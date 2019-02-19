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Все про:депутат (2616) имущество (266) Киев (17195) вертодром (53) Блок Петра Порошенко (1578)

 Мама депутата БПП Ефимова купила вертолетную площадку и бизнес-центр Януковича

Народный депутат Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Максим Ефимов сообщил, что его окружение приобрело КВЦ "Парковый" - конгрессно-выставочный центр вместе с вертолетной площадкой в ​​центре Киева.

Как написал депутат в Facebook, объект будет передан в управление международной компании, передает Цензор.НЕТ. Он в ближайшее время обещает представить концепцию развития КВЦ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Киева готовит новое ходатайство об аресте вертолетной площадки Януковича и передаче ее в управление АРМА, - Максимец

"После решения суда об отмене ареста имущества комплекса новый инвестор фактически получает открытые возможности для управления и развития КВЦ. Уверен, что при грамотном управлении "Парковый" может стать крупнейшей площадкой для важнейших экономических и культурных событий, приносить существенные налоговые отчисления бюджета столицы и работать на имидж Украины", - отметил Ефимов.

Как народный депутат он не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, поэтому бенефициаром бизнеса выступила мать депутата, Любовь Ефимова.

Мама депутата БПП Ефимова купила вертолетную площадку и бизнес-центр Януковича 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Здесь все равно будет "ДНР", - в центре Мариуполя неизвестный с ножом напал на агитационную палатку Порошенко. ФОТОрепортаж

Напомним, Хозяйственный суд Киева 24 января 2019 года по иску "Амадеус Ко" вынес решение, которым запретил АРМА и КП "Центр организации дорожного движения", выбранному управляющим имущества КВЦ "Парковый" по результатам открытого конкурса, совершать любые действия по управлению этим имуществом.

Кроме того, 6 февраля 2019 года Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката "Амадеус Ко" и обязал АРМА вернуть указанный объект недвижимости в пользование юридическому владельцу. При этом меры обеспечения в виде ареста имущества с запретом отчуждения суд не отменил.

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами обратилось в НАБУ из-за решение Хозсуда Киева о вертолетной площадке.

Также читайте: БПП - Гриценко: Грязные обвинения отвергаем и видим в них попытку "непроходного" вернуться на радары СМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3112643
 
 
 Топ комментарии
 
панамские патриоты отжигают Вертолетную площадку Януковича приобрело окружение депутата из БПП Ефимова - Цензор.НЕТ 5970
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Спешат. До 31 марта срочно готовят "крылья" соевому. В своем "успехе" уже не сомневаются. Посадка- Ростов.
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А ведь был шанс... но вы настолько жадны что даже в предверии выборов не можете удержаться от схем. Скоты.
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... на мамулю записал.... бедненький... голые и босые наши депутаты: и доплаты на жилье им подавай и пенсию большую и ....
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Спешат. До 31 марта срочно готовят "крылья" соевому. В своем "успехе" уже не сомневаются. Посадка- Ростов.
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Скоро соевые и "музей коррупции" в Межигорье выкупят, негоже такому добру пропадать.
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там не получится .
Праавосеки в складках местности будут засады на "хозяев" делать.
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А ведь был шанс... но вы настолько жадны что даже в предверии выборов не можете удержаться от схем. Скоты.
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А с кем пасечник универсал подписывал?... Напомни...
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1.Януковича поставив Ющенко.
2.На виборах Ющенко сказал: "З Януковича ще можна зробити українця, а з Тимошенко вже ні".
Ну і зробив... Небесна Сотня і ті, хто загинули у війні, знають найкраще...
Ющенко - злодійкуватий колгоспний бухгалтер, якого доля винесла нагору. І який своїми діями наніс Україні величезну шкоду.
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Ви краще в нього запитайте: "Хто воно таке, навіщо приходить в "комменти". Ви помітили, що побільшало сміттярів, в основному не дуже інформованих та освічених? Його мета - гавкнути, залишити послід в надії на сумнів тих, хто читає. Ну яким треба бути розумово відсталим або підлим, щоб такі дурниці плести!
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Не кидайте його в спам! Це повинні прочитати всі!
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Ох і приклад. Зрадник цірукинічогонекрали за маєток і спокійне життя здав країну, бо знав, що пролітає на виборах.
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Может кто то и забыл,но адекватные помнят,что "доброго" януковича продвигал и поддержал "добрый" ющенко,которые после,получил от "доброго" януковича пожизненный пансион.
А "добрый" порошенко,сделал с "добрым" гройсманом жизнь "поганых" украинцев невыносимо нищенской.
И будущее наших потомков,мы так точно выберем без подобных Вам проходимцев
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Перш ніж наїжати на "доброго Ющенка", давайте пам'ятати недоброго Кучму, що зробив з двічі несудимого завгара керівника Донецької області, а потім - прем'єром.
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Украина это несколько реауторов, мьі можем наступить на горло кому угодно
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Сегодня какая то космическая феерия пэдрыных зашкваров,договорился уже ,что выносил раненых Майдана.Барыга все,хана,АМИНЬ.
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Купуйте-купуйте... Перед смертю не надихаєшся.
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Навіщо воно їм? Невже для рейсу Київ - Ростов-на-Дону?
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Почему не оставили в госсобственности , не отдали медикам ? В Киеве масса институтов --Амосова, Шалимова , Охматдит ....Тяжелых больных везут скорыми , по старинке , в Европе, Америке уже давно таких доставляют сан авиацией .Очень удобная площадка была бы для медиков . Но..кто же о