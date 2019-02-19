EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество
  473  17
Все про:депутат (2615) имущество (266) Киев (17195) вертодром (53) Блок Петра Порошенко (1577)

 Вертолетную площадку Януковича приобрело окружение депутата из БПП Ефимова

Народный депутат Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Максим Ефимов сообщил, что его окружение приобрело КВЦ "Парковый" - конгрессно-выставочный центр вместе с вертолетной площадкой в ​​центре Киева.

Как написал депутат в Facebook, объект будет преданий в управление международной компании, передает Цензор.НЕТ. Он в ближайшее время обещает представить концепцию развития КВЦ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Киева готовит новое ходатайство об аресте вертолетной площадки Януковича и передаче ее в управление АРМА, - Максимец

"После решения суда об отмене ареста имущества комплекса новый инвестор фактически получает открытые возможности для управления и развития КВЦ. Уверен, что при грамотном управлении "Парковый" может стать крупнейшей площадкой для важнейших экономических и культурных событий, приносить существенные налоговые отчисления бюджета столицы и работать на имидж Украины", - отметил Ефимов.

Как народный депутат он не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, поэтому бенефициаром бизнеса выступила мать депутата, Любовь Ефимова.

Вертолетную площадку Януковича приобрело окружение депутата из БПП Ефимова 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Здесь все равно будет "ДНР", - в центре Мариуполя неизвестный с ножом напал на агитационную палатку Порошенко. ФОТОрепортаж

Напомним, Хозяйственный суд Киева 24 января 2019 года по иску "Амадеус Ко" вынес решение, которым запретил АРМА и КП "Центр организации дорожного движения", выбранному управляющим имущества КВЦ "Парковый" по результатам открытого конкурса, совершать любые действия по управлению этим имуществом.

Кроме того, 6 февраля 2019 года Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката "Амадеус Ко" и обязал АРМА вернуть указанный объект недвижимости в пользование юридическому владельцу. При этом меры обеспечения в виде ареста имущества с запретом отчуждения суд не отменил.

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами обратилось в НАБУ из-за решение Хозсуда Киева о вертолетной площадке.

Также читайте: БПП - Гриценко: Грязные обвинения отвергаем и видим в них попытку "непроходного" вернуться на радары СМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3112643
 
 
 Топ комментарии
 
панамские патриоты отжигают Вертолетную площадку Януковича приобрело окружение депутата из БПП Ефимова - Цензор.НЕТ 5970
 показать весь комментарий
 
Спешат. До 31 марта срочно готовят "крылья" соевому. В своем "успехе" уже не сомневаются. Посадка- Ростов.
 показать весь комментарий
 
... на мамулю записал.... бедненький... голые и босые наши депутаты: и доплаты на жилье им подавай и пенсию большую и ....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
... на мамулю записал.... бедненький... голые и босые наши депутаты: и доплаты на жилье им подавай и пенсию большую и ....
 показать весь комментарий
 
 
Спешат. До 31 марта срочно готовят "крылья" соевому. В своем "успехе" уже не сомневаются. Посадка- Ростов.
 показать весь комментарий
 
 
Чомусь подібні коментарі пишуть нульовки яких я тут не бачив. Взялись нізвідки і підуть в нікуди.
 показать весь комментарий
 
Скоро соевые и "музей коррупции" в Межигорье выкупят, негоже такому добру пропадать.
 показать весь комментарий
 
 
А ведь был шанс... но вы настолько жадны что даже в предверии выборов не можете удержаться от схем. Скоты.
 показать весь комментарий
 
 
А с кем пасечник универсал подписывал?... Напомни...
 показать весь комментарий
 
 
1.Януковича поставив Ющенко.
2.На виборах Ющенко сказал: "З Януковича ще можна зробити українця, а з Тимошенко вже ні".
Ну і зробив... Небесна Сотня і ті, хто загинули у війні, знають найкраще...
Ющенко - злодійкуватий колгоспний бухгалтер, якого доля винесла нагору. І який своїми діями наніс Україні величезну шкоду.
 показать весь комментарий
 
Ох і приклад. Зрадник цірукинічогонекрали за маєток і спокійне життя здав країну, бо знав, що пролітає на виборах.
 показать весь комментарий
 
Сегодня какая то космическая феерия пэдрыных зашкваров,договорился уже ,что выносил раненых Майдана.Барыга все,хана,АМИНЬ.
 показать весь комментарий
 
 
Купуйте-купуйте... Перед смертю не надихаєшся.
 показать весь комментарий
 
Навіщо воно їм? Невже для рейсу Київ - Ростов-на-Дону?
 показать весь комментарий
 
 
Почему не оставили в госсобственности , не отдали медикам ? В Киеве масса институтов --Амосова, Шалимова , Охматдит ....Тяжелых больных везут скорыми , по старинке , в Европе, Америке уже давно таких доставляют сан авиацией .Очень удобная площадка была бы для медиков . Но..кто же о простых думает...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоВертолетную площадку Януковича приобрело окружение депутата из БПП Ефимова
 
 
 
 
 
 вверх