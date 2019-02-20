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 Минздрав призывает Одесский медуниверситет не устраивать акции

Министерство здравоохранения Украины призывает сотрудников и студентов Одесского медуниверситета не устраивать акции в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что работники и студенты Одесского национального медицинского университета планируют 20 февраля устроить акцию протеста в Киеве.

В министерстве отметили, что протесты организовало окружение бывшего ректора Валерия Запорожана, которое ранее захватывало вуз и подавало смету университета с нарушениями.

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В министерстве подчеркивают, что из-за них университет не может получить финансирование, поэтому продолжается поиск законных путей решения этой ситуации.

"Призываем сотрудников и студентов ОНМедУ не поддерживать провокации, которые устраивают представители самопровозглашенного руководства университета", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112680
 
 
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А, в каком-то универе чет не то?

Это как бы: в свинарнике свиней не моют в душе.
Ну просто аксиома, Сократ бы его побрал, Кафка им в чернила.
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Смутьяны!
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!"
Салтыков-Щедрин
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В 21 веке вы, бунтуя, самолетики пускаете и потом сами в автозак лезете) но вообще пофиг на кацапов - и древних, и современных -стадо оно и в Африке стадо
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У нас из мед институтов выходят полные неучи с покупными дипломами , потом от этого страдают пациенты. Так что эту хрень давно пора было ломать и все правильно Супрун делает.
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Университет... Чего не Галактическая Академия? Мед курсы больше подходит.
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