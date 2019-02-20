 Враг за сутки выпустил по позициям ВСУ почти 400 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм, трое украинских воинов получили ранения, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции украинских защитников:

- из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи населенного пункта Лебединское;

- из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Водяное;

- дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Гнутово.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник 11 раз обстрелял украинских защитников:

- четыре раза в районе населенного пункта Новотошковское: один обстрел с артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, второй - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, третий - из минометов калибра 120 мм и четвертый - из минометов калибра 82 мм;

- трижды в районе населенного пункта Золотое-4: один обстрел с минометов калибра 82 мм, второй - из зенитной установки ЗУ-23-2, и третий - из станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды в районе населенного пункта Новозвановка: из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

- из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов вблизи села Катериновка;

- из минометов калибра 82 мм, боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов возле поселка городского типа Луганское.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем из дежурных огневых средств.

По данным разведки 19 февраля трое оккупантов были уничтожены и трое ранены.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции украинских сил в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибра 82 мм с расходом 15 мин, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Катериновка.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



