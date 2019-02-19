 Еще 19 книг, изданных в РФ и содержащих признаки пропаганды, запретили ввозить в Украину, - Госкомтелерадио

Отказ предоставлен на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Комитета.

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Признаки пропаганды государства-агрессора найдены в нескольких книгах московского издательства "Альпина Паблишер". В частности, книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом", которая построена на примерах работы властных структур РФ.

Не дано разрешение на ввоз книги Игоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач", в которой приведены слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди".

Также не пропустили на украинский рынок книгу журналистки московских изданий Нино Билиходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус", где использованы комментарии россиян, которые в Украине находятся под санкциями.

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Не будет распространяться в Украине и книга Натальи Малиновской "Записки практикующий ведьмы", предисловие к которой рекламирует российские пропагандистские телеканалы.

Не должны быть ввезены в Украину ряд детских книг и книги авторов советского периода, в оформлении которых используется коммунистическая символика.

Не появится в магазинах книга российского автора Мартина Догерти "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина", в которой фальсифицируются факты, а культурные памятники эпохи Киевской Руси называются русскими.

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