїзму і дедваукраїнцітатригетьманізму. Інакше наступний шанс з'явиться років через 10-20, через ще більшу кров, і немає ніяких гарантій що Україна ще буде існувати на той момент беручи до уваги рішучість росії припинити існування незалежної України.
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Вася Путлер - ну что поделать...?

Тяга такая к самоубийству у украинского народа...
проголосовал же он за 2-ды сидевшего уголовника по кличке Хам...
Будет потом плакать... - "А с кого выбирать было?"
Сейчас 40 кандидатов олухи..... - не плачьте потом....
https://t.co/fKSdm7mAek

Феномен Зеленського є помстою обивательської посередності

Рейтинги партий: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Гражданская позиция", "Оппозиционная платформа - За життя", "Радикальная партия", - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 4764

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пресконференція порошенка
https://www.youtube.com/watch?v=Z2zo8-aztVo&t=1s

тут вся "любов" пересічного українця до президента

і таких відео у Зеленського сотні годин,
ніякий томос-тур, чи то 2-3-годинний спіч гаранта бідності
не поміняє відношення пересічного українця до кондитера.
ну.. може.. 5тис - 10тис за голос у день виборів
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А если выиграет порох - Ахметов, Фирташ и прочие не будут вводить Ротердам ++, не будут также грабить за счет тарифов население Украины? Не будут торговать с окупантом?
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вы о действующем клоуне ?? правильно если он опять пройдет Украина не выдержит.
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Она будет без флага и языка. "Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН"
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і Україну здасть.....так?
почитай, подивися......

Rostyslav Demchuk
Bідео! Муженко переконує, що жодної небезпеки утворення котла у Дебальцево НЕМАЄ, і російська армія не воює на Донбасі проти України. Є якісь там окремі російські офіцери, інструктори, але регулярних російських військ на Донбасі немає. Переконує генерал Муженко.
Бачите, як брехав, падло!

Те саме з російським стратегічним літаком-бомбардувальником. ОБСЄ засікла російський літак над Донбасом, а Муженко стверджує, що ніякого літака не було. Звісно, що треба вірити Муженку, а не якимось там ОБСЄ і місцевим жителям.
Bідео: (https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ckpJNrmDnhc)




YOUTUBE.COM

Муженко: Российская армия не воюет на Донбассе

По словам начальника Генерального штаба, украинская армия не воюет против регулярных…
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Что-то создателя партии регионов, любителя фоток с Путлером, и Шоколадного короля все чаще в клоуны записывают, раскороновали?
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Тебя-дебила не "клоун" должен беспокоить, а медведчуковская партия ЗАЖОПУ.
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Ой сидите у себя в гишпании, и не высовывайтесь. Смертный приговор был нам в 14-м, когда люди повелись на "АТО за неделю, а то и за часы", а теперь - шанс на реанимацию и амнистию.
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потому что Зеленский самый лучший главнокомандующий.

потому что Зеленского самый лучший дипломат.

потому что Зеленский самый лучший вообще всё !
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"Говорят что демократия худшая форма правления, не считая прочих, придуманных человечеством", так и с зеленским - он худший кандидат, если не считать те 40 рыл кроме него. Как говорится "при безальтернативном выборе из двухравновеликих говен, лучше не выбирать вовсе", но если одно говно меньше - выбирай его.
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так я же и спрашиваю тебя,

чем Зеленский лучше, чем Порошенко, в качестве строителя Армии ?

чем Зеленский лучше, чем Порошенко, в качестве дипломата ?

ты ж утверждаешь, что лучше?

чем конкретно ?
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Зеленский АТО закончит за неделю !
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А откуда мы знаем какой? Выберут тогда узнаем.)))
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Та я и не сомневаюсь, что закончит.

А то, как он закончит АТО, мы знаем из его предыдущих поступков и заявлений.

Где-то посредине Украины он его закончит.
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все эти "рейтинги" от "социологов" - прекрасная замена туалетной бумаги!
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- Весь театр военных действий ночью до неузнаваемости разворотил кот, которого держали в полковой канцелярии писаря. Кот нагадил на австро-венгерский фронт на карте и хотел было зарыть кучку, но повалил флажки и размазал кал по всем позициям, оросил фронты и предмостные укрепления и запакостил армейские корпуса.(с)
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Эльф, маршкумпания....(?)
оттуда цитата?
унтершрифт, полковник Шредер, скотина)
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Убили, значит, Фердинанда-то нашего,-- сказала Швейку его служанка.\\\\\\\\

Шоб я так служил Рейтинги партий: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Гражданская позиция", "Оппозиционная платформа - За життя", "Радикальная партия", - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2418
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Ну а чем вам тогда не классик Троцкий? Тоже ведь книги писал, "коммунизм и терроризм" например. Или то мурло которое пишет попаданческое фентези про говнороссию? Искусство ж вне политики блджад
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Ну 12% за БПП совпадает со стандартным количеством людей не обладающих способостью к логическому мышлению в любом обществе.
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Ну 12% за БПП совпадает со стандартным количеством людей не обладающих способостью к логическому мышлению в любом обществе.

