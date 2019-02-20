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 Политика Украины, Общество
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 Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Гриценко и Бойко лидируют в президентской гонке, - опрос Центра Разумкова

Украинцы по-прежнему готовы в первую очередь поддержать на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского. Действующий глава государства Петр Порошенко - на втором месте, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – на третьем.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 7 по 14 февраля Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

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Так, за Зеленского среди всех респондентов собираются проголосовать 17,5% (среди тех, кто намерен участвовать в выборах - 19%). Далее шансы выйти во второй тур имеет Петр Порошенко (соответственно 13,1% и 16,8%) и Юлия Тимошенко (соответственно 11,5% и 13,8%). За Анатолия Гриценко намерены проголосовать 5,9% от всех респондентов и 7,3% тех, кто придет на выборы, за Юрия Бойко - 6,3% и 7,1%, соответственно. Лидер радикалов Ляшко имеет 4,3% и 4,8% поддержки соответственно. Каждый из остальных кандидатов набирает менее 3%.

Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Гриценко и Бойко лидируют в президентской гонке, - опрос Центра Разумкова 01

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Во втором туре выборов Зеленский побеждает как Порошенко (соответственно 32,2% и 19,1% среди всех респондентов), так и Тимошенко (28,7% всех опрошенных готовы проголосовать за Зеленского, 18,6 % - за Тимошенко). В случае же выхода во второй тур Тимошенко и Порошенко оба имеют равные шансы на победу - разница процентов, которые получает каждый из этих кандидатов, статистически не значащая (соответственно 22,4% и 20,0%).

Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Гриценко и Бойко лидируют в президентской гонке, - опрос Центра Разумкова 02

Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Источник: https://censor.net.ua/n3112692
 
