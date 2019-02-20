 Евросоюз согласовал новые требования к ID-картам

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.

"Согласно новым правилам, идентификационные карты должны будут производиться в унифицированном формате кредитной карты с магнитной полосой, соответствующим минимальным стандартам безопасности и защиты документа, рекомендованным Международной организацией гражданской авиации (ICAO)", - говорится в сообщении.

Каждая такая карта будет содержать фотографию владельца и отпечатки его пальцев в цифровом формате на контактном чипе. Карты также будут содержать код страны, которая их выдала - он будет обозначен на флаге ЕС, изображение которого наносится на идентификационном документе.

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Отмечается, что такие документы могут выдаваться на срок от 5 до 10 лет.

Новые правила вступят в силу через два года после принятия решения. После этого срока все новые личные документы в странах ЕС должны выпускаться по новым требованиям.