 Мемориал Революции достоинства откроют в ноябре, к годовщине начала протестов

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал представитель музея Революции Достоинства Северин Наливайко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть проект и музея, и мемориала. Мы научились работать в таких стесненных условиях, и сейчас у нас огороженная территория – это подготовительные работы к строительству мемориала. Мы решили их использовать как информационное место для стендов, многое можно прочитать уже там. В первую очередь, в музее будет мемориал авторства двух львовянок. Он победил в международном анонимном конкурсе проектов. Надеемся, что до ноября мы его откроем", – рассказал он.

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Наливайко добавил, что, по словам международных архитекторов, здание музея будет сочетанием классицизма и модерна, в нем есть элементы классики, но вместе с тем он современен.

"Первый этап строительства комплекса – это мемориал, и мы готовимся на годовщину событий на ноябрь", – подчеркнул он.

Напомним, в Киеве в конце января началось сооружение строительного забора на аллее Героев Небесной Сотни.

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В сентябре 2017 Киевсовет предоставил музея Революции Достоинства участок площадью 1,22 га в центре Киева.