Согласен полностью. В РФ за Явлинского мало голосовали ,а за Борю -ого-го!
Так и в Украине.Януковича избрали не смотря на темные места в биографии.
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А 18% за партию клоуна при том что неизвестно кто там и какая программа, вот это обладающие мышлением? )))) Улитки разве что)))
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Так БПП и есть клоун уже определились. А Зеленский актер. Между ними большая разница: клоун создаёт ширму реформ и активности, а на самом деле грабит народ и обогащает олигархов, а актер играет свою роль и лично вреда не наносит.
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Кто то с головой не дружит, за президента нынешнего, а за партию Батькивщина. Опять гибрид.
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Зеленський технічний кандидат Порошенка. Молодь як завжди на вибори не прийде - Порошенко спокійно переобереться.
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Жаль Петра Алексеевича - сколько денег потратил, а всего-то 3-е место!...
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г*споди.... а еще говорят: власть злая а все добренькие(будто бы власть это не тот же народ?)
хорошо что есть авто-кадилия - просто помолиться, приложиться к мощам и все станет хорошо.
Смеяться хочется конечно, но уже как бы и не смешно(бежит покупать билет - пофиг куда)
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В названии одной партии допущена ошибка. Партия "Слуга народа" называется "Прислуга Бени".
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для всех этих "социологов" выборы -единственное время срубить бабла на хлеб насущный.Поэтому рассматривать их как серьезное исследование не стоит.Они выполняют требование заказчика и не более того.
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Ну за самого Вову еще можно как-то обосновать. Но малевать первое место тому,чего фактически нет-это днище. Неплохо беня зарядил. Центр разумкова просто сам себя закапывает.
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Как нет? Вы давно из своей зоны комфорта выходили? С людьми общались? У пороха нет ни единого шанса честно выиграть выборы
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Сын основателя этого Центра в ЗЕКО манде он не закапывает себя, а как раз пропихивает
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Із клоуна - в президенти. Країна ідіотів.
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а патологічного брехуна в президенти - це нормально ?
країна не помінялась..
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Снова навязывают жиды те же рыла жидовские
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Вот просто интересно. Рейтинг партии по идее должен отражать оценку обществом ее деятельности.

Рейтинг "Слуги народа" - это оценка, какой деятельности?
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Зайди в любую контору и поставь свою квартиру на то, что БПП не пройдёт в парламент. Ой прости, ты же *********, так ведь и живёшь в конуре с телевизором?
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С*****уко, ну вот пусть эти упоротые 18% назовут хоть кого-то из партии "слуга народа"... ну это же полный фейк........
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Коломойский Беня № 1 в списке партии
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Пожалуйста, не читайте рейтингов! Они отрицательно влияют на пищеварение.
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Так нема у партій діяльності ніякої. У жодної.
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Українці, якщо ви не хочете, щоб президентом України став Зеленський, то треба голосувати за Гриценка. Бо тільки Гриценко має шанс виграти у Зеленського у другому турі. У другому турі буде Зеленський і ще хтось.
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После выборов президента Блок Порошенко распадётся на составляющие, с НФ тоже метаморфозы произойдут, на остальных посмотрим ещё.😊
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Гьі-гьі... А покажіть мені ще хоча б одного члена партії "слуга народу", окрім члена отого лисого з 95 кварталу?
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Справи кепські. Маємо 38% відвертих мишебратьєв. Це прихильники Зеленського, Бойка, Мураєва, Вілкула. Шоколадна банда довела країну до того, що кількість п'ятої колони в Україні зросла майже на третину.
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Зачем Зеленского ставишь к откровенным рашистам? Толсто служишь.
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На цих опитувачів скоро стеля впаде, звідки вони беруть цю брехню..
🤔
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Господи... знов " рейтінхі"? ... І хто в ту фігню ще вірить..😕😕😕
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Самопомочь не кнопкодавили, самая высокая посейщаемость, голоса за антикоррупционные законы в правильных редакциях, снятие неприкосновенности и против назначения Луценко. Рейтинг?.. 3%! а Шляшко 5(!),
БПП - переодевшиеся рыги 15%.
"Укроп 2" голосующие за бизней Коломойши 18%.
Юлин нафталин с популизмом и старой коррупцией тож 15%.
Тот небольшой процент людей с мозгами находится в заложниках безмозглой орды и выхода кроме пакования чемоданов на лет 10 минимум я не вижу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРейтинги партий: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Гражданская позиция", "Оппозиционная платформа - За життя", "Радикальная партия", - опрос Центра Разумкова
 
 
 
 
 
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