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Все про:конкурс (761) Гослекслужба (43) Исаенко Роман (1)

 Исаенко официально возглавил Гослекслужбу

19 февраля прошел конкурс на должность председателя Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками. По результатам трех этапов конкурсного отбора победил Роман Исаенко.

До финального этапа конкурса прошли два кандидата: Роман Исаенко, который временно исполнял обязанности главы Гослекслужбы, и Константин Сыч, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.

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Конкурсный отбор проходил в три этапа: тестирование на знание законодательства, решение ситуационных задач и собеседование. Каждый этап оценивался максимально в 5 баллов. С общим отрывом почти в 6 баллов, Роман Исаенко победил в конкурсе и возглавил Гослекслужбу. Результаты каждого этапа оценивала Комиссия по вопросам высшего государственного корпуса.

Напомним, 19 сентября 2018 года, по обращению МЗ Украины, правительство отстранило главу Гослекслужбы Наталью Гудзь и первого заместителя председателя Службы Владислава Целину из-за выявленных фактов необоснованного введения запретов на различные вакцины. После проверки запретов и признания их противозаконными, 21 ноября 2018 года Кабмин освободил Наталью Гудзь с должности руководителя Гослекслужбы. 24 ноября 2018 года правительство назначило исполняющим обязанности председателя Романа Исаенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112652
 
 
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Ісаєнко досить молода людина, тому побажаємо йому там доброї праці та не забувати, що для успіху необхідно щодня наполегливо працювати.
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Ну так ради прикола цензор выложи его две проверки, ну шоб народ хоть побачив скильки та грошей
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИсаенко официально возглавил Гослекслужбу
 
 
 
 
 
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