 Еще 19 книг, изданных в РФ и содержащих признаки пропаганды, запретили ввозить в Украину, - Госкомтелерадио

Отказ предоставлен на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Комитета.
Признаки пропаганды государства-агрессора найдены в нескольких книгах московского издательства "Альпина Паблишер". В частности, книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом", которая построена на примерах работы властных структур РФ.
Не дано разрешение на ввоз книги Игоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач", в которой приведены слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди".
Также не пропустили на украинский рынок книгу журналистки московских изданий Нино Билиходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус", где использованы комментарии россиян, которые в Украине находятся под санкциями.
Не будет распространяться в Украине и книга Натальи Малиновской "Записки практикующий ведьмы", предисловие к которой рекламирует российские пропагандистские телеканалы.
Не должны быть ввезены в Украину ряд детских книг и книги авторов советского периода, в оформлении которых используется коммунистическая символика.
Не появится в магазинах книга российского автора Мартина Догерти "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина", в которой фальсифицируются факты, а культурные памятники эпохи Киевской Руси называются русскими.
А я тут канал "Прямой" глянул. Ну ооочень вафельный. И сразу испытал дежавю: как будто бы зашёл в привокзальный туалет советских времён: сплошные горы дерьма в подливе из луж мочи.
Такое же было при Януковоще...
Переживем, я думаю, без єтой архиважной литратурі)