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 Политика Украины
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 Вмешательство в выборы может происходить с оккупированных территорий. К примеру, когда будут голосовать граждане других стран, - Слипачук

Никто не имеет представления, сколько граждан Украины проживает на оккупированных территориях и сколько фальсифицированных документов могут появиться там перед выборами президента. Об этом заявила глава украинского Центризбиркома Татьяна Слипачук.

Большая угроза вмешательства в выборы президента Украины исходит из оккупированных районов Донбасса. Об этом в интервью LB.ua, опубликованном 19 февраля, сказала председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук, передает Цензор.НЕТ.

"Никто, наверное, не знает, какое количество наших граждан проживает на оккупированных территориях. Как и не знает, сколько уехало в Россию или другую страну и поменяло регистрацию. Информация о реестрах оборвалась еще в 2014 году. И никто не понимает, какое количество фальсифицированных документов может "родиться" в тех регионах. В свое время там были паспортные столы, где остались документы, бланки..." – подчеркнула Слипачук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самое интересное будет при формировании руководства окружных комиссий. Сложилась практика, когда кандидаты договариваются, - Слипачук

Она отметила, что многие вопросы, связанные с обеспечением волеизъявления граждан, фактически проживающих на территории, не подконтрольной правительству Украины, не находятся в компетенции ЦИК.

"Вмешательство в выборы... может быть в том числе через не подконтрольную Украине территорию. К примеру, когда будут голосовать граждане других стран под видом наших. Эти факты нужно фиксировать и передавать в правоохранительные органы", – заявила глава комиссии.

Среди факторов, которые могут негативно повлиять на ход президентских выборов, Слипачук также назвала киберугрозы, избыточное количество наблюдателей от общественных организаций и намеренную дискредитацию ЦИК со стороны кандидатов в президенты.

"Все больше манипуляций исходит со стороны кандидатов безо всяких на то оснований. Как пример – распространяется информация о большом количестве "мертвых душ" в реестре. Для понимания этого вопроса нужно открыть закон, где говорится, что в течение пяти лет в реестре содержатся данные об умерших с особой отметкой... Любая манипуляция – подрыв доверия. Подрыв доверия – попытка переложить вину за свой проигрыш на ЦИК", – сказала она. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3112662
 
 
 Топ комментарии
 
А за тиждень до дати виборів наглухо закрити всі КПП на лініях розмежування з ордло та Кримом - ніяк?
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Только сейчас начинает доходит? Им вообще нельзя голосовать так как очень многие поставили свой подпись под референдумом и должны быть наказаны.
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Вони вже наголосували. Спасіба жітєлям Думбаса...
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Только сейчас начинает доходит? Им вообще нельзя голосовать так как очень многие поставили свой подпись под референдумом и должны быть наказаны.
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ніякого закону не прийнято, отже вони мають право голосувати.
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Они об этом даже не задумывались, Можно предавать оскорблять унижать плевать, утираются и живут.
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Та кацапы вам миллион таких талонов наштампуют, Литва четка прояснила ситуацию с голосованием за выборы,- лишать гражданства и не давать гражданство людям не достойным этого.Знание законов, языка,четкая гражданская линия в отношении нации и суверинитета страны,случайным людям нельзя давать возможность вершить будщее страны.
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З окупованих територій буде рекодна кількість голосів.
Типу референдуму в Криму.
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На час виборів треба просто ввести посилені заходи безпеки з забороною перетинання кордону та адмінкордонів.
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Вони прийдуть до дільниці..а в списках іх нема..бо вони там не були прописані..наприклад в Лисичанську..Як вони тут будуть голосувать? Голосувати і приізджати отримати пенсію та отовариться в АТБ це різні речі!!!
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Любая манипуляция - подрыв доверия.

А кому там доверять?
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А за тиждень до дати виборів наглухо закрити всі КПП на лініях розмежування з ордло та Кримом - ніяк?
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так вы ж тоди все на свити сывочолому програете - голосувальныки з окупованых,
то ваша остання надия....

