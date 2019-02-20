 Гройсман о Порошенко: Мы пока еще не до конца понимаем, сколько важных шагов он сделал как Президент

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой" в пятницу вечером, отвечая на вопрос о том, какие у него взаимоотношения с Президентом.
"Абсолютно конструктивные", - сказал В.Гройсман
Премьер подчеркнул: "Мы пока еще не до конца понимаем, сколько важных шагов он сделал как глава государства".
В качестве примера Гройсман привел развитие украинской армии, закрепление в Конституции евроинтеграционного направления и получение Украиной права на автокефальную православную церковь.
Как сообщалось, в конце января В.Гройсман заявил, что поддерживает решение П.Порошенко баллотироваться на второй президентский срок.
за то что хвалит он кукушку (с)
Швейк степенно влез в свой вагон. Он проникся уважением к своей особе. Ведь не каждый день удаётся совершить нечто столь страшное, что даже сам не имеешь права узнать это.(с)
на процветающую панамскую украину
За 5 лет, наши (нет) журнашлюхи накопали на Порошенко:
1. 3000 долларов в офшоре у долларового миллиардера;
2. Отдохнул пару раз заграницей за свои средства;
3. Пришёл на день рождения к Луценко;
4. Сказал «***».
Всё.
Итоги: или с журналистикой что-то не так, или Порох - святой.
- "бриллиантовые" прокуроры не сидят;
- Бойко за свои "вышки" не сидит;
- Розенблат и Поляков не сидят;
- Роттердам+ действует;
- госпредприятия продолжают закупать сырье и материалы по завышенным ценам;
- Медведчук владеет каналами СМИ;
- продолжается дикая разработка янтаря и леса;
- и прочее, и прочее, и прочее.
Можно, конечно, сказать что это не его полномочия, для этого есть Генпрокурор, суды и т.п. Но назначает их Президент! Стало быть и отвечает за их работу.
Сделал он, конечно, много. Но значительно меньше, чем должен был и мог.
всего за 2018 год Петр Порошенко задекларировал 1,3 млрд грн, из которых 1,1 млрд дивидендов от Rothschild Trust, 181 млн грн от Прайм Эссет Кэпитал, 28,8 млн грн за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав от Министерства финансов, а также 13,7 млн грн процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке, и 0,8 млн грн доходов от продажи недвижимости. Читай также: Порошенко уплатил в государственную казну 60 млн грн налогов Отмечается, что в 2017 году он получил 16,3 млн грн, то есть в 82 раза меньше, чем в 2018.
Источник: http://finance.bigmir.net/news/97402-Poroshenko-v-2018-godu-poluchil-v-82-raza-bol-she--chem-v-2017
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Только чудес в экономике не бывает, как и роста в 82 раза. Простой вывод, только Рошеном он воровал из бюджета миллиард......
У Порошенко везде задействован черный нал - на всех этапах его деятельности.
Из АП разносят нал в чемоданах, на 5м канале зп в конвертах выдают, за подготовку к выборам платят налом неофициально везде, где это возможно (Тимошенко платит точно также черным налом) и тд.
А журналисты что - они сами получают этот нал в конвертах.
Вова, не пугай. Мы и так уже о2уевшие.
- пап, а что значит слово "опешил"?
- нуууу... это, как типа о2у*л, но только несильно
🤔
"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель)
Ну, может потом, когда у вас появится много свободного времени.
Сейчас вы заняты очень и думать вам некогда.
в марте! на всех экранах Украины! новый остросюжетный сериал "БАРНА - 2" про то как кто то кого то очень крепко держит за яйца
🤔
Рехворма - в дії !
і зразу ***** нападе!
він його призначив і вже три роки не знімає, і дійсно нема за шо!
Вроде одна шайка-лейка, а друг другу в глотку готова вцепиться в любой момент.