 Рейтинги партий: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Гражданская позиция", "Оппозиционная платформа - За життя", "Радикальная партия", - опрос Центра Разумкова

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 7 по 14 февраля Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.
В случае, если бы в ближайшее время проводились выборы в Верховную Раду Украины, при голосовании по партийным спискам шансы преодолеть пятипроцентный барьер имели бы такие политические силы: Партия "Слуга народа" (за нее готовы проголосовать 18,0% тех, кто пойдет на выборы), Всеукраинское объединение "Батькивщина" (15,4%), Блок Петра Порошенко "Солидарность" (14,9%), Партия "Гражданская позиция" (8,0%), Партия "Оппозиционная платформа - За життя" (6,6%), Радикальная партия Олега Ляшко (5,0%).
Уровень поддержки других политических сил - ниже 5%.
Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Сочувствую.
.
Я уже молчу за радикалов. Там есть такие настроения.
пока второй тур, пока вступление в должность - а там и лето с дачами и отпусками.
три месяца он без всяких шевелений типа будет формировать команду и вникать, при этом сыпя тоннами правильные слова.
а там и осень с выборами ...
Тяга такая к самоубийству у украинского народа...
проголосовал же он за 2-ды сидевшего уголовника по кличке Хам...
Будет потом плакать... - "А с кого выбирать было?"
Сейчас 40 кандидатов олухи..... - не плачьте потом....
https://t.co/fKSdm7mAek
Феномен Зеленського є помстою обивательської посередності
https://www.youtube.com/watch?v=Z2zo8-aztVo&t=1s
тут вся "любов" пересічного українця до президента
і таких відео у Зеленського сотні годин,
ніякий томос-тур, чи то 2-3-годинний спіч гаранта бідності
не поміняє відношення пересічного українця до кондитера.
ну.. може.. 5тис - 10тис за голос у день виборів
почитай, подивися......
Rostyslav Demchuk
Bідео! Муженко переконує, що жодної небезпеки утворення котла у Дебальцево НЕМАЄ, і російська армія не воює на Донбасі проти України. Є якісь там окремі російські офіцери, інструктори, але регулярних російських військ на Донбасі немає. Переконує генерал Муженко.
Бачите, як брехав, падло!
Те саме з російським стратегічним літаком-бомбардувальником. ОБСЄ засікла російський літак над Донбасом, а Муженко стверджує, що ніякого літака не було. Звісно, що треба вірити Муженку, а не якимось там ОБСЄ і місцевим жителям.
Bідео: (https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ckpJNrmDnhc)
YOUTUBE.COM
Муженко: Российская армия не воюет на Донбассе
По словам начальника Генерального штаба, украинская армия не воюет против регулярных…
потому что Зеленского самый лучший дипломат.
потому что Зеленский самый лучший вообще всё !
чем Зеленский лучше, чем Порошенко, в качестве строителя Армии ?
чем Зеленский лучше, чем Порошенко, в качестве дипломата ?
ты ж утверждаешь, что лучше?
чем конкретно ?
А то, как он закончит АТО, мы знаем из его предыдущих поступков и заявлений.
Где-то посредине Украины он его закончит.
оттуда цитата?
унтершрифт, полковник Шредер, скотина)
Шоб я так служил
Согласен полностью. В РФ за Явлинского мало голосовали ,а за Борю -ого-го!
Так и в Украине.Януковича избрали не смотря на темные места в биографии.
хорошо что есть авто-кадилия - просто помолиться, приложиться к мощам и все станет хорошо.
Смеяться хочется конечно, но уже как бы и не смешно(бежит покупать билет - пофиг куда)
країна не помінялась..
Рейтинг "Слуги народа" - это оценка, какой деятельности?
.
Зашквар)))
🤔
БПП - переодевшиеся рыги 15%.
"Укроп 2" голосующие за бизней Коломойши 18%.
Юлин нафталин с популизмом и старой коррупцией тож 15%.
Тот небольшой процент людей с мозгами находится в заложниках безмозглой орды и выхода кроме пакования чемоданов на лет 10 минимум я не вижу.