 Минздрав призывает Одесский медуниверситет не устраивать акции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что работники и студенты Одесского национального медицинского университета планируют 20 февраля устроить акцию протеста в Киеве.

В министерстве отметили, что протесты организовало окружение бывшего ректора Валерия Запорожана, которое ранее захватывало вуз и подавало смету университета с нарушениями.

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В министерстве подчеркивают, что из-за них университет не может получить финансирование, поэтому продолжается поиск законных путей решения этой ситуации.

"Призываем сотрудников и студентов ОНМедУ не поддерживать провокации, которые устраивают представители самопровозглашенного руководства университета", - говорится в сообщении.

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