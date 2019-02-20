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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16383) Гройсман (4590)

 Гройсман о Порошенко: Мы пока еще не до конца понимаем, сколько важных шагов он сделал как Президент

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что у него абсолютно конструктивные взаимоотношения с президентом Петром Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой" в пятницу вечером, отвечая на вопрос о том, какие у него взаимоотношения с Президентом.

"Абсолютно конструктивные", - сказал В.Гройсман 

Премьер подчеркнул: "Мы пока еще не до конца понимаем, сколько важных шагов он сделал как глава государства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 5 лет Кремль не добился ни одной поставленной цели, и тактически Украина уже выиграла, - Порошенко

В качестве примера Гройсман привел развитие украинской армии, закрепление в Конституции евроинтеграционного направления и получение Украиной права на автокефальную православную церковь.

Как сообщалось, в конце января В.Гройсман заявил, что поддерживает решение П.Порошенко баллотироваться на второй президентский срок.

Источник: https://censor.net.ua/n3112695
 
 
 Топ комментарии
 
Премьер подчеркнул: "Мы пока еще не до конца понимаем, сколько важных шагов он сделал как глава государства".

Вова, не пугай. Мы и так уже о2уевшие.
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Мне одному кажется, что он просто лижет?
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Так Гройсман пытается сказать ,что за паровоза должен идти именно порошенко а не он ! Гройсман про Порошенка: Ми поки ще не до кінця розуміємо, скільки важливих кроків він зробив як Президент - Цензор.НЕТ 3560
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кукушка хвалит петуха
за то что хвалит он кукушку (с)
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- Если бы вы только знали, что вы натворили, Швейк… Но вы этого никогда не узнаете!
Швейк степенно влез в свой вагон. Он проникся уважением к своей особе. Ведь не каждый день удаётся совершить нечто столь страшное, что даже сам не имеешь права узнать это.(с)
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да воровать вагонами - правильный шаг - ну и наградить ворюгу папашу --- сильный ход Гройсман о Порошенко: Мы пока еще не до конца понимаем, сколько важных шагов он сделал как Президент - Цензор.НЕТ 2825
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Вагонами воруют рядовые прокуроры, чьи соски потом круглый год отдыхают по египтам и мальдивам. Такие как Пеця воруют составами.
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а пеця складывает составы - и отплавляет их прямиком в панаму Гройсман о Порошенко: Мы пока еще не до конца понимаем, сколько важных шагов он сделал как Президент - Цензор.НЕТ 3318
на процветающую панамскую украину Гройсман о Порошенко: Мы пока еще не до конца понимаем, сколько важных шагов он сделал как Президент - Цензор.НЕТ 9325
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Читай, страждай‏ @Spasipamagi 11 ч.11 часов назад

За 5 лет, наши (нет) журнашлюхи накопали на Порошенко:

1. 3000 долларов в офшоре у долларового миллиардера;
2. Отдохнул пару раз заграницей за свои средства;
3. Пришёл на день рождения к Луценко;
4. Сказал «***».
Всё.

Итоги: или с журналистикой что-то не так, или Порох - святой.
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Так-то оно так, но:
- "бриллиантовые" прокуроры не сидят;
- Бойко за свои "вышки" не сидит;
- Розенблат и Поляков не сидят;

- Роттердам+ действует;
- госпредприятия продолжают закупать сырье и материалы по завышенным ценам;
- Медведчук владеет каналами СМИ;
- продолжается дикая разработка янтаря и леса;

- и прочее, и прочее, и прочее.
Можно, конечно, сказать что это не его полномочия, для этого есть Генпрокурор, суды и т.п. Но назначает их Президент! Стало быть и отвечает за их работу.
Сделал он, конечно, много. Но значительно меньше, чем должен был и мог.
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Гыга.
всего за 2018 год Петр Порошенко задекларировал 1,3 млрд грн, из которых 1,1 млрд дивидендов от Rothschild Trust, 181 млн грн от Прайм Эссет Кэпитал, 28,8 млн грн за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав от Министерства финансов, а также 13,7 млн грн процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке, и 0,8 млн грн доходов от продажи недвижимости. Читай также: Порошенко уплатил в государственную казну 60 млн грн налогов Отмечается, что в 2017 году он получил 16,3 млн грн, то есть в 82 раза меньше, чем в 2018.

