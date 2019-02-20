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Все про:контрабанда (1684) Николаев (1152) топливо (430) Бутусов Юрий (1626)

 Задержание судна "Black fuel" с контрабандным авиатопливом: за рейс у государства крали 8-10 млн грн, "ходоки" предлагают до $300 тыс. за закрытие дела, - Бутусов. ФОТО

В схеме контрабанды топлива был задействован танкер Black Fuel (флаг Танзании), из которого часть керосина по пути в порт была перелита в маломерные плавсредства в районе поселка Парутино (Николаевская обл.).

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Задержание судна Black fuel с контрабандным авиатопливом: за рейс у государства крали 8-10 млн грн, ходоки предлагают до $300 тыс. за закрытие дела, - Бутусов 01

"15 февраля в Николаеве при таможенно-пограничном досмотре было задержано судно "Black fuel" под флагом Танзании, с командой из 14 граждан Украины. Судно грузоподъемностью в 1800 тонн, пришло недогруженным, и привезло по документам 961 тонну авиационного топлива из Греции. Все бумаги на судне были в полном порядке. Однако по данным пограничной разведки, до того как прийти в Николаев, с 7 по 15 февраля "Black fuel" был полным! Груз "похудел", когда корабль стоял на якоре близ берегов Украины у села Лиман и за это время перегрузил на малые прибрежные суда контрабанду – 842 тонны топлива. Это топливо выгружали в районе села Парутино.
По мнению оперативников, перегруз на маломерные суда был осуществлен группой исполнителей под руководством Сергея Черненко и Сергея Бабия. Далее на автомобилях "Мерседес" с госномерами ВЕ7466, ВЕ7856, ВЕ7446, с водителями Биловой С.С., Мишин В.П., Шабанов А.М., контрабанда была перевезена на нефтебазу бывшего колхоза в селе Парутино и на базу в город Николаев, на улице Айвазовского, 15К, где контрабанда хранится по настоящее время", - сообщил Бутусов.

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Задержание судна Black fuel с контрабандным авиатопливом: за рейс у государства крали 8-10 млн грн, ходоки предлагают до $300 тыс. за закрытие дела, - Бутусов 02
Задержание судна Black fuel с контрабандным авиатопливом: за рейс у государства крали 8-10 млн грн, ходоки предлагают до $300 тыс. за закрытие дела, - Бутусов 03

"По неофициальным данным, к организации этой схемы может быть причастным Игорь Кордюков, которого связывают с деятельностью компании "Трейд-НК". Но скандал не только в том, что разоблачена контрабандная операция, и сейчас пошли "ходоки", которые предлагают до 300 тысяч долларов за закрытие дела, и пытаются его "слить". Кордюков действовал не один – у него есть "крыша", разумеется, в контролирующих структурах. Скандал в том, что "Black fuel" – частый гость Николаева, и регулярно заходит в порт с топливом. И вот странность – постоянно с не полной загрузкой. И постоянно чего-то ждет у берега, перед заходом в порт", - отметил журналист.

Задержание судна Black fuel с контрабандным авиатопливом: за рейс у государства крали 8-10 млн грн, ходоки предлагают до $300 тыс. за закрытие дела, - Бутусов 04
Задержание судна Black fuel с контрабандным авиатопливом: за рейс у государства крали 8-10 млн грн, ходоки предлагают до $300 тыс. за закрытие дела, - Бутусов 05

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"Очевидно, что такая схема без соучастия местных таможенников и, очевидно, других контролирующих органов, работать постоянно не может. Не мог не знать о таком устойчивом "ручейке" Игорь Пиковский – начальник энергетической таможни Государственной фискальной службы, в руках которого аналитика и данные по всем грузам топлива, поступающим в порты.
Есть основания предполагать, что в курсе этих операций был и начальник Николаевской областной таможни Роман Криль. Никаких документов, никаких выплат в бюджет. Этим рейсом "Black fuel" контрабандисты украли у государства до 8-10 миллионов гривен таможенных сборов, которые они были обязаны заплатить. И если посчитать, сколько раз уже "Black fuel" заходил недогруженным, то сумма ущерба вырисовывается впечатляющая. И к сожалению, это далеко не одно судно, которое с "недогрузом" заходит в наши порты. Остается надеяться, что в результате резонанса это дело не будет списано в архив, и контрабандные рейсы в Николаев будут остановлены. Если, конечно, сборы в бюджет государства до сих пор являются главной задачей местной таможни. Задержанный "Black fuel" с топливом стоит в порту, его нельзя отпускать. Будем смотреть, что дальше произойдет", - резюмировал Бутусов.


