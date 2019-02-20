EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  309  22
Материалы по теме:
Все про:Конституция (2009) членство в НАТО (276) членство в ЕС (164)

 "Голос Украины" опубликовал закон о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО: завтра он вступит в силу

Закон об изменениях в Конституцию Украины о стратегическом курсе страны на членство в Европейском Союзе и НАТО опубликован в правительственной газете "Голос Украины" в среду и вступает в силу на следующий после этого день, то есть 21 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Это закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в тексте закона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейский путь Украины после внесения изменений в Конституцию стал неоспоримым, – глава Представительства ЕС в Украине Мингарелли

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 7 февраля 2019 года утвердила в целом изменения в Конституцию относительно курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО (законопроект №9037). Такое решение поддержали 334 народных депутата. 19 февраля Президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

Источник: https://censor.net.ua/n3112690
 
   
 Топ комментарии
 
Зелё-Коломойша легко перепишет Конституцию обратно, после того, как станет на колени перед Путиным.
 показать весь комментарий
 
Мне нравится как рвет пердаки у РыгоАналов
 показать весь комментарий
 
нет, только в тех где любят пыль в глаза перед выборами пускать. Подозреваю что Украина уникальна в этом плане
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это несомненный плюс, жаль что единственный
 показать весь комментарий
 
Зелё-Коломойша легко перепишет Конституцию обратно, после того, как станет на колени перед Путиным.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, во всех странах членах НАТО, членство в НАТО прописано в конституции? Или закрепление в основном законе участие в каких либо военно-политических союзах ноу-хау Украины?
 показать весь комментарий
 
 
нет, только в тех где любят пыль в глаза перед выборами пускать. Подозреваю что Украина уникальна в этом плане
 показать весь комментарий
 
 
Одни просто вступают в НАТО и ЕС.
Другие пишут об этом законы и конституции.
Вот и вся разница.
 показать весь комментарий
 
 
Еще СССР вспомнился, где в конституции был закреплен курс к коммунизму.
 показать весь комментарий
 
Курс - это хорошо, да вод беда - нечем идти. Да и далековато.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Голос Украины" опубликовал закон о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО: завтра он вступит в силу
 
 
 
 
 
 вверх