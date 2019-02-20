 Террористы обстреляли беспилотник ОБСЕ вблизи Желтого на Луганщине, - украинская сторона СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
Так, украинская сторона СЦКК сообщает: вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе, продолжают намеренно препятствовать использованию беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ.
"17 февраля наблюдатели СММ ОБСЕ находились вблизи поселка Желтое (на северо-западе от Луганска) и руководили полетом БПЛА. Неожиданно наблюдатели Миссии услышали две очереди и один одиночный выстрел из стрелкового оружия примерно в 1,3 км от того места, где они находились. По их оценке, выстрелы были осуществлены по БПЛА, который после этого потерял высоту. Команда Миссии вернула БПЛА, получивший повреждение во время аварийной посадки, и немедленно оставила этот район", - говорится в сообщении.
По данным украинской стороны СЦКК, провокационные действия наемников вооруженных формирований Российской Федерации связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил.
"Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми и безответственными действия российско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ и квалифицирует их как грубое нарушение Минских договоренностей. Подобными вооруженными нападениями, оккупанты пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на луганском направлении", - сказано в сообщении.
время публикации: 19 февраля 2019 г., 23:50 | последнее обновление: 20 февраля 2019 г., 09:27
Военная прокуратура Воронежской области разбирается в обстоятельствах смерти военнослужащего срочной службы Степана Цымбала, призванного из Краснодарского края. 10 февраля сослуживцы нашли его со связанными скотчем руками и полиэтиленовым пакетом на голове. Родителям солдата его тело доставили через три дня с изуродованным лицом. А еще через двое суток, 15 февраля, "Интерфакс" сообщил, что "признаков насильственной смерти на теле военнослужащего обнаружено не было". Теперь родители погибшего солдата ищут справедливости, написав петицию, в которой посоветовали главе Минобороны Сергею Шойгу застрелиться, если он не справляется со своими обязанностями.
или тока те, которые ордловцы не смогли сбить?