Задержание судна Black fuel с контрабандным авиатопливом: за рейс у государства крали 8-10 млн грн, ходоки предлагают до $300 тыс. за закрытие дела, - Бутусов 06
Задержание судна Black fuel с контрабандным авиатопливом: за рейс у государства крали 8-10 млн грн, ходоки предлагают до $300 тыс. за закрытие дела, - Бутусов 07
Задержание судна Black fuel с контрабандным авиатопливом: за рейс у государства крали 8-10 млн грн, ходоки предлагают до $300 тыс. за закрытие дела, - Бутусов 08
Задержание судна Black fuel с контрабандным авиатопливом: за рейс у государства крали 8-10 млн грн, ходоки предлагают до $300 тыс. за закрытие дела, - Бутусов 09
Задержание судна Black fuel с контрабандным авиатопливом: за рейс у государства крали 8-10 млн грн, ходоки предлагают до $300 тыс. за закрытие дела, - Бутусов 10

Как сообщалось ранее, в южных регионах участились случаи продажи авиационного топлива за наличные средства.

Источник: https://censor.net.ua/n3112689
 
 
 Топ комментарии
 
Барыги сидят во главе государства. Что еще можно от них ждать, кроме набивания карманов на всём и вся? И не ждите справедливости в судах - они через псевдореформу уже там усадили своих барыг в мантиях.
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не здіймайте галасу, там правільниє пацани задіяні, а не євробляхери якісь....
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Ага, той мамочки, что купила вертолетную площадку яныка... Как раз и авиатопливо сгодится... Задержание судна "Black fuel" с контрабандным авиатопливом: за рейс у государства крали 8-10 млн грн, "ходоки" предлагают до $300 тыс. за закрытие дела, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8700
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Нее, ну ребята... Они же не виноваты, они не знали, это ведь для больной мамочки, совсем чуть чуть...
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Ага, той мамочки, что купила вертолетную площадку яныка... Как раз и авиатопливо сгодится... Задержание судна "Black fuel" с контрабандным авиатопливом: за рейс у государства крали 8-10 млн грн, "ходоки" предлагают до $300 тыс. за закрытие дела, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8700
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это для сельхозавиации тереторіальної громади села парутіно. весеннюю обработку полей квадрокоптерами ещё никто не отменял.
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На керосине работают газотурбинные двигатели, так что как минимум баспилотный МИ-2.
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не здіймайте галасу, там правільниє пацани задіяні, а не євробляхери якісь....
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Барыги сидят во главе государства. Что еще можно от них ждать, кроме набивания карманов на всём и вся? И не ждите справедливости в судах - они через псевдореформу уже там усадили своих барыг в мантиях.
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так о том что мы в ЕС и НАТО идем только сегодня напечатали !!! В чем проблема ???
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Что произойдет ? А ничего, я лично не верю что при нынешней власти посадки фигурантов что тырят миллионы возможны , потому что это -- бригада!!!!
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Мало предлагают. Иначе бы дело уже закрыли бы.
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подумаешь сотни тонн топлива! Вот посылки людей данью обложить это ДА!
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И только кто покупает на ибей и евробляхеры, воруют у бюджета
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А ринок коли у нас буде спільний і повністттю відкритий і переміщення через кордон без перешкод, без мита для товарів, послуг, фінансів ?
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Давно перестал удивляться: весь феодальный поселок (кто-то с сарказмом называет его государством) барыжит, кто-то по мелочи, кто-то с вот таким размахом... Страна барыг, ничего не производящая...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержание судна "Black fuel" с контрабандным авиатопливом: за рейс у государства крали 8-10 млн грн, "ходоки" предлагают до $300 тыс. за закрытие дела, - Бутусов. ФОТО
 
 
 
 
 
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