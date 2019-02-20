 "Чего только стоила сцена с его умиленным поцелуем в живот российского карапуза": пропагандист Вышинский написал благодарственное письмо Путину. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Во вторник, 19 февраля, руководителю пропагандистского антиукраинского информационного ресурса "РИА "Новости-Украина" Кириллу Вышинскому, который уже более девяти месяцев находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, исполнилось 52 года. Именно в этот день он решил выразить слова благодарности в адрес президента РФ Владимира Путина за оказанную ему поддержку.
Текст письма приводим полностью:
"Я - журналист. В профессии уже больше 25 лет - работал в газете, на радио, телевидении, в интернет-СМИ. Родился и вырос на Украине, сотрудничал с большинством общенациональных каналов в разное время. Затем я был семь лет собственным корреспондентом ВГТРК на Украине.
В силу моей профессии Владимир Путин для меня был "человеком с ленты новостей", главным мировым ньюсмейкером. Его пресс-конференции собирают сотни журналистов крупнейших мировых СМИ, за его словами и действиями следят в столицах самых мощных государств планеты. И не только там - миллионы людей в мире знают, как много зависит от решений и оценок Владимира Путина.
За Путиным всегда было интересно следить не только как за политиком и сильным лидером, но и наблюдать его человеческие качества и реакции.
Для политика мирового масштаба он может быть удивительно открытым и непосредственным. И в проявлении любви - чего стоила сцена с его умиленным поцелуем в живот российского карапуза во время визита куда-то в глубинку (описанное событие произошло на территории Кремля, когда возвращавшийся с торжественной встречи президент подошел к группе туристов с детьми. - Прим. ред.), и в неожиданно прорвавшейся фразе "будем карать там, где застанем", превратившейся затем в народе в знаменитое "мочить террористов в сортире" (на самом деле Путин действительно произнес эту фразу во время пресс-конференции. - Ред.). Такой человек умеет не только любить…
Еще он умеет быть очень ироничным и остроумным - цитаты "из Путина" уже давно на слуху. Мне запомнилось, как он прокомментировал очередную утку про российское влияние на Трампа — мол, его еще в допрезидентские времена завербовали "московские проститутки": "Да, у нас, как и во многих странах мира, еще встречаются женщины с пониженной социальной ответственностью… Все остальное — полная чушь".
Пошутил как отрезал.
При этом волевые качества Путина, его трезвый расчет и спокойствие в момент принятия важнейших, а для сотен тысяч и миллионов людей просто судьбоносных решений не перестают удивлять.
Крым, Сирия, мировой экономический кризис и реформы в стране — все это решительные действия человека, отвечающего на самые серьезные вызовы времени. Мне кажется, что в эти моменты Путин понимает — он не просто глава ядерной державы и самой большой по площади страны в мире. За ним — целая цивилизация с многовековой историей, многонациональное государство с собственными национальными интересами, которые по вкусу далеко не всем. За Путиным — тот самый "русский мир", к которому тянутся и на который с надеждой смотрят одни и которого боятся и недолюбливают другие. С такой ответственностью на плечах принимать не самые простые решения — на мой взгляд, это требует от лидера особого мужества. Именно поэтому за Путиным интересно наблюдать вдвойне. Что я и делал, пока работал журналистом.
С мая прошлого года я не работаю, поскольку сижу в украинской тюрьме, в СИЗО г. Херсона, за свою журналистскую деятельность. Обвинения абсурдны — якобы я, четыре года редактируя сайт РИА Новости Украина, который входил в тридцать самых читаемых новостных ресурсов страны, все это время занимался государственной изменой. Доказательства, которые приводит Служба безопасности Украины, опровергают эксперты самой Службы, но больше девяти месяцев я по-прежнему в тюрьме… У моего "дела" очевидная политическая подоплека — в канун президентских выборов украинской власти нужен был очередной повод для антироссийской истерии и способ "закрутить гайки" в СМИ.
Владимир Путин был в числе тех, кто назвал мой арест преследованием за выполнение профессионального долга буквально в первые дни после задержания. Он говорил об этом во время встречи со своей коллегой Ангелой Меркель, заявил об этом во время "Прямой линии" с россиянами летом 2018-го.
Для журналиста, который сидит в тюрьме по сфабрикованному обвинению, такая поддержка, личная поддержка, дорогого стоит. С этого времени Путин для меня не просто один из мировых лидеров, человек "из ленты новостей" — он тот, кому я хотел бы лично сказать "спасибо" за поддержку. Сказать, когда выйду из тюрьмы…
К. Вышинский".
Напомним, 15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.
В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.
Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.
1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".
10 января стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено.
а вот публиковать?
разве только это преднамеренно или открытое письмо или с разрешения автора
он типа журналист.
он рад публикации.
он для публикации его и писал.
а еще водяра и скрепославие - ппц..
ибо на том стояла и стоять будетъ нарасиюшка..
Расеяне не говорят, расеяне тупо убивают украинцев !
Пошел с козырей, угодных лаптекремлядям. Особенно "... НА Украине".
А восхищение путлером и его жаркими поцелуями - абзац.
Прочитала, чуть не стошнило
И сцена с его умиленным поцелуем в живот российского карапуза,точнее звучит:сцена с его умиленным поцелуем в окоянный отросток российского плешивого обрубка,рукоблуда и заслуженного геморроя расейского гетто!
Членососс обыкновенный,шестерка расейского мирца!
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