Источник: http://finance.bigmir.net/news/97402-Poroshenko-v-2018-godu-poluchil-v-82-raza-bol-she--chem-v-2017
© Finance.bigmir.net

Только чудес в экономике не бывает, как и роста в 82 раза. Простой вывод, только Рошеном он воровал из бюджета миллиард......
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Не звиздите.
У Порошенко везде задействован черный нал - на всех этапах его деятельности.
Из АП разносят нал в чемоданах, на 5м канале зп в конвертах выдают, за подготовку к выборам платят налом неофициально везде, где это возможно (Тимошенко платит точно также черным налом) и тд.
А журналисты что - они сами получают этот нал в конвертах.
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Отдохнул пару раз? Это во время войны главнокомандующий втихую слетал на Мальдивы, пока его бойцы мерзли в зимних окопах. Хватит лизать шоколадное очко, чувак....
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Мне одному кажется, что он просто лижет?
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этому он ещё за лавкой с трусняком научился - на винницкои базаре
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еще не до конца понятно или лижет или зализует
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Премьер подчеркнул: "Мы пока еще не до конца понимаем, сколько важных шагов он сделал как глава государства".

Вова, не пугай. Мы и так уже о2уевшие.
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***
- пап, а что значит слово "опешил"?
- нуууу... это, как типа о2у*л, но только несильно
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"Где тебе, Вова, реформы не хватает?"
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Он прав, ни чего вы не понимаете, еще на один срок и поймете, МЫ В ..............
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Пусть за бюджет отчитается, который его правительство провалило в 2018 году, хотя взяло в долг больше 10 млрд долларов.
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может удивлю...но в 2017 принимался априори бюджет с дефицитом нга 2018 год.так шо тебя удивляет?
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То, что ОДНА ТРЕТЬ БЮДЖЕТА ДОЛГ!!!! А так ничего
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Дурачком пррикинулся, надеясь на авось...
🤔
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)) та нє! просто у когось конець такий длінний, шо хочь обрізай, для ускорєнія поніманія.
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Не все лишь могут понять.Могут понять лишь не все
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сколько важных шагов он сделал как Президент...да уж, миллионами бегут от петиных "реформ", уже как в Венисуэле.
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кацапа,скрепно надо пейсать венесуэла Гройсман про Порошенка: Ми поки ще не до кінця розуміємо, скільки важливих кроків він зробив як Президент - Цензор.НЕТ 9745.а не как слышыцца
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Так нерадивым деткам объясняют про Б-га. Мол смотришь на Солнышко и не можешь представить какое оно большое Гройсман о Порошенко: Мы пока еще не до конца понимаем, сколько важных шагов он сделал как Президент - Цензор.НЕТ 8389
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тю,а думаю,шо у пирса со зрением Гройсман про Порошенка: Ми поки ще не до кінця розуміємо, скільки важливих кроків він зробив як Президент - Цензор.НЕТ 4031.а его оказывается в детстве на солнышко смотреть заставляли.и кацапотелявизер смотреть
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А жена антикоррупционного прокурора - это важный шаг?
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"Мы пока еще не до конца понимаем"...та да...куды нам понимать...нам лишь "ощущать" велено...
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Конечно, если простую истину об оккупационных действиях паРаши не могут понять...

