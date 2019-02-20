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 Трамп подписал директиву о создании Космических сил в составе ВВС США

Президент США Дональд Трамп подписал директиву о начале процесса по созданию нового рода войск вооруженных сил в составе ВВС США - Космических сил.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в пресс-служба Белого дома.

"Хотя космические системы Соединенных Штатов исторически сохраняли технологическое преимущество перед нашими потенциальными противниками, эти потенциальные противники в настоящее время наращивают свой космический потенциал", - говорится в директиве, текст который распространил Белый дом.

В документе говорится: "США адаптировали свои организации, политику, доктрину и потенциал в области национальной безопасности для сдерживания агрессии и защиты наших интересов".

В нем сообщается, что с этой целью Пентагон принимает меры по мобилизации своих космических ресурсов "для сдерживания и противодействия угрозам в космосе и разрабатывает законодательное предложение о создании космических сил США в качестве шестого подразделения вооруженных сил в составе военно-воздушных сил".

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Космические силы будут нести ответственность за целый ряд космических военных возможностей США, включая спутниковые системы, обеспечивающих глобальную систему позиционирования (GPS), а также датчики отслеживания ракетных пусков для "боевого обеспечения оперативных и устойчивых наступательных и оборонительных космических операций".

На церемонии подписания директивы в Овальном кабинете Белого дома Д.Трамп отметил, что создание космических сил является приоритетом в области национальной безопасности.

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Напомним, в июне президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Пентагону создать Космические силы в качестве полноценного вида ВС страны. Глава Белого дома уже неоднократно высказывал идею формирования таких сил. Выступая в марте перед морскими пехотинцами на авиабазе Мирамар (штат Калифорния), он подчеркнул, что "новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море".

Источник: https://censor.net.ua/n3112654
 
   
 Топ комментарии
 
Тю,у Ху"ла вже давно ВКС,но з кацапських космічних сил усі ржуть))
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Комические силы шапито паРаша..
🤭
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А наш Петро богатіший за вашого Трампа,так хто супердержава?))
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Тю,у Ху"ла вже давно ВКС,но з кацапських космічних сил усі ржуть))
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Комические силы шапито паРаша..
🤭
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Путлер своим СТЕРХом убьёт Ыканомику Омерики Трамп подписал директиву о создании Космических сил в составе ВВС США - Цензор.НЕТ 8455 наповал,что подлодка Курск завалила Пентагон одном залпом... Трамп подписал директиву о создании Космических сил в составе ВВС США - Цензор.НЕТ 8455Рейган Жив
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у дони свой праздник - не нужно мешать старику-нарциссу развлекаться....
он 5 лярдов с Конгресса на стену выбить не может, но с пельменем поцелуется - показушник, шо ховайся....
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А наш Петро богатіший за вашого Трампа,так хто супердержава?))
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и шо вы так плохо думаете за доню?
аж обидно, ей бога....
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Трампыч хитрый миллиардер,а Порох даже не миллиардер и не входит в список Forbes,ни за 2017 год ни "18.
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пороху до доника по падлючести - шо кацапам до лунной базы....
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Директиву СОИ Рейган предложил 23 марта 1983 года.ССр вбухал в противовес СОИ свои идеи и 700 миллиардов долларов.В итоге Рейгану доказали всю бесперспективность проекта и его закрыли,истратив всего 800 миллионов долларов...., Трамп подписал директиву о создании Космических сил в составе ВВС США - Цензор.НЕТ 5371Рейган этим проектом завалил по факту СССР.
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итог программы СОИ - система GPS/ итог противодействия - находящиеся на орбите убийцы спутников Трамп подписал директиву о создании Космических сил в составе ВВС США - Цензор.НЕТ 8195
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я бы так не утверждал, шо GPS - следствие программы сои,
а вот шо следствие программы сои - совка нет... да тут соя ....
точно так же и будет в етот раз - кацидиоты необучаемые....
все шо угодно делать будут - убивать, дидов на палках носить...
работать, шо бы нормальный електрочайник слепить? - никогда.
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Мой сосед в 1963 году придумал вечный двигатель,пригласил в гости.Гляжу и правда молотит движок аж Гай шумыть.Выпили по чарке за идею,через час движок сдох,говорю Андрюха,ты где то дал маху,перебирал его пару дней и нашел причину,говорит низзя было соединять запальческим проводом детали... Трамп подписал директиву о создании Космических сил в составе ВВС США - Цензор.НЕТ 7436
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SDI (Strategic Defense Initiative) что то вспомнилось. Навеялись воспоминания, как совку пришел пушистый белый лисенок с севера. Трамп подписал директиву о создании Космических сил в составе ВВС США - Цензор.НЕТ 2821
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В Космосе никто никогда не был,все это сказки Арины Радионовны,няни арапа Пушкина Трамп подписал директиву о создании Космических сил в составе ВВС США - Цензор.НЕТ 7596
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп подписал директиву о создании Космических сил в составе ВВС США
 
 
 
 
 
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