а ... ще е гас в 4 разы.....
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)) нельзя подорвать то, чего нет. и каждому из 44х хочется стать президентом в законе.
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Вони вже наголосували. Спасіба жітєлям Думбаса...
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Кибератаку РАБссиянского быдла повара Путлера Пригожина и лаборатории Касперского зафиксировали даже в далекой Австралии. На РАБссии существует даже спецотдел в институте по Кибервбросам по всему Миру.Проводятся ежегодные соревнования по поиску юных талантов ... Вмешательство в выборы может происходить с оккупированных территорий. К примеру, когда будут голосовать граждане других стран, - Слипачук - Цензор.НЕТ 1969
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Вред кацапских троллей разумеется будет. Но максимум чего они могут добиться - сбой работы серверов ЦВК. Один хрен голоса считают по протоколам уч. комиссий с "мокрыми" печатями
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Как будут голосовать иностранцы за наших? По поддельным паспортам что ли? Чем ближе выборы, тем больше идиотских высказываний и мнений. Закройте границу с Крымом, КВПП с ОРДЛО на период голосования. А массово подделывать паспорта, из расчета один паспорт - один голос, это расточительство даже для ФСБ расеи
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Тим паче голосують по прописці..а не от того що маєшь паспорт Украіни!!!Ти повинен буди в списках виборців..а не просто прийшов ..показав паспорт і проголосував
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Молдова для своих выборов откроет больше участков за рубежом, чем Украина. Пока видим только вмешательство в конституционные права граждан.
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Нах іди кацапе, коли почне Молдова воювати з ***********, тоді хай і відкриває, що хоче.
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сам воюй, у нас со всеми нормальные отношения
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Даже с америкой?
Кацап,не отклоняйся от линии партии.
Если у вас со всеми нормальные отношения,то тогда с кем вы воюете на территории Украины?
Или у вас раздвоение сознания?
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И с америкой дружим: наш Президент с послом США. А на счет второго вопроса - вы там сами выясняйте кто с кем воюет, мне это по барабану. Я только хочу чтоб рошеновская мафия не ограничивала мои права ПОД ПРЕДЛОГОМ ВОЙНЫ и дала мне сходить в посольство проголосовать.


