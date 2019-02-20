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 "Чего только стоила сцена с его умиленным поцелуем в живот российского карапуза": пропагандист Вышинский написал благодарственное письмо Путину. ФОТО

Главный редактор РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский в свой день рождения написал письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором поблагодарил его за поддержку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во вторник, 19 февраля, руководителю пропагандистского антиукраинского информационного ресурса "РИА "Новости-Украина" Кириллу Вышинскому, который уже более девяти месяцев находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, исполнилось 52 года. Именно в этот день он решил выразить слова благодарности в адрес президента РФ Владимира Путина за оказанную ему поддержку. 

Текст письма приводим полностью: 

"Я - журналист. В профессии уже больше 25 лет - работал в газете, на радио, телевидении, в интернет-СМИ. Родился и вырос на Украине, сотрудничал с большинством общенациональных каналов в разное время. Затем я был семь лет собственным корреспондентом ВГТРК на Украине.

В силу моей профессии Владимир Путин для меня был "человеком с ленты новостей", главным мировым ньюсмейкером. Его пресс-конференции собирают сотни журналистов крупнейших мировых СМИ, за его словами и действиями следят в столицах самых мощных государств планеты. И не только там - миллионы людей в мире знают, как много зависит от решений и оценок Владимира Путина.

За Путиным всегда было интересно следить не только как за политиком и сильным лидером, но и наблюдать его человеческие качества и реакции.

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Для политика мирового масштаба он может быть удивительно открытым и непосредственным. И в проявлении любви - чего стоила сцена с его умиленным поцелуем в живот российского карапуза во время визита куда-то в глубинку (описанное событие произошло на территории Кремля, когда возвращавшийся с торжественной встречи президент подошел к группе туристов с детьми. - Прим. ред.), и в неожиданно прорвавшейся фразе "будем карать там, где застанем", превратившейся затем в народе в знаменитое "мочить террористов в сортире" (на самом деле Путин действительно произнес эту фразу во время пресс-конференции. - Ред.). Такой человек умеет не только любить…

Еще он умеет быть очень ироничным и остроумным - цитаты "из Путина" уже давно на слуху. Мне запомнилось, как он прокомментировал очередную утку про российское влияние на Трампа — мол, его еще в допрезидентские времена завербовали "московские проститутки": "Да, у нас, как и во многих странах мира, еще встречаются женщины с пониженной социальной ответственностью… Все остальное — полная чушь".

Пошутил как отрезал.

При этом волевые качества Путина, его трезвый расчет и спокойствие в момент принятия важнейших, а для сотен тысяч и миллионов людей просто судьбоносных решений не перестают удивлять.

Крым, Сирия, мировой экономический кризис и реформы в стране — все это решительные действия человека, отвечающего на самые серьезные вызовы времени. Мне кажется, что в эти моменты Путин понимает — он не просто глава ядерной державы и самой большой по площади страны в мире. За ним — целая цивилизация с многовековой историей, многонациональное государство с собственными национальными интересами, которые по вкусу далеко не всем. За Путиным — тот самый "русский мир", к которому тянутся и на который с надеждой смотрят одни и которого боятся и недолюбливают другие. С такой ответственностью на плечах принимать не самые простые решения — на мой взгляд, это требует от лидера особого мужества. Именно поэтому за Путиным интересно наблюдать вдвойне. Что я и делал, пока работал журналистом.

С мая прошлого года я не работаю, поскольку сижу в украинской тюрьме, в СИЗО г. Херсона, за свою журналистскую деятельность. Обвинения абсурдны — якобы я, четыре года редактируя сайт РИА Новости Украина, который входил в тридцать самых читаемых новостных ресурсов страны, все это время занимался государственной изменой. Доказательства, которые приводит Служба безопасности Украины, опровергают эксперты самой Службы, но больше девяти месяцев я по-прежнему в тюрьме… У моего "дела" очевидная политическая подоплека — в канун президентских выборов украинской власти нужен был очередной повод для антироссийской истерии и способ "закрутить гайки" в СМИ.

Владимир Путин был в числе тех, кто назвал мой арест преследованием за выполнение профессионального долга буквально в первые дни после задержания. Он говорил об этом во время встречи со своей коллегой Ангелой Меркель, заявил об этом во время "Прямой линии" с россиянами летом 2018-го.

