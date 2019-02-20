 Наш долг перед памятью героев - сохранить единство страны и не сворачивать с пути, определенного Революцией Достоинства, - Турчинов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

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"Мы живем в эпоху Героев. Героев, которых объединила любовь к родной земле. Героев, которые стали символом единства украинского общества и его славой", - отметил Турчинов.



"Небесное воинство пополнилось ангелами пять лет назад, когда люди разного возраста, национальности и вероисповедания бок о бок стали в проломе за свободу и достоинство, за право нашего государства быть полноправным членом единой европейской семьи, мощной и независимой страной.



Подвиг Героев Небесной Сотни вдохновил на борьбу с российской агрессией сотни тысяч украинцев. И мы склоняем головы, отдавая дань глубокого уважения всем, кто отдал свою жизнь за свободу родной земли", - написал Секретарь СНБО.

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"Вечная память и слава Героям! Они не умирают, а навечно остаются нашей славой и небесными защитниками Украины!



Сегодня, когда противостояние Света и Тьмы крайне обострилось, мы не должны предать тех, кто сделал мужественный шаг к самопожертвованию и бессмертию! Наш долг перед их памятью - сохранить единство страны, избегать внутренних распрей, верить в себя, не сворачивать с пути, определенного Революцией Достоинства! Мы ответственны перед ними, перед собой и перед нашими детьми за судьбу и будущее нашей страны!



С нами Бог, с нами правда, с нами победа!



Созвездие Небесной Сотни будет вечно сиять над Украиной!



Слава Украине! Героям слава!" - говорится в обращении.