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Какие еще твои права?
Ты это мне как гражданин Украины говоришь: "вы там сами выясняйте кто с кем воюет" ?
Таких как ты как раз и надо лишать избирательных прав по причине самоустранения от обязанностей.
Какое ты имеешь право голосовать на наших выборах?
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Будулай имеет полное право голосовать по закону.
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Только в Молдове, и оно уже выбрало идиотика.
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Уже выбрали долдона? Конечно вам Порох не нравится ,вам надо такой же долдон и в Украине- "он хочет"... хотелку свою угомони.
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Люди, які знаходяться на окупованих територіях не можуть голосувати на виборах, поскільки знаходятся під впливом та контролем кацапських спецслужб. Якщо не допустити їх? Дуже просто - немає вікрепительного талону з місця проживання? НАХ! Чи може забули пісню фанатів - "Спасибо жителям Донбаса за президента-********?"
Будьмо пильними.
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А которые не находятся под чьим влиянием находятся?
Особенно если перепечатывают кремлевские методички?
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Вони не можуть голосувати от того що іх нема в списках виборців!!!Щоб вони там були.. треба в ОРДЛО виписатись а тут прописатись...але тоді вони втратіть кацапську пенсію-допомогу..а вони на це не підуть )))
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Как запретить имеющим паспорт гр.Украины голосовать? Только законом. А найдеться в ВРУ не то,что 300,а 226 голосов? Я думаю и 100 не найдеться! Это основной лохторат 2/3 ВРУ и как минимум 30 кандидатов!
И что б самим себе не депутатство проголосовать?!!! Да ни в жизнь!
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5лет жить по закону рефии с их символикой, пропагандой, служить в рядах оккупанта с идеологий антиукранской ,это и должно быть основанием. Вообще к тем кто живет с оккупантом не должно быть доверия. Только после деоккупации ещё можно что то .
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Да очень просто..они прописаны в ОРДЛО..а что бы проголосовать например в Лисичанске они должны быть в списках выборців где прописаны постоянно..
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Может и происходить,но это совершенно не нужно.
Своей ваты полно.
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Если государство уважает своих граждан, то оно обязано сделать все для того, чтобы каждый гражданин Украины, где бы он не находился, имел возможность участвовать в выборах. Ну а если государство считает, что где-то и какие-то граждане будут голосовать "неправильно" - то это не демократическое государство.
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А что выборы это самое главное право человека?
Что поделать если в ООН и ОБСЕ не уважают права наших граждан?
Которые,кстати гораздо шире и всеобьемлющей чем право избирать и быть избранными?
Если бы уважали уже давно ввели бы настоящие экономические санкции против агрессорв и миротворцев.
А так только сопели жуют,дуют щеки,советы бесплатные дают и озабачиваются.
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Мы ведь сейчас не обсуждаем, какие из прав человека являются главными? Мы говорим о выборах и праве гражданина участвовать в этих выборах. И уважение достигается не вечными мольбами и жалобами, а наличием собственной твердой позиции и уважении прав своих граждан, в том числе и права выбирать свою власть! Не потому ли огромное число граждан Украины встало на сторону "агрессора", что их права, в том числе говорить на родном языке, было попрано пришедшими к власти в результате государственного переворота?
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Кацап,ты с глузду сьехал?
Мы с тобой сейчас на каком языке говорим?
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Мы с тобой сейчас говорим на русском языке, хохол.
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Может надо вызвать хунту что бы тебя попрали отсюда за пропаганду и вранье?
Или не надо?
Что бы дурь твоя видна была.
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Это все твои аргументы в дискуссии? Да, жалкое зрелище..
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Дискуссия с человеком говорящим фразами из методички или телевизора?
Кацап ,ты настолько зомбированный что тебя даже когеитивный диссонанс не берет.
Ты говоришь на украинском сайте на русском языке и на нем же рассказываешь как Украина попирает право говорить на русском языке?
Ты же ходячий персонаж зомбоаппокалипсиса)))
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Методички? Не там ли у вас написано - не имеешь аргументов, сразу переходи на личности?)) Ну ну..))
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Причем здесь твоя личность?
У тебя такой и не имеется.
Иначе бы ты не ходил на укранский сайт вести поопаганду про попирание права говорить на русском языке - на русском языке.
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Кацап смердючий тебе хто сюди без намордника пустив???
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Ватан ,если у Украины рядом дурная соседка под названием Московия,то к ней нужно подхо дить гибридно,тут с демократией нельзя баловаться,а то можно подхватить гибридный "сифилис"
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Шароварник, а ведь с другой стороны можно сказать, что у России рядом съехавшая с катушек и скатывающаяся к фашизму соседка под названием Окраина и ни о какой демократии в ней не идет и речи?
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Ну да.
Агрессивная скатывающая к фашизму соседка еще чего доброго нападет на мирно- спящую белую и пушистую соседку россию,как Грузия в 2008 году.
Тут надо на чеку быть.
От этих американцев можно что угодно ожидать.
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Та не говори с ним это московское радио пробилось сюда
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А то, что пред этим "нападением" Грузия из градов и ствольной стирала с лица земли Цхинвал - это ничего? Впрочем, вам не привыкать. Утюжить центр Луганска нурсами - это в порядке вещей. Сжигать живьем людей в Одессе - тоже нормально. Это ведь не люди, это "вата" по недоразумению имеющая паспорта граждан Украины?))
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А как российско - осетинские "миротворцы" утюжили грузинские села?
Впрочем вы за свои преступления перед чловеческим судом никогда не отвечали.
Поэтому Бог вас простит))))
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Ну и как "утюжили"? Что об этом рассказано в отчетах ОБСЕ? Такое впечатление, что я вступил в дискуссию с зомбоящиком)) Только эмоции и ноль фактажа. Все как обычно. Поэтому позвольте откланяться))
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Сказано что это утюженье называется перемирие.
Примерно как и сейчас вы утюжите каждый день,а ОБСЕ пишет что перемирие в целом соблюдается.
Они в ОБСЕ такие же гибридные как и ты с перевернутым наизнанку сознанием от постоянного вранья.
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Слухай ти кацап смердючий маєш свій маленький ********* на чолі з колгоспником от бери смокчи йому а не тут моралі читаєш гидота!
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А давайте просто глянемо на об*єктивний показник - світові рейтинги демократії, свободи слова і інших громадянських свобод від ООН чи інших авторитетнх організацій. На якому місці там Україна, а на якому Росія.

Підказочка, зараз Україна в цих рейтингах ВИЩЕ, ніж у 2013, а Росія - нижче, ніж в 2013...
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Когда Московия заберёт с Донбасса и переместит свою Гражданскую войну на свои колонии? Ватники (россияне) вы потренировались,а теперь валите к себе устраивать свои государства Втручання у вибори може відбуватися з окупованих територій. Наприклад, коли голосуватимуть громадяни інших країн, - Сліпачук - Цензор.НЕТ 8247 Втручання у вибори може відбуватися з окупованих територій. Наприклад, коли голосуватимуть громадяни інших країн, - Сліпачук - Цензор.НЕТ 1471
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Я прекрасно помню, как в начале войны наш солдатик был вынужден выдернуть чеку с гранаты, чтоб местные даунбасята не мешали проезду наших БТРов. Поэтому в день выборов закрыть все КПП под предлогом недопущения терактов в момент выборов. Один день они потерпят. Идет война и хватит властям играться суверенитетом Украины. А если они это допустят, то вывод один - это им выгодно!!!

