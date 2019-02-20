 Вмешательство в выборы может происходить с оккупированных территорий. К примеру, когда будут голосовать граждане других стран, - Слипачук

Большая угроза вмешательства в выборы президента Украины исходит из оккупированных районов Донбасса. Об этом в интервью LB.ua, опубликованном 19 февраля, сказала председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук, передает Цензор.НЕТ.
"Никто, наверное, не знает, какое количество наших граждан проживает на оккупированных территориях. Как и не знает, сколько уехало в Россию или другую страну и поменяло регистрацию. Информация о реестрах оборвалась еще в 2014 году. И никто не понимает, какое количество фальсифицированных документов может "родиться" в тех регионах. В свое время там были паспортные столы, где остались документы, бланки..." – подчеркнула Слипачук.
Она отметила, что многие вопросы, связанные с обеспечением волеизъявления граждан, фактически проживающих на территории, не подконтрольной правительству Украины, не находятся в компетенции ЦИК.
"Вмешательство в выборы... может быть в том числе через не подконтрольную Украине территорию. К примеру, когда будут голосовать граждане других стран под видом наших. Эти факты нужно фиксировать и передавать в правоохранительные органы", – заявила глава комиссии.
Среди факторов, которые могут негативно повлиять на ход президентских выборов, Слипачук также назвала киберугрозы, избыточное количество наблюдателей от общественных организаций и намеренную дискредитацию ЦИК со стороны кандидатов в президенты.
"Все больше манипуляций исходит со стороны кандидатов безо всяких на то оснований. Как пример – распространяется информация о большом количестве "мертвых душ" в реестре. Для понимания этого вопроса нужно открыть закон, где говорится, что в течение пяти лет в реестре содержатся данные об умерших с особой отметкой... Любая манипуляция – подрыв доверия. Подрыв доверия – попытка переложить вину за свой проигрыш на ЦИК", – сказала она.
Типу референдуму в Криму.
А кому там доверять?
то ваша остання надия....
а ... ще е гас в 4 разы.....
Кацап,не отклоняйся от линии партии.
Если у вас со всеми нормальные отношения,то тогда с кем вы воюете на территории Украины?
Или у вас раздвоение сознания?
Ты это мне как гражданин Украины говоришь: "вы там сами выясняйте кто с кем воюет" ?
Таких как ты как раз и надо лишать избирательных прав по причине самоустранения от обязанностей.
Какое ты имеешь право голосовать на наших выборах?
Будьмо пильними.
Особенно если перепечатывают кремлевские методички?
И что б самим себе не депутатство проголосовать?!!! Да ни в жизнь!
Своей ваты полно.
Что поделать если в ООН и ОБСЕ не уважают права наших граждан?
Которые,кстати гораздо шире и всеобьемлющей чем право избирать и быть избранными?
Если бы уважали уже давно ввели бы настоящие экономические санкции против агрессорв и миротворцев.
А так только сопели жуют,дуют щеки,советы бесплатные дают и озабачиваются.
Мы с тобой сейчас на каком языке говорим?
Или не надо?
Что бы дурь твоя видна была.
Кацап ,ты настолько зомбированный что тебя даже когеитивный диссонанс не берет.
Ты говоришь на украинском сайте на русском языке и на нем же рассказываешь как Украина попирает право говорить на русском языке?
Ты же ходячий персонаж зомбоаппокалипсиса)))
У тебя такой и не имеется.
Иначе бы ты не ходил на укранский сайт вести поопаганду про попирание права говорить на русском языке - на русском языке.
Агрессивная скатывающая к фашизму соседка еще чего доброго нападет на мирно- спящую белую и пушистую соседку россию,как Грузия в 2008 году.
Тут надо на чеку быть.
От этих американцев можно что угодно ожидать.
Впрочем вы за свои преступления перед чловеческим судом никогда не отвечали.
Поэтому Бог вас простит))))
Примерно как и сейчас вы утюжите каждый день,а ОБСЕ пишет что перемирие в целом соблюдается.
Они в ОБСЕ такие же гибридные как и ты с перевернутым наизнанку сознанием от постоянного вранья.
Підказочка, зараз Україна в цих рейтингах ВИЩЕ, ніж у 2013, а Росія - нижче, ніж в 2013...
Может просто не было желания проезжать особого?
После предупредительного выстрела в воздух все местные даунбасяне бы разбежались.
Нужно просто действовать по уставу.
Не желание это поиск причин по которым что то сделать невозможно.
А желание это поиск способов решения.
А в нормальном мире злость на агрессора нормальная психическая реакция,а если наоборот то это называется стокгольмский синдром.
Этим психиатры должна заниматься.
Куча цифр и уровнений ,а протом мелким шрифтом "наверняка будут ",и почему именно Порошенко?
предположения и предсказания на уровне цыганки Азы.
путлер согласился на переговоры ,только после выборов и с кем угодно только не с Порохом, очевидно -что то не так с твоей "логикой".
Провокатор.
будуть боронити Украіну від кацапів краще?
думайте дальше - час е....