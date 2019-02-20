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 "Укрзализныця" в июне запустит поезд Мукачево - Кошице

ПАО "Укрзализныця" планирует в июне 2019 года запустить поезд Мукачево - Кошице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель правления УЗ Евгений Кравцов у Facebook.

"Мы пока осторожны в датах, но предварительные договоренности такие: уже в июне "Укрзализныця" запустит поезд Мукачево - Кошице. Тестовый рейс по этому маршруту поедет за несколько месяцев - 2 апреля", - отметил Кравцов.

По его словам, время в пути поезда будет составлять около 4 часов. Он также отметил, что поезда будут формирование коллег из Словакии.

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"В прошлом году мы удачно запустили рейс в Будапешт, тоже по евроколии. Намерения свои не меняем - именно украинское Мукачево должно стать мощным пассажирским хабом для путешествий по Европе", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112673
 
 
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А цвна питання? Залізничний транспорт для мене занадто дорогий, мені дешевше на авто...
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