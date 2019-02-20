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 Происшествия, За рубежом
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Все про:корабль (1136) Россия (72074) США (14672) Черное море (508)

 За направляющимся в Одессу эсминцем США следят российские корабли

Российские военные организовали слежение за американским эсминцем в Черном море. Перемещения суда Donald Cook отслеживают малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

Об этом журналистам сообщили в российском Национальном центре управление обороной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"19 февраля 2019 года в 17 часов 00 минут по московскому времени в акваторию Черного моря зашел эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США "Дональд Кук". Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем. Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", – сказано в сообщении.

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Ранее во вторник пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщила, что американский ракетный эсминец Donald Cook направляется в Черное море через пролив Дарданеллы для проведения операций по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности, повышению боеготовности и военно-морского потенциала совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе.

Пресс-служба Военно-морских сил ВСУ уточнила, что корабль прибудет в порт Одессы.

Donald Cook отправился в Черное море уже во второй раз с начала года. Первый раз в этом году он вошел в Черное море 26 января.

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Тогда эсминец провел морские операции для обеспечения безопасности и укрепления региональной стабильности, повышения боеготовности и военно-морского потенциала совместно с союзниками по НАТО и партнерами в Черном море.

Источник: https://censor.net.ua/n3112691
 
 
 Топ комментарии
 
Свыня теж за хазяїном стежила, але не допомогло...
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в заголовке пропущено "с опаской"...
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За направляющимся в Одессу эсминцем США следят

За направляющимся в Одессу эсминцем США следят российские корабли - Цензор.НЕТ 9112
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Ежеминутно подпорчивая чистейший морской воздух.
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Свыня теж за хазяїном стежила, але не допомогло...
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- Полковник Шрёдер сидел в ресторане среди офицеров и слушал, как вернувшийся из Сербии поручик Кречман, раненный в ногу (его боднула корова), рассказывал об атаке на сербские позиции. Он наблюдал это из штаба, к которому был прикомандирован… (с)
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а за акулой всегда рыба-лоцман - мелкая такя мразь-рыба.....
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Не порівнюйте будь ласка боже створіння рибу-лоцман з адським виродком касабом...
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Поэтому рассийские корабли легко отследить без радаров, по запаху.
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Что-то смутно напоминает ... А! Гиены тоже бегают следом за львами в надежде полакомиться объедками.
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Разведывательное судно ЧФ РФ Лиман внимательно так со дна наблюдает...
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А хор Александрова создает пророссийские шумы в эфире
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кацидиоты оправдывают свое существование - ну плавают нехай....
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За направляющимся в Одессу эсминцем США следят

За направляющимся в Одессу эсминцем США следят российские корабли - Цензор.НЕТ 9112
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Так то им надо на мацкву плыть а не В Украину.
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Любовные утехи начинаются с предварительных ласк. Так что все путем.
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якби жкацапів в Киму не було то да..
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Печеньки лучше, чем ягель и то, чем вас в нарассии кормят.
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та тебе и шелуха с картошки не важко, походу,
а скоро скоро корюшка он пойдет на нерест,
если не ленивый - диарея на месяц oбеспечена....
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от интересно, если бы есминец развернулся и тупо пошел на таран какцапских калош,
как бы та кацапня визжала?
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Легли бы на борт. Ведь, как известно, сильные лежачих не бьют. Чай не кацапы.
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кацапы же такой большой подвиг совершили - буксир протаранили ...
там тока галс сменить - и тараканы с криками неперводными кинуться по щелям.....
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эсминцем США следят российские корабли...шавки за слоном біжать.
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А захватить, выпустив 2000 снарядов на нейтральной территории?
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дядя маленьких не бьет - в етом случае - очень жаль....
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Кацапы а на абордаж слабо!!!то то руские курвы!
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кацапские прусаки наблюдают за тапком
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Посмотрите американский фильм "Курск" - там показана вся безолаберность и плевое отношение к военным морякам.Снят в принципе как оно было,НО с невнятным концом....надо было как вишенку на тортик в последних кадрах показать поднятый в сухой док сам "Курск" с разорванной носовой частью. И.......сакраментальное...."Она утонула"!!!!
Пожалели,смягчили.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа направляющимся в Одессу эсминцем США следят российские корабли
 
 
 
 
 
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