Для журналиста, который сидит в тюрьме по сфабрикованному обвинению, такая поддержка, личная поддержка, дорогого стоит. С этого времени Путин для меня не просто один из мировых лидеров, человек "из ленты новостей" — он тот, кому я хотел бы лично сказать "спасибо" за поддержку. Сказать, когда выйду из тюрьмы…

К. Вышинский".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продлил российскому пропагандисту Вышинскому арест до 8 апреля, - адвокат Доманский

Чего только стоила сцена с его умиленным поцелуем в живот российского карапуза: пропагандист Вышинский написал благодарственное письмо Путину 01
Чего только стоила сцена с его умиленным поцелуем в живот российского карапуза: пропагандист Вышинский написал благодарственное письмо Путину 02
Чего только стоила сцена с его умиленным поцелуем в живот российского карапуза: пропагандист Вышинский написал благодарственное письмо Путину 03
Чего только стоила сцена с его умиленным поцелуем в живот российского карапуза: пропагандист Вышинский написал благодарственное письмо Путину 04
Чего только стоила сцена с его умиленным поцелуем в живот российского карапуза: пропагандист Вышинский написал благодарственное письмо Путину 05

Напомним, 15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено.

Источник: https://censor.net.ua/n3112693
 
 
 Топ комментарии
 
Я - журналист..., Родился и вырос на Украине...

Пошел с козырей, угодных лаптекремлядям. Особенно "... НА Украине".
А восхищение путлером и его жаркими поцелуями - абзац.
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Зачем я эту блевотину прочитала? Теперь еще пол часа кофе пить не смогу...
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Що, Путіна в президента обираєм? У нас свій Пуйлошенко є - діти плачуть - хочуть, щоб він їх в пузо поцілував.
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Я представляю, что было бы в этом письме, если бы путин поцеловал мальчика не в животик, а в попку. "Чего только стоила сцена с его умиленным поцелуем в живот российского карапуза": пропагандист Вышинский написал благодарственное письмо Путину - Цензор.НЕТ 3460
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А это нормально читать и публиковать письма заключенных?
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ну какие-то службы обязательно читают письма заключенных
а вот публиковать?
разве только это преднамеренно или открытое письмо или с разрешения автора
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это ж кацап,при чем тут сравнения с нормальными сидельцами..
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С таких пустяков и начинается деградация всего общества.
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тебе вышинский сказал, что не давал разрешения на публикацию ?

он типа журналист.

он рад публикации.

он для публикации его и писал.
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совершенно верно,то "ихтамнетъ",то "шахтеры и трактористы",то 200500 штабов ИГИЛ - и всё,понеслась...
а еще водяра и скрепославие - ппц..
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Значит и россияне могут про Сенцова говорить: "..это ж хохол,при чем тут сравнения с нормальными сидельцами."?
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нарасиянский скотъ может мычать всё,что угодно,пока его не огреют кнутомъ..
ибо на том стояла и стоять будетъ нарасиюшка..
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Ишь, о толерантности заговорили...
Расеяне не говорят, расеяне тупо убивают украинцев !
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Фу какая мерзость этот бумагомаратель.
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Я - журналист..., Родился и вырос на Украине...

Пошел с козырей, угодных лаптекремлядям. Особенно "... НА Украине".
А восхищение путлером и его жаркими поцелуями - абзац.
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а мне больше нравится аист среди аистов
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так это он ещё не видел видео с айфона, как шойга у ***** отсосал! ))
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После такого откровения, Путин должен обменять его, одного на всех. Ждем решительность от полубога.
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Фуйлолиз
Прочитала, чуть не стошнило "Чего только стоила сцена с его умиленным поцелуем в живот российского карапуза": пропагандист Вышинский написал благодарственное письмо Путину - Цензор.НЕТ 4719
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Это даже не лизнул. Это на "отсосал" тянет.
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Зачем я эту блевотину прочитала? Теперь еще пол часа кофе пить не смогу...
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Этот урод сам выложил в свободный доступ свою писульку? Тогда вопросов нет, а если он этого не делал, то как писулька стала общедоступной?
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Фу мля. Какой качественный сладострастный римминг - аж раздался мокрый, с пришлёпыванием, ритмичный звук вылизывания слизистым языком "Чего только стоила сцена с его умиленным поцелуем в живот российского карапуза": пропагандист Вышинский написал благодарственное письмо Путину - Цензор.НЕТ 7378
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Ну не пропагандист Вышинский,а точнее будет-пропаГандон!
И сцена с его умиленным поцелуем в живот российского карапуза,точнее звучит:сцена с его умиленным поцелуем в окоянный отросток российского плешивого обрубка,рукоблуда и заслуженного геморроя расейского гетто!

Членососс обыкновенный,шестерка расейского мирца!
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Чувак получает во время войны награды врага. Тюрьма для него еще не худшее из зол. Могли бы просто стереть его в порошок. Было бы желание, а возможности за решеткой огромные.
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Да насрать Путину на этого Вышинского, как и на практически все быдлопоголовье Рашки, за исключением дочек и нескольких корешей.
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Сделали из медийного функционера мученика. Зачем. Чтобы напугать всех остальных? Можно было просто закрыть это РИА.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Чего только стоила сцена с его умиленным поцелуем в живот российского карапуза": пропагандист Вышинский написал благодарственное письмо Путину. ФОТО
 
 
 
 
 
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