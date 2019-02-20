 Сегодня в Киеве чтят память Героев Небесной Сотни: программа мероприятий. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национального музея Революции Достоинства.

Так, сегодня, 20 февраля, в честь Героев Небесной Сотни в Киеве пройдут такие мероприятия:

1. Панихида по погибшим Героям Небесной Сотни.

20 февраля 2019 г. в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе состоится поминальная панихида по Героями Небесной Сотни и другими погибшими за Украину. Панихиду будет править Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

По завершению панихиды состоится переход к Кресту Героев Небесной Сотни.

2. В рамках проекта "Сторожа" в 12:00 состоится перформанс Виктории Романчук "Время вспомнить".

"Когда человек смотрит видео или на фигуры, некоторые пронизывают, некоторые - нет. Поэтому важная часть проекта - перформанс, прямое взаимодействие. Хочется, чтобы человек, который подходит ко мне, почувствовала идею, получил месседж, а я, соответственно, почувствовала на себе его реакцию - воспринимает он или не воспринимает такую ​​форму памяти", - рассказала о своем проекте художница Виктория Романчук.

Проект "Сторожа" - попытка интерпретации современного сакрального искусства. Это новейшее видение апостолов, проповедников настоящего, тех, кому стоит подражать и с кем стоит идти.

Сегодня, 20 февраля, последний день экспонирования художественного проекта.

Место проведения: Доме профсоюзов, 1 этаж. Адрес: площадь Незалежности, 2. Перформанс "Время вспомнить" в рамках проекта "Сторожа"

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3. Музей Майдана представляет книгу и видеопроект о Небесной Сотне.

Утром 20 февраля 15:00 в Колонном зале КГГА Национальный музей Революции Достоинства презентует издательский и видеопроект о Героях Небесной Сотни и участниках революции 2013-2014 годов.

Речь идет о первом томе трехкнижия "Небесная Сотня. Жизнеописания" Светланы Терейковской и видеопроект "Характеры достоинства" Дарьи Кульчицкой.

Издание "Небесная Сотня. Жизнеописания" - это документально-публицистический мартиролог Героев Небесной Сотни. Его создала Светлана Терейковская, педагог, волонтер, участница Революции Достоинства.

В первом томе - очерки-жизнеописания тридцати пяти ярких судеб активистов Евромайдана, отдавших жизнь ради победы демократии. Читатель узнает малоизвестные биографические факты, воспоминания и свидетельства, родных, близких, земляков.

Видеопроект "Характеры достоинства" создала режиссер Дарья Кульчицкая. Это серия роликов о том, какими герои Майдана были в жизни. Это короткие истории об их детстве, поступки, отношения с близкими, мечты и стремления. Повествования, рассказанные ближайшими родственниками, призваны напомнить нам о цене свободы и ответственности за ее сохранение.

Музыку к проекту написал Роман Коляда, пианист-импровизатор, композитор, журналист.

В презентации примут участие:

Игорь Пошивайло - генеральный директор Национального музея Революции Достоинства.

Светлана Терейковская - автор книги о Героях Небесной Сотни, волонтер Майдана, филолог, публицист.

Дарья Кульчицкая - автор проекта "Характеры достоинства", режиссер.

Модератор Екатерина Зайцева - журналистка, специалист по коммуникациям Национального музея Революции Достоинства.

4. "Свеча памяти" честь Героев Небесной Сотни

В 17:00 состоится концерт Камерного девичьего хора КССМШ-интерната им. Лысенко, посвященный пятой годовщине Революции Достоинства и чествованию памяти Героев Небесной Сотни.

Мероприятие состоится в Колонном зале КГГА.

5. Вечером 20 февраля на аллее Героев Небесной Сотни засияют лучи Достоинства.

Впервые проект представили к первой годовщине расстрелов на Майдане. Тогда лазерные лучи светили с улиц Институтской, Михаила Грушевского, с площади Незалежности - в местах, где погибли Герои Небесной Сотни.

Ко Дню Достоинства и Свободы в 2017 г. лучи установили на месте будущего Музея Майдана.

Проект откроют Евгений Нищук, министр культуры Украины; Владимир Вятрович, председатель Украинского института национальной памяти, Игорь Пошивайло, генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства; Владимир Бондарчук, председатель ОО "Семья Героев Небесной Сотни"; Павел Сидоренко, координатор инициативной группы пострадавших / раненых на Майдане.

С 18:00 до 18:30 запланировано общение с журналистами.

Торжественное зажжение лучей Достоинства состоится в 18:30.

6. Лепестковое шествие в честь Героев Небесной Сотни.

Организаторы приглашают вместе с ними вспомнить, почтить и посыпать лепестками роз места, где проливалась кровь Небесной Сотни.

20 февраля в 19:00 у стелы на площади Незалежности.

7. Театрализованный концерт "Небесная Сотня с нами".

Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня" приглашает 20 февраля в 19:00 на театрализованный концерт "Небесная Сотня с нами".

Автор программы народный артист Украины Николай Буравский посвятил ее событиям Майдана 2013-2014 годов.

Вход свободный. Запись по телефонам: (044) 553-94-69, 550-13-79, 098-532-93-93.



Фото: пресс-служба музея Революции Достоинства

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте музея Революции Достоинства.

В месте с тем, в пресс-службе музея отмечают, что в программе возможны изменения.

"Следите за обновлениями на сайте. Прежде, чем посетить мероприятие, убедитесь, что его время не изменилось", - говорится в сообщении.