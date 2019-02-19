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 Политика Украины, Общество
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Все про:Госкомтелерадио (72) книги (448) пропаганда (2190) Россия (72074)

 Еще 19 книг, изданных в РФ и содержащих признаки пропаганды, запретили ввозить в Украину, - Госкомтелерадио

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) отказал в выдаче разрешений на ввоз в Украину из России еще 19 книг, которые содержат признаки пропаганды государства-агрессора.

Отказ предоставлен на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Комитета.

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Признаки пропаганды государства-агрессора найдены в нескольких книгах московского издательства "Альпина Паблишер". В частности, книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом", которая построена на примерах работы властных структур РФ.

Не дано разрешение на ввоз книги Игоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач", в которой приведены слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди".

Также не пропустили на украинский рынок книгу журналистки московских изданий Нино Билиходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус", где использованы комментарии россиян, которые в Украине находятся под санкциями.

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Не будет распространяться в Украине и книга Натальи Малиновской "Записки практикующий ведьмы", предисловие к которой рекламирует российские пропагандистские телеканалы.

Не должны быть ввезены в Украину ряд детских книг и книги авторов советского периода, в оформлении которых используется коммунистическая символика.

Не появится в магазинах книга российского автора Мартина Догерти "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина", в которой фальсифицируются факты, а культурные памятники эпохи Киевской Руси называются русскими.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112644
 
   
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дети одина - гыгы Ще 19 книжок, що видані у РФ і містять ознаки пропаганди, заборонили ввозити в Україну, - Держкомтелерадіо - Цензор.НЕТ 7196 мля когда это трели стали детьми одина Ще 19 книжок, що видані у РФ і містять ознаки пропаганди, заборонили ввозити в Україну, - Держкомтелерадіо - Цензор.НЕТ 7196
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Да с кацапьём-то всё понятно...
А я тут канал "Прямой" глянул. Ну ооочень вафельный. И сразу испытал дежавю: как будто бы зашёл в привокзальный туалет советских времён: сплошные горы дерьма в подливе из луж мочи.
Такое же было при Януковоще...
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Сім років мак не родив - і голоду не було.
Переживем, я думаю, без єтой архиважной литратурі)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕще 19 книг, изданных в РФ и содержащих признаки пропаганды, запретили ввозить в Украину, - Госкомтелерадио
 
 
 
 
 
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