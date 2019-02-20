 Гройсман о Порошенко: Мы пока еще не до конца понимаем, сколько важных шагов он сделал как Президент

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой" в пятницу вечером, отвечая на вопрос о том, какие у него взаимоотношения с Президентом.

"Абсолютно конструктивные", - сказал В.Гройсман

Премьер подчеркнул: "Мы пока еще не до конца понимаем, сколько важных шагов он сделал как глава государства".

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В качестве примера Гройсман привел развитие украинской армии, закрепление в Конституции евроинтеграционного направления и получение Украиной права на автокефальную православную церковь.

Как сообщалось, в конце января В.Гройсман заявил, что поддерживает решение П.Порошенко баллотироваться на второй президентский срок.