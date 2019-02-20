 Врачи демонстрируют формальный подход к осмотру раненого украинского моряка Артеменко, - адвокат Куракина

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала защитница Артеменко, российский адвокат Мария Куракина, передает Цензор.НЕТ.

"Реагирование на наши заявления стало более оперативное, врачи стали посещать Андрея Артеменко. Но вопросы к ним относительно качества помощи остаются. У Андрея Артеменко были врачи: офтальмолог, невролог, терапевт. К сожалению, невролог продемонстрировал формальный подход к осмотру пациента, обратим внимание медицинской части изолятора на эти факты. Офтальмолог осмотр провел, но при тесте на проверку зрения посадил Андрея слишком близко к таблице, эту хитрость Андрей сразу определил. Отреагируем", – написала адвокат.

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Она также подчеркнула, что накануне у Артеменко "был ответственный день, посвященный работе с документами".

"В связи с предстоящими судебными заседаниями по рассмотрению моей апелляции на продление Андрею Артеменко меры пресечения и моей жалобы на восстановление процессуальных сроков по обжалованию первого судебного постановления об аресте Андрея мы провели подготовку к заседаниям", – отметила Куракина.

Она также рассказала, что к Андрею в СИЗО доходят передачи, однако не в полной мере.

"Из ожидаемых нами запретов: так и не передали свитер с символикой ВМСУ, хотя остальная одежда пришла в полном порядке. По моим наблюдениям, эти запретительные меры Андрея не расстраивают, а способствуют укреплению духа", – написала адвокат.

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"Андрей передает привет ребятам – всей команде, интересовался, как прошли апелляции у "четверок". Передала новости. Своему кораблю и ребятам – тоже привет, говорит, чтоб держались. Настроение хорошее. Дома родные передают привет, поддерживают. В школе, которую закончил Андрей, также его помнят. Ему пишут дети и взрослые, много рисунков, душевных теплых слов", – добавила Куракина.





Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.