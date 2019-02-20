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 Завтра состоится жеребьевка очередности предоставления кандидатам в президенты эфирного времени, - ЦИК

Жеребьевка запланирована на 21 февраля.

Центральная избирательная комиссия завтра, 21 февраля, проведет жеребьевку по предоставлению кандидатам в президенты эфирного времени на радио и телеканалах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным ЦИК, пройдет жеребьевка очередности предоставления кандидатам на пост президента эфирного времени на общественно-политических общенациональных каналах и общественного радио Национальной общественной телерадиокомпании для проведения предвыборной агитации за счет средств госбюджета, которые выделены на подготовку и проведение выборов 31 марта 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112678
 
 
 Топ комментарии
 
хречка нада? - кило не подкуп, а завтрак меньше 1го процента...
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Орков за поребрик, на родину.
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))) мона только представить эту очередь из 44х жеребцов и кобыл.
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даже бы не заморачивался - их ихняя оркская родина пинками выпхнет обратно - там своих идиотов валом....
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5 канал - весь день кандидат в президенты президент.
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та перемешивай с русней - и будешь.... ммм промолчу кем
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хречка нада? - кило не подкуп, а завтрак меньше 1го процента...
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Хто небуть про ТОМОС ще буде розповідати, щось давно нічого не чути. А про ЖКГ тарифи тишина??)))
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на 5 канале ?Не верю, вот не верю и все , докажите!!! Завтра відбудеться жеребкування черговості надання кандидатам у президенти ефірного часу, - ЦВК - Цензор.НЕТ 601
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗавтра состоится жеребьевка очередности предоставления кандидатам в президенты эфирного времени, - ЦИК
 
 
 
 
 
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