 Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Гриценко и Бойко лидируют в президентской гонке, - опрос Центра Разумкова

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 7 по 14 февраля Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.
Так, за Зеленского среди всех респондентов собираются проголосовать 17,5% (среди тех, кто намерен участвовать в выборах - 19%). Далее шансы выйти во второй тур имеет Петр Порошенко (соответственно 13,1% и 16,8%) и Юлия Тимошенко (соответственно 11,5% и 13,8%). За Анатолия Гриценко намерены проголосовать 5,9% от всех респондентов и 7,3% тех, кто придет на выборы, за Юрия Бойко - 6,3% и 7,1%, соответственно. Лидер радикалов Ляшко имеет 4,3% и 4,8% поддержки соответственно. Каждый из остальных кандидатов набирает менее 3%.
Во втором туре выборов Зеленский побеждает как Порошенко (соответственно 32,2% и 19,1% среди всех респондентов), так и Тимошенко (28,7% всех опрошенных готовы проголосовать за Зеленского, 18,6 % - за Тимошенко). В случае же выхода во второй тур Тимошенко и Порошенко оба имеют равные шансы на победу - разница процентов, которые получает каждый из этих кандидатов, статистически не значащая (соответственно 22,4% и 20,0%).
Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
доречі) чого дають прогноз погоди на три дні?! погода міняється!
"Я знайшов такого кандидата: Кличко - спортсмен, дуже відомий в Україні і світі людина, сильний, європейський, молодий", - сказав Фірташ.
Також він стверджує, що підтримував партію "Удар" з 2012 року, як раніше підтримував Віктора Януковича, в тому числі і телевізійними активами
https://dt.ua/POLITICS/firtash-zayaviv-scho-prosuvav-klichka-yak-kandidata-v-prezidenti-i-pidtrimuvav-yogo-partiyu-171563_.html
🤗
с помощью "зеленых человечков".
Не получилось. Теперь вторая попытка.
С помощью "зеленских человечков".😂
И сейчас не получится!
Президентом станет - еврей ( ка ) ! Мы , украинцы умеем выбирать , не что амеры !
Борьба самых честных агентств продолжается.
Но как клоун, записавший пару интервью в телевизоре и сообщение на смартфон, смог обойти в рейтинге Юлию-свет-Владимировну, "единственного политического киборга", чуть ли не полгода назад обвешавшую страну тисячей бигбордов, создавшую "военный кабинет", ездящую по стране в сопровождении "симпатиков" и ежедневно вещающую из радио и телевизора доверительным полушепотом про "уставшую мать-Украину"?!
Потенциальные избиратели ЮВ и Зе, вам самим не смешно?
Или ты #противсіх?
А пока вспомни, кто стал президентом США, Франции, Чехии, кто был президентом Италии, кто президент рашки наконец... Кризис кадровый в политике по всей планете.