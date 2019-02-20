 "Голос Украины" опубликовал закон о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО: завтра он вступит в силу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Это закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в тексте закона.

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Как сообщалось, Верховная Рада Украины 7 февраля 2019 года утвердила в целом изменения в Конституцию относительно курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО (законопроект №9037). Такое решение поддержали 334 народных депутата. 19 февраля Президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.