 Киевлян ждет очередное повышение тарифов: с апреля подорожает вывоз мусора

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении КГГА, которое вступает в силу с 1 апреля 2019 года.
"В соответствии с подпунктом 2 пункта "а" статьи 28 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", постановления Кабинета Министров Украины от 26 июля 2006 № 1010 "Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов", от 28 декабря 1992 года № 731" об утверждении Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти", распоряжения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 8 декабря 2017 № 1589 "О введении в действие решения конкурсной комиссии по определению исполнителя услуг по вывозу бытовых отходов на территории города Киева", с целью предоставления услуг на должном уровне:
- установить тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов с учетом операций обращения с бытовыми отходами (сбор, перевозка, утилизация, захоронение) исполнителю услуг - Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) "Киевкоммунсервис";
- установить тарифы на услуги по вывозу крупногабаритных бытовых отходов с учетом операций обращения с бытовыми отходами (сбор, перевозка, захоронение) исполнителю услуг - Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) "Киевкоммунсервис", которые прилагаются", - говорится в документе.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вывоз мусора для киевлян подорожал на 19%
В соответствии с документом, будут установлены следующие тарифы на вывоз твердых бытовых отходов:
- для населения: 176,26 грн;
- для бюджетных учреждений: 186,94 грн;
- для других потребителей: 234,22 грн.
Напомним, 2 февраля в Киеве вступили в силу новые тарифы на холодную воду и водоотведение. Новые тарифы были утверждены НКРЭКУ 25 января 2019 .
____________________
Але повага і пошана до тих киян, які боролись, страждали і таки продовжують боротись усіма інструментами громадянского суспільства - беззбройні методи боротьби.