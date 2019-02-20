 ДТП на Полтавщине: количество жертв увеличилось до пяти человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"19 февраля в 17:45 на автодороге Киев-Харьков вблизи с. Пышное Лубенского района водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погибли 5 человек, из них 2 человека умерли в больнице, и 1 человек госпитализирован" - сказано в сообщении

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Как сообщалось 19 февраля микроавтобус Volkswagen, следовавший из Варшавы в Запорожье, перевернулся в Полтавской области, в результате погибли четыре человека, еще двое попали в реанимацию.

По факту ДТП начато уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).