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Местные даунбасята это три бабки с иконами?
Может просто не было желания проезжать особого?
После предупредительного выстрела в воздух все местные даунбасяне бы разбежались.
Нужно просто действовать по уставу.
Не желание это поиск причин по которым что то сделать невозможно.
А желание это поиск способов решения.
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Вот пока одни граждане Украины будут называть и считать других граждан Украины "даунбасятами", "западенскими рогулями" и проч. и проч. и будет продолжаться война и проливаться кровь.
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Это можно было говорить в первый год войны,а после 5 лет войны,на оккупированом Донбассе уже народ с другими взглядами(ёмнутый) хоть и злой на рюзький мир
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...или наоборот: на Донбассе и остались нормальные украинцы, а "народ с другими взглядами(ёмнутый) хоть и злой на рюзький мир" по другую сторону?
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В твоем перевернутом мире может и наоборот все.
А в нормальном мире злость на агрессора нормальная психическая реакция,а если наоборот то это называется стокгольмский синдром.
Этим психиатры должна заниматься.
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Та да - три бабки!!! Поцелуй с воему путлеру в жопу. Если бы были три бабки, то сейчас бы мы НЕ читали военные сводки с даунбасса!!!
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Я пригадую відео викладенне Корбаном за 2014 рік,як"патріотичне"СБУ,яке підпорядкованне агенту російских спецслужб Порошенку допомогають такомуж ригу і агенту ФСБ Бапакуліну і його представникам робити вкиди бюлетеней на сході України.
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Ось тут все показано що буде шоколадний барига найбільше використовувати для фальсифікацій виборів!!! А всі ці "зовнішні" впливи це черговий "развод" для "лохтората"!!!
Втручання у вибори може відбуватися з окупованих територій. Наприклад, коли голосуватимуть громадяни інших країн, - Сліпачук - Цензор.НЕТ 4735
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А ты подумай своей ватной головой,умно ли проводить выборы в годы войны,все понимают ,что это делается для шахматной игры в гибридной войне с москоскими шакалами Втручання у вибори може відбуватися з окупованих територій. Наприклад, коли голосуватимуть громадяни інших країн, - Сліпачук - Цензор.НЕТ 3330
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"Найстрашніше не московські воші а українські гниди!" - не мої слова але дуже актуальні.
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Гнид много,если бы их сейчас уничтожить ,то Украина от Польши могла бы уже отставать не на 50 лет ,а на 13 лет
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100%! Біда ще і в тому що вони множаться кожен день - де ж того "дусту" на них набрати?
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Херня какая то. На какое число и год выведены данные? В стране война , территории под оккупацией , крым аннексирован,"где "9 мил. человек?!!"
Куча цифр и уровнений ,а протом мелким шрифтом "наверняка будут ",и почему именно Порошенко?
предположения и предсказания на уровне цыганки Азы.
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странное какое то предположение - ето как предположить, шо кацапы завтра и послевавтра будут стрелять из ордляндии по Украине.... - от никода етого не делали, а завтра могут.... Втручання у вибори може відбуватися з окупованих територій. Наприклад, коли голосуватимуть громадяни інших країн, - Сліпачук - Цензор.НЕТ 8036
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Судячи по ЗМІ ********** ведеться дуже хитра і на цей раз добре продумана "гра" на те щоб барига залишився на троні. Це мої особисті висновки і дай Бог щоб я помилявся.
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Судячи по сми с ***-стана им верят только *****-ловники.
путлер согласился на переговоры ,только после выборов и с кем угодно только не с Порохом, очевидно -что то не так с твоей "логикой".
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Сама нарвалась - згинь несть кацапська і не смерди тут!
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Та це ти тут смердишь,бо наївся с кацапосми поганок та блевотиння,щей сюди приніс повітря псувати.
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А ти яке тут цабе ,щоб виганяти чи вказувать?Може ти підешь,та згинеш?
Провокатор.
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Ви справді думаете, що Юля, чі Зеленьсьцькій, після на колінах перед ****** постоячі,
будуть боронити Украіну від кацапів краще?
думайте дальше - час е....
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Никакие оккупированные территории и граждане других стран не сравнятся с одним нашим ********* …
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВмешательство в выборы может происходить с оккупированных территорий. К примеру, когда будут голосовать граждане других стран, - Слипачук
 
 
 
 
 
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