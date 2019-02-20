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 Общество, За рубежом
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Все про:Евросоюз (12305) ID-карта (67)

 Евросоюз согласовал новые требования к ID-картам

Европейский союз согласовал новые требования к удостоверениям личности граждан государств сообщества и временным и постоянным видам на жительство.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.

"Согласно новым правилам, идентификационные карты должны будут производиться в унифицированном формате кредитной карты с магнитной полосой, соответствующим минимальным стандартам безопасности и защиты документа, рекомендованным Международной организацией гражданской авиации (ICAO)", - говорится в сообщении.

Каждая такая карта будет содержать фотографию владельца и отпечатки его пальцев в цифровом формате на контактном чипе. Карты также будут содержать код страны, которая их выдала - он будет обозначен на флаге ЕС, изображение которого наносится на идентификационном документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ID-карты позволяют голосовать на выборах, но не предусмотрены законом как документ для кандидатов в президенты при регистрации в ЦИК, - ГМС

Отмечается, что такие документы могут выдаваться на срок от 5 до 10 лет.

Новые правила вступят в силу через два года после принятия решения. После этого срока все новые личные документы в странах ЕС должны выпускаться по новым требованиям.

Источник: https://censor.net.ua/n3112663
 
 
 Топ комментарии
 
читаем внимательно - для стран ЕС! нам до ЕС еще минимум лет 50 -60, расслабтесь! к тому времени наше поколение уже не доживет !
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Лавочник сказав шо вже ось-ось будемо там.
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Евросоюз согласовал новые требования к ID-картам - Цензор.НЕТ 2454 банку гороху бери! 100 % працює!
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Цікаво, наші паспорти відповідають цим нормам
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"Европейский союз согласовал новые требования к удостоверениям личности граждан государств сообщества и временным и постоянным видам на жительство "

Нам це не скоро світить.
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читаем внимательно - для стран ЕС! нам до ЕС еще минимум лет 50 -60, расслабтесь! к тому времени наше поколение уже не доживет !
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Лавочник сказав шо вже ось-ось будемо там.
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вони - вже майже там - паспорта є, земля та маєтки є... а нам тільки працюй за кстку. Життя ледве-ледве животіє
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наші діти, якщо встоїмо перед зовнішнім та внутрішнім ворогом, який робить все, щоб знищити державність України - так, будуть, і в них буде краще життя ... сподіваюсь на це.. але ми цого можемо не побачити - бо поки Мураєви, Гепи, Допи, Бойки, Тимошєнкі, та інші покидьки не сидять з конфіскацією, доки за маєтки попід містами не сплачені податки - не заживимо!
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А что там хорошего в том ЕС? Эстония после вступления вынуждена была задрать цены на все, жители до сих пор плюются, ведь зарплата выше не стала, молодые поляки почти все разъехались по более благополучным странам, не хотят они за 600-800 евро работать, да и смысл, если в той же Германии они могут официально работать за 2000-2500? Итальянцы вообще по всему миру разбежались. ЕС это не панацея от всех бед в Украине, тотальной коррупции и диктаторства силовых и судебных структур. Когда у нас будет работать нормально судебная система, прокуратура, СБУ, то поверь, нам никакое вступление в ЕС не нужно будет.
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Это информация для своих - кто уже имеет паспорт страны ЕС. Ну, чтобы не упустили чего...
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Європейські батраки посунуть назад в Україну за новими пашпортами і пашпортні відділи почнуть косити бабло.
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Хочу придбати для самозахисту газову зброю.
Порадьте, що краще: газовий ключ чи кусок газової труби?
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Купуй відразу Північний поток. Ні Росія, ні НАТО не нападуть.
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