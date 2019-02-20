 Минздрав призывает Одесский медуниверситет не устраивать акции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.
Сообщается, что работники и студенты Одесского национального медицинского университета планируют 20 февраля устроить акцию протеста в Киеве.
В министерстве отметили, что протесты организовало окружение бывшего ректора Валерия Запорожана, которое ранее захватывало вуз и подавало смету университета с нарушениями.
В министерстве подчеркивают, что из-за них университет не может получить финансирование, поэтому продолжается поиск законных путей решения этой ситуации.
"Призываем сотрудников и студентов ОНМедУ не поддерживать провокации, которые устраивают представители самопровозглашенного руководства университета", - говорится в сообщении.
Это как бы: в свинарнике свиней не моют в душе.
Ну просто аксиома, Сократ бы его побрал, Кафка им в чернила.
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!"
Салтыков-Щедрин