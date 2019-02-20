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 ДТП на Полтавщине: количество жертв увеличилось до пяти человек, - ГСЧС

Один из пострадавших при аварии микроавтобуса Volkswagen в Полтавской области скончался в больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"19 февраля в 17:45 на автодороге Киев-Харьков вблизи с. Пышное Лубенского района водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погибли 5 человек, из них 2 человека умерли в больнице, и 1 человек госпитализирован" - сказано в сообщении

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Volkswagen въехал в отбойник на Полтавщине: погибли четыре человека, еще двое - в реанимации, - полиция. ФОТО

Как сообщалось 19 февраля микроавтобус Volkswagen, следовавший из Варшавы в Запорожье, перевернулся в Полтавской области, в результате погибли четыре человека, еще двое попали в реанимацию.

По факту ДТП начато уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Источник: https://censor.net.ua/n3112660
 
 
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Вся Полтава и Полтавская область, это и есть сплошное нарушение безопасности дорожного движения, эти дороги нельзя эксплуатировать
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Ребят, а вот "мне приснился сон" - после каждого ДТП, вызванного нашими "дорогами", в дом местного директора "УкрАвтоДор"-а, летит "коктейль для Молотова"....
Приснилось если шо. Ах да, а если тебя забрызгали, из-за ямы, то джип директора омывает ведро кислоты.)
я х.з., как еще этих упырей никто не.... ээээ, ну, не "отблагодарил" как следует.
Гройсик вроде мычал шо везде строят и ремонтируют? Я бы "отремонтировал" рожу Гройсика.
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