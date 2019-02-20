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 Общество, За рубежом
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 Суд в России рассмотрит апелляции на продление ареста шестой четверке украинских моряков

Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы защиты на решения Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей в отношении шестой четверки украинских моряков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook адвоката Николая Полозова.

Отмечается, речь идет о следующих украинских моряках: Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Олег Мельничук.

Суд в России рассмотрит апелляции на продление ареста шестой четверке украинских моряков 01

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляют, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК "Бердянск", есть раненый. А затем заявили о захвате всех трех кораблей спецназом РФ и шести раненых.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", троих раненых - в "Матросскую тишину".

Источник: https://censor.net.ua/n3112685
 
 
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Чи була апеляція у ЄСПЛ щодо українських моряків?
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думаю туда надо окончательное решение суда по вопросу предоставлять, а так подавали всюду, но толку....
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Той московський суд не має міжнародних повноважень судити наших моряків, які були захоплені в міжнародних водах. Тому можливо не треба чекати закінчення того "суду".
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Вопрос: Украина воюет с Россией или нет? Если да, то о каком "плановом переходе" военных судов через территориальные воды так называемой "страны -агрессора" шла речь? Причем через территориальные воды еще в границах до 2014 года?
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вы прочтите, а потом спрашивайте. Любые недружественные комменты в этой теме считаю неуместными.Здесь не о чем дискутироват
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Рішення суду ми вже знаємо , бо це не суд , а судилище над українськими моряками !
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