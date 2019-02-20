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 Киевлян ждет очередное повышение тарифов: с апреля подорожает вывоз мусора

В Киеве в очередной раз планируют повысить тарифы на вывоз мусора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении КГГА, которое вступает в силу с 1 апреля 2019 года.

"В соответствии с подпунктом 2 пункта "а" статьи 28 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", постановления Кабинета Министров Украины от 26 июля 2006 № 1010 "Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов", от 28 декабря 1992 года № 731" об утверждении Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти", распоряжения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 8 декабря 2017 № 1589 "О введении в действие решения конкурсной комиссии по определению исполнителя услуг по вывозу бытовых отходов на территории города Киева", с целью предоставления услуг на должном уровне:

- установить тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов с учетом операций обращения с бытовыми отходами (сбор, перевозка, утилизация, захоронение) исполнителю услуг - Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) "Киевкоммунсервис";

- установить тарифы на услуги по вывозу крупногабаритных бытовых отходов с учетом операций обращения с бытовыми отходами (сбор, перевозка, захоронение) исполнителю услуг - Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) "Киевкоммунсервис", которые прилагаются",  - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вывоз мусора для киевлян подорожал на 19%

В соответствии с документом, будут установлены следующие тарифы на вывоз твердых бытовых отходов:

- для населения: 176,26 грн;

- для бюджетных учреждений: 186,94 грн;

- для других потребителей: 234,22 грн.

Напомним, 2 февраля в Киеве вступили в силу новые тарифы на холодную воду и водоотведение. Новые тарифы были утверждены НКРЭКУ 25 января 2019 .

Источник: https://censor.net.ua/n3112656
 
   
 Топ комментарии
 
Коли виберемо соєвого Миздобула на довічне царювання після змін в Конституцію. Чи Вам теж десь реформ не вистачає?
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Побольше таких новостей перед выборами тогда Петя точно пройдет...
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Доллар растет - цены растут, доллар падает - цены растут, доллар стоит на месте - цены растут. Цены, когда вы упадете или хоть постоите на месте?
Что выросло выросло, что вывоз мусора подорожал? У кого-то наглость или что?
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Киевлян ожидает, а в Харькове уже, и причём в два раза.
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Кияни двічі обрали собі мером за гречку Космонавта, потім за гречку віденьського змовника Пєдаліка, проголосували водинтур на 64% за добре відомого з 2005го пройдисвіта і тепер сидять по домівках, як миші, коли Міхо виводив людей проти Шпигуна. Киянам накручують тарифи? А як же гречка? Вже поїли? Чекайте виборів. Шпигун обіцяв за голос по Тисячі.
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Але повага і пошана до тих киян, які боролись, страждали і таки продовжують боротись усіма інструментами громадянского суспільства - беззбройні методи боротьби.
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А варварске поводження з сміттям в Україні остаточно ********** від нас цивілізований світ. Люди вже давно дозріли, щоб сміття сортувати і роблять це, але структура утілізації блокується сміттєвою мафією, що йде своїми коріннями з Банкової.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевлян ждет очередное повышение тарифов: с апреля подорожает вывоз мусора
 
 
 
 
 
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