 
 Топ комментарии
 
очередной проплаченый рейт ))
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И судя по всему баба Йуля задержала свой взнос
социологическим компаниям...
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Скоро по данным этой продажной клоаки Свын будет обганять Зеленского вдвое. Реформы же он провел, мля
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ближе к выборам будет в #водинтур ...
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можно было указом шоколадного царя вообще в пол тура через запасной выход-вход ….
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тю мы же не цапы - ты нас с ними не путай)))
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Чотири жида та піджидок,де українці?
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Боже какой ужос!...Какой идиот вообще может голосовать за эту банду клоунов во главе с Вофкой-Бениной куклой ?!?!...
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Пожадничал Петро , добавил бы еще пару пачек они бы ему первое нарисовали Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Гриценко и Бойко лидируют в президентской гонке, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 9284
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А раньше, надо понимать, ЮВТ с Зеленским аттракцион щедрости устраивали, покупая первые места в рейтингах?
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Готовят нас к неизбежному, быть нынешнему, что бы не было неожиданностью. Среди моего окружения ни одного за Зеленского, единицы за нынешнего.
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ну хоть не одного за зеленского - это же кем надо быть, шоб за него голосовать))
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щоби зрозуміти результати соц.опитування треба бути соціологом))),
доречі) чого дають прогноз погоди на три дні?! погода міняється!
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Может еще с гавносайта "русвесна" что-то замастыришь? Давай ссылку на Espreso,а не на эту кацапскую помойку.
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Я не слышал. Может есть дата и время выхода этой программы? Посмотрю.
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А если я тебе докажу что это было. Что ты после этого сделаешь?
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Как говорят американцы-BULLSHIT. Социологические центры уже давно превращены в бордели.
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а среди госслужащих опрос проводили? а среди "отдыхающих" в местах отделенных?...
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)) рейтинги давно перестали быть томными. а собственно, почём нынче вот такой?
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А як він до нього пробився? В центр очеплення відсіченого від цивільних? Мабуть то такий ветеран, в якого ще корочки кдбшні в загашничку лежать.
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Знаю ,я цих ветеранів,особливо повилазили вони перед виборами в ВР в 2012 році і всі чомусь на каналі ЗІК.Агітували за В.Кличка,як за "новемаладеліцо",це тому,що так було написано в методичках Д.Фірташа.
"Я знайшов такого кандидата: Кличко - спортсмен, дуже відомий в Україні і світі людина, сильний, європейський, молодий", - сказав Фірташ.
Також він стверджує, що підтримував партію "Удар" з 2012 року, як раніше підтримував Віктора Януковича, в тому числі і телевізійними активами
https://dt.ua/POLITICS/firtash-zayaviv-scho-prosuvav-klichka-yak-kandidata-v-prezidenti-i-pidtrimuvav-yogo-partiyu-171563_.html
Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Гриценко і Бойко лідирують у президентських перегонах, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3389
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Существует три вида лжи: обычная, наглая и статистика.
🤗
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Килограмм гречки избирателю не является подкупом, - советник главы МВД...не не является, это же не марихуана,которую можно подкинуть и открыть дело Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Гриценко і Бойко лідирують у президентських перегонах, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7917 Ну для украинцев буде несподiновка если в финале окажется кандидат в Президенты Смешко Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Гриценко і Бойко лідирують у президентських перегонах, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3513
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бугага "центр Разумкова" це діагноз - патологічна брехливість. Роками лежать під будь-якою владою і "заробляють" виключно замовними публікаціями.
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Интересно, бабушка Беня пустит своего внучка Вову на дебаты?
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шоб он бесплатно смешил народ - нет конечно)))
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Як не рахуй, як не крути, а істина одна - голос не за Пороха то голос за *****.
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Порох и ***** это одно и тоже, Зеленский И Тимошенко это Украина.
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Индейцам этого не понять.
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Путлер пытался разрушить Украину
с помощью "зеленых человечков".
Не получилось. Теперь вторая попытка.
С помощью "зеленских человечков".😂
И сейчас не получится!
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Одно понятно . что есть 3 лидера президентской гонки ! И все 3 лидера - этнические евреи !
Президентом станет - еврей ( ка ) ! Мы , украинцы умеем выбирать , не что амеры !
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опять "самый честный" "исследовательский центр" опубликовал самую честный опрос в мире Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Гриценко і Бойко лідирують у президентських перегонах, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2257 а по самому честному радио "люкс фм" каждые 10 мину льют в уши, что Юлька уже всех давно уверенно победила, чуть ли не водинтур и остальным кандидатам можно сниматься с выборов Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Гриценко і Бойко лідирують у президентських перегонах, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2257
Борьба самых честных агентств продолжается.
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Центр Разумкова давно куплен барыгой и рисует ему любые проценты.
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Выберут веселого - насмеёмся до упада!
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а кто это "весёлый"? Почти все клоуны по жизни злобные карлики.
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Непонятно почему Юля ни слова не говорит о Зе, по идеи он прямой конкурент ее.
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это ПИЗ,,,,ц!!! бойко, недобитая рыговская Крыса, халуй меРтвечука, ни чего не учит идиотов!!!
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Смысла в этих проплаченных рейтингах нет, в основном люди уже определились с выбором. Барыга может сколько угодно вкидывать бабло всяким псевдосоцслужбам, но это его не спасёт. В действительности у барыги рейтинг не более 3% и все это прекрасно понимают.
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На самом деле порошенко НЕТ даже в пятёрке а эти все рейтинги покупаются властью ибо планируются чудовищные фальсификации.
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Зачем ? Это аксиома,её доказывать не надо , Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Гриценко і Бойко лідирують у президентських перегонах, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3865после мальдив,панамы,липецка,брехни про освобождение Донбасса за две недели,доллар по десять ,тысячи в день,страховки в миллион,борьбы с коррупцией,повышения уровня жизни народа, по другому и быть не могло или ты считаешь украинцев идиотами,которые будут поддерживать чувака,который их так развёл и обнёс ? Я украинцев дураками не считаю,поэтому и утверждаю,что рейтинг порошенко это НОЛЬ !
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Рейтинг Зеленского уверенно растет и есть вероятность к 31 марта получить больше 50%.
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саме чудове те, що після перемоги шановного Петра Олексійовича, ми всі зможемо ще 5 років насолоджуватися БЕЗСИЛЬНИМИ вересками ватних гіен на Пороха ))))) вже за одне це я буду за нього голосувати ))
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Ну, ладно Порох, его есть за что критиковать и "не любить".
Но как клоун, записавший пару интервью в телевизоре и сообщение на смартфон, смог обойти в рейтинге Юлию-свет-Владимировну, "единственного политического киборга", чуть ли не полгода назад обвешавшую страну тисячей бигбордов, создавшую "военный кабинет", ездящую по стране в сопровождении "симпатиков" и ежедневно вещающую из радио и телевизора доверительным полушепотом про "уставшую мать-Украину"?!
Потенциальные избиратели ЮВ и Зе, вам самим не смешно?
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друже, ну ти реально віриш у ці замовні "рейтинги" ? справжній рейтинги у букмекерів, де у Петра Олексійовича взагалі конурентів немає, а заланенький там десь посередені бовтаеться
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звичайно ж, не вірю, але не звертати уваги не виходить, адже бачу і чую їх щодня.
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Да не обошел он Юлю! БРЕД И ОСНОВА ДЛЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ!
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Окей увесь жмут і на гілляку, ні спочатку на пляшку
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І нікого не дивує що самі обрізані у списку?
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Порох полетів до Нью-Йорку на Ген.асамблею ООН. Саме час борцунам - виходити під АП на жосткіє мітинги

Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Гриценко і Бойко лідирують у президентських перегонах, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7577
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Списать долги за комуслуги,это разве не подкуп избирателя?Это одно,как себя будет чувствовать народ которому было тяжело но он платил,понимая что деньги идут не только шкуродерам,но и семьям работников ЖКХ,шахтерам и т.д.Вернут эти деньги?Если нет,то эта афера мягко говоря,глупо выглядит,как и ее глашатаи.
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Масовий підкуп виборців від Потрошеску - https://vidos.top/v/1805604?fbclid=IwAR0me-BNo8aSI5Fd13ekj3KV3wayaDL10t727IAcd3RBxriwj1jC71dOXvs
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Опять брехливые "рейтинги". Просто внушают народу, что заднепходной с подплинтусовым "рейтингом"- на втором месте (!!!) Элементарно даже в опросах по партиям- БЮТ на втором месте. Хотя и это ложь. Тупо протягивают во второй тур Зе и Пепу.
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а ты сам, стесняюсь спросить, чья "электоральная опора", с таким-то лексиконом?
Или ты #противсіх?
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Кто-то видел хоть одного реального живого человека, который будет голосовать за Бойко?
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клоун-барыга-сказочница.Это действительно наши приоритеты?
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выставишь свою кандидатуру - рассмотрим.
А пока вспомни, кто стал президентом США, Франции, Чехии, кто был президентом Италии, кто президент рашки наконец... Кризис кадровый в политике по всей планете.
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Есть просто неопровержимые фото и видео доказательства того, что Порошенко и Кличко договаривались с Беркутом о бойне на Майдане.Эти фотографии и видео спешно удаляют из интернета, поскольку это прямое подтверждения сговора "лидеров"Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Гриценко і Бойко лідирують у президентських перегонах, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2441 Майдана и части Беркута которые перешли на сторону Левочкина.
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Ахахахахах))) Этим кормят на сайтах зрадо**бнутых? Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Гриценко і Бойко лідирують у президентських перегонах, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7550
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Разруха в головах ! То у них Порох дерьмо то Юля . Но ни хрена не пойму почему не могут объединится все прозападные демократические силы - рух наливайченко гриценко садовый и прочая прочая прочая .Что хочется быть первым и на белом коне ? Жаба давит ? Что два хохла три гетьмана ? Да блин меня уже за№бало эта национальная черта ! Когда дойдет до до претендентов так жить и думать больше НЕЛЬЗЯ ! По своей дурости и не пониманию политических процессов они загоняют Украину долгому хождению по дерьму и топтанию на месте . Ну может быть хватит ребята а ?!
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37% виборців - мишебратья. Це прихильники Зеленського, Бойка, Мураєва, Вілкула. У 2014 таких не було і 10%. Прямим результатом правління шоколадної банди стало зростання втричі п'ятої колони.
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Порошенко и Бойко постоянно накручивают себе рейтинги, и это подтверждала ни одна статья) Подкупают избирателей...Порошенко вообще обливает грязью всех своих конкурентов, особенно Тимошенко. Хотелось бы, конечно, чтобы выборы были честными...
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Tam kto konce kandidaty im nado bolse postaratsia sovrat tam pensiji 10000 a ucyteliam 20000 obecat dlia naciala.Togda srazu by podniali reiting Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Гриценко і Бойко лідирують у президентських перегонах, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7426Vsio ravno xuze tak nebudet
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский, Порошенко, Тимошенко, Гриценко и Бойко лидируют в президентской гонке, - опрос Центра Разумкова
 
 
 
 
 
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