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 Контрактника, торговавшего оружием из зоны ООС, приговорили к 3 годам лишения свободы, - СБУ

Мужчина продавал оружие, взрывчатку и боеприпасы на Херсонщине. Его покупателями были местные жители и представители криминала.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили, что военный одной из частей региона занимался реализацией местным жителям, а также представителям криминальных кругов, оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил", – сказано в сообщении.

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Злоумышленника задержали в сентябре прошлого года во время попытки продажи взрывчатки. С собой у него было 360 гр. тротила, почти 4 кг пластида, 14 гранат и 2 самодельных бомбы.

Каховский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112683
 
 
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Назріла стаття кримінального кодексу - Гандон. Крапка. Покарання - підвісити за яйця на 10 років. Лаконічно і зрозуміло. Інакше ніяк. Бо Гандон - дуже розповсюджене правопорушення.
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