"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель)
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Выпердыш о выпердевшей его дупе: «МАМА!».
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кто о чем-кацапня о традиционном,о дупе Гройсман про Порошенка: Ми поки ще не до кінця розуміємо, скільки важливих кроків він зробив як Президент - Цензор.НЕТ 2487
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Гигнутим етнографам-мовознавцям на кожному розі усміхнені кацапи ввижаються.
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Накрав дуже багато - не порахувати.
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Да когда же это словесный понос про покращення закончится !!!
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Мы должны отправить его на нары.Лет этак на десять.Отъявленные Антипопулисты!!
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Зато понимаем что он сделал до конца
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И уже не успеете понять. Гройсман о Порошенко: Мы пока еще не до конца понимаем, сколько важных шагов он сделал как Президент - Цензор.НЕТ 3357
Ну, может потом, когда у вас появится много свободного времени.
Сейчас вы заняты очень и думать вам некогда.
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Куда уж нам сирым и убогим? Доступно для понимания токмо тем, кому в синагоге раввин растолковал.
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Гройсман про Порошенка: Ми поки ще не до кінця розуміємо, скільки важливих кроків він зробив як Президент - Цензор.НЕТ 7419
в марте! на всех экранах Украины! новый остросюжетный сериал "БАРНА - 2" про то как кто то кого то очень крепко держит за яйца Гройсман про Порошенка: Ми поки ще не до кінця розуміємо, скільки важливих кроків він зробив як Президент - Цензор.НЕТ 6744
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Это ДА,мы пока не понимаем,но следствие безусловно во всех его шагах разберётся . Гройсман про Порошенка: Ми поки ще не до кінця розуміємо, скільки важливих кроків він зробив як Президент - Цензор.НЕТ 5571
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Ну от один з ефективних кроків Порошенко - До Верховного Суду протягують "суддів Майдану"...
Рехворма - в дії !
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"еще не до конца понимаем" ты Вова и не поймёшь нихера с тремя классами образования
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Зато мы до конца понимаем сколько важных шагов он НЕ сделал
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про це не треба, бо ти станеш охентом/рукою *******,
і зразу ***** нападе!
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Когда ,я читаю газеты в которых пишут - убийства и никто не наказан. Когда пишут пойман за коррупцию и этот человек гуляет по Киеву. Когда гройсман говорит если не повышение то дефолт,как будто других способов свести кредит с дебетов не существует или не знают как. Я оглядываюсь назад на всю историю независимой Украины и задаюсь вопросом, а что изменилось за 25 лет независимости? Наверно только количество граждан Украины , в количестве отчаявшихся, и пытающихся порвать узы с Украиной!
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посада у вови-госі) така - може тільки хвалити президента)))),
він його призначив і вже три роки не знімає, і дійсно нема за шо!
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да всі свідомі Українці чудово бачять досягнення шановного Петра Олексійовича і саме тому ми переоберемо його на другий строк. Це ватні трололохі всюди вересчять на Пороха під виглядом "українців", хоча від них мацкалятиною за милю смердить
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"... и сказал раввин: "Вот поэтому нас украинцы и не любят" © Анекдот
Вроде одна шайка-лейка, а друг другу в глотку готова вцепиться в любой момент.
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Особенно "важные" шаги были сделнны в начале его карьеры. Ето сдача Крыма и Донецка,назначение НЕПОНЯТНЫХ Министров Обороны....и многое другое...Потом да - он начал исправлять наделанные ошибки....но какая цена этих ошибок?.
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Очень надеюсь, что украинцы по достоинству оценят этого персонажа -Петю гибридного и через месяц для начала отправят в отставку, и если получится повесят отдохнуть на каштане....
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Петя за собой в турне возит 40 автобусов рабов)Думаете он не изучил методы зомбирования и пропаганды кремлевского карлика?)Да это первое что он поручил куму Стецю и Медведеву))Правда страну забыл при этом поменять)В Украине подобное работает против создателя сего действа)
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Согласен с Гройсманом, Президент разорвал дипотношения с агрессором, перекрыл границу, прекратил торговлю, а, подождиите...
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Ещё не полностью развалил Украину? Ещё есть, что воровать?
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Це ти поц про 80 млрд. Які лугандонам на пенсії пішли,так ми вже знаем,чи про воду та електрику для тамженашилюди?про це теж відомо,тікай вофік,тікай на родіну!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман о Порошенко: Мы пока еще не до конца понимаем, сколько важных шагов он сделал как Президент
 
 
 
 
 
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