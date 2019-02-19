EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество
  2502  11
Все про:монастырь (45) Тернопольщина (362) УПЦ МП (959)

 Суд арестовал монастырский комплекс, который в нарушение закона был отдан в пользование УПЦ МП на Тернопольщине

Шумской районный суд Тернопольской области наложил арест на комплекс монастыря ХVII века, что в селе Малые Загайцы Шумского района.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Прямой, об этом говорится в постановлении суда от 15 февраля.

Отмечается, что депутаты Великозагаевского сельского совета 17 декабря 2015 года утвердили проект землеустройства по отводу земельного участка в постоянное пользование Загаевскому мужскому монастырю Тернопольской епархии Украинской православной церкви площадью 1,22 га для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций в селе Малые Загайцы на ул. Новосельской, 33А.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Священник УПЦ МП на Тернопольщине не отдает ключи от храма и документы общине, которая решила перейти в ПЦУ. ФОТО

По этому же адресу находится комплекс монастыря с церковью святого Иоанна Милостивого, 1636 г., корпус келий конца ХVIII ст., и Святых ворот, 1989 г. постройки – эти сооружения являются памятником архитектуры местного значения.

В то же время правоохранители считают, что сессия Великозагаевского сельского совета при принятии спорных решений вышла за пределы своих полномочий, что противоречит ст.117 Земельного кодекса Украины относительно передачи земельных участков государственной собственности в коммунальную собственность, или земельных участков коммунальной собственности в государственную собственность, а также ст.122 указанного Кодекса относительно полномочий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления относительно передачи земельных участков в собственность или в пользование.

По данному факту 3 января 2019 года Кременецкая местная прокуратура Тернопольской области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 1 УК Украины ("злоупотребление властью или служебным положением").

Кроме этого, суд арестовал земельный участок площадью 1,22 га для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций, отведенную Загаевскому мужскому монастырю.

Суд арестовал монастырский комплекс, который в нарушение закона был отдан в пользование УПЦ МП на Тернопольщине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3112645
 
   
 Топ комментарии
 
Я хочу что бы в Лавре не одного москаля не осталось .
 показать весь комментарий
 
Гундяевские монастыри - прибежище титушек в рясах.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я хочу что бы в Лавре не одного москаля не осталось .
 показать весь комментарий
 
 
Всех жителей - служителей монастыря в поле. Пусть землю пашут - все же польза
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Фото Иисуса и Гуньдяя .Суд арестовал монастырский комплекс, который в нарушение закона был отдан в пользование УПЦ МП на Тернопольщине - Цензор.НЕТ 2029Суд арестовал монастырский комплекс, который в нарушение закона был отдан в пользование УПЦ МП на Тернопольщине - Цензор.НЕТ 3323
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Кто чей слуга ?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Так век воли не видать . Суд заарештував монастирський комплекс, який в порушення закону був відданий у користування УПЦ МП на Тернопільщині - Цензор.НЕТ 7933
 показать весь комментарий
 
хоть бань хоть ни бань а ты всё равно пуйлов слуга
 показать весь комментарий
 
Гундяевские монастыри - прибежище титушек в рясах.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд арестовал монастырский комплекс, который в нарушение закона был отдан в пользование УПЦ МП на Тернопольщине
 
 
 
 
 
 вверх