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Все про:ГСЧС (1951) разминирование (259)

 С начала года пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили по всей Украине более 2 тысяч взрывоопасных предметов

Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов, как времен прошлых войн, так и современных боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госслужбы по ЧС, с начала 2019 года пиротехники уже уничтожили 2 065 взрывоопасных предметов, в том числе 9 авиационных бомб.

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На днях в Черкасской области местные жители наткнулись на артиллерийские снаряды. Группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ГСЧС в области провела обследование территории и изъяла в общей сложности 58 артиллерийских снарядов разного калибра, а также минометную мину диаметром 50 мм времен прошлых войн.

В то же время, 18 февраля группа пиротехнических работ Управления ГСЧС в Житомирской области уничтожила 7 взрывоопасных предметов, обнаруженных в селе Андреевичи Емильчинского района. Накануне граждане сообщили местным спасателям о том, что посреди поля они увидели выкопанные подозрительные предметы. По их словам, это местные "черные" искатели металла откопали. Однако поняв, что не смогут сдать их в металлолом, они оставили на поверхности земли. Специалисты ГСЧС идентифицировали предметы как 3 артиллерийских снаряда калибром 76 мм времен прошлых войн. Обследовав участок обнаружения боеприпасов, пиротехники изъяли из земли еще 4 идентичных артснаряда.

В свою очередь, пиротехники Хмельницкой области уничтожили 18 февраля ручную гранату М-39 времен Второй мировой войны, найденную накануне.

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Кроме того, продолжаются работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

В Донецкой области в течение 18 февраля пиротехнические расчеты проверили 7,47 га местности и обнаружили 64 единицы взрывоопасных предметов.

Источник: https://censor.net.ua/n3112653
 
 
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Скільки ще будуть знаходити вибухових речовин після цієї війни? Вже зараз у Києві по ночах бавляться з вибухами.🙄
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Ватний президент чи ватний парламент чи ватні обоє - буде крахом отих досягненнь України за останні 5 років.
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Коломойский пиарился на чужих заслугах.

Он собрал всех крупных бизнесменов днепропетровского региона, лидеров преступных группировок, общественных и политических деятелей, президентов бойцовских клубов и произнес примерно следующее: "Идет жестокая война, льется кровь и сантименты закончились. Я не знаю, что творится в ваших головах, но предупреждаю: если с этой минуты кто-то из вас посмеет организовать хоть один пророссийский митинг или сорвать украинский флаг и повесить вместо него триколор - моя охрана будет стрелять на поражение! Повторяю еще раз - на поражение! Без каких-либо предупредительных выстрелов. Даю слово!". ЭТО КОРОТКОЕ СОБРАНИЕ МОЖНО СМЕЛО СЧИТАТЬ ИСТОРИЧЕСКИМ СОБЫТИЕМ. С этого момента в Днепропетровске больше не возникало никаких намеков на массовую пропаганду идей "руськага мира". Город выстоял. А я о нём узнала только сейчас, когда ватные комментаторы увидели криминального авторитета на процедуре вручения Томоса. Не предпринимателя волонтёра и мецената Александра Налекрешвили, а криминального авторитета Нарика.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили по всей Украине более 2 тысяч взрывоопасных предметов
 
 
 
 
 
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