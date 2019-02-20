 Киевлян ждет очередное повышение тарифов: с апреля подорожает вывоз мусора

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении КГГА, которое вступает в силу с 1 апреля 2019 года.

"В соответствии с подпунктом 2 пункта "а" статьи 28 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", постановления Кабинета Министров Украины от 26 июля 2006 № 1010 "Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов", от 28 декабря 1992 года № 731" об утверждении Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти", распоряжения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 8 декабря 2017 № 1589 "О введении в действие решения конкурсной комиссии по определению исполнителя услуг по вывозу бытовых отходов на территории города Киева", с целью предоставления услуг на должном уровне:

- установить тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов с учетом операций обращения с бытовыми отходами (сбор, перевозка, утилизация, захоронение) исполнителю услуг - Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) "Киевкоммунсервис";

- установить тарифы на услуги по вывозу крупногабаритных бытовых отходов с учетом операций обращения с бытовыми отходами (сбор, перевозка, захоронение) исполнителю услуг - Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) "Киевкоммунсервис", которые прилагаются", - говорится в документе.

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В соответствии с документом, будут установлены следующие тарифы на вывоз твердых бытовых отходов:

- для населения: 176,26 грн;

- для бюджетных учреждений: 186,94 грн;

- для других потребителей: 234,22 грн.

Напомним, 2 февраля в Киеве вступили в силу новые тарифы на холодную воду и водоотведение. Новые тарифы были утверждены НКРЭКУ 25 января 2019 .