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 Политика Украины, Общество
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 Наш долг перед памятью героев - сохранить единство страны и не сворачивать с пути, определенного Революцией Достоинства, - Турчинов

Секретарь СНБО Украины А. Турчинов обратился к соотечественникам по случаю Дня Героев Небесной Сотни.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

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"Мы живем в эпоху Героев. Героев, которых объединила любовь к родной земле. Героев, которые стали символом единства украинского общества и его славой", - отметил Турчинов.

"Небесное воинство пополнилось ангелами пять лет назад, когда люди разного возраста, национальности и вероисповедания бок о бок стали в проломе за свободу и достоинство, за право нашего государства быть полноправным членом единой европейской семьи, мощной и независимой страной.

Подвиг Героев Небесной Сотни вдохновил на борьбу с российской агрессией сотни тысяч украинцев. И мы склоняем головы, отдавая дань глубокого уважения всем, кто отдал свою жизнь за свободу родной земли", - написал Секретарь СНБО.

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"Вечная память и слава Героям! Они не умирают, а навечно остаются нашей славой и небесными защитниками Украины!

Сегодня, когда противостояние Света и Тьмы крайне обострилось, мы не должны предать тех, кто сделал мужественный шаг к самопожертвованию и бессмертию! Наш долг перед их памятью - сохранить единство страны, избегать внутренних распрей, верить в себя, не сворачивать с пути, определенного Революцией Достоинства! Мы ответственны перед ними, перед собой и перед нашими детьми за судьбу и будущее нашей страны!

С нами Бог, с нами правда, с нами победа!

Созвездие Небесной Сотни будет вечно сиять над Украиной!

Слава Украине! Героям слава!" - говорится в обращении.

Источник: https://censor.net.ua/n3112694
 
   
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Комсомольцам пофиг какие лозунги кричать. Так их кпсс учила
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Ваші шляхи даааавно розійшлися з шляхами Героїв (загиблих і живих) Революції Гідності! Наш долг перед памятью героев - сохранить единство страны и не сворачивать с пути, определенного Революцией Достоинства, - Турчинов - Цензор.НЕТ 433
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есди выбирать порохню - все снова пойдет по кругу Наш обов’язок перед пам'яттю героїв - зберегти єдність країни і не звертати зі шляху, визначеного Революцією Гідності, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1398
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цинники в 2004 они это кричали и сейчас тоже самое
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Турчинов,видимо не заметил,что Украина не свернула с пути намеченного и определённого Майданом а пошла совсем в другую стороны ,в дикий,коррупционный феодализм.
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гебнявое комсомольское жидло говорит о достоинсве,зайди в библиотеку и изучи значение этого слова,мразь лживая.
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5 лет шли в обратную сторону, но старательно врали , что идут правильным путем. А теперь заявили, что отцепитесь, у нас свой путь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаш долг перед памятью героев - сохранить единство страны и не сворачивать с пути, определенного Революцией Достоинства, - Турчинов
 
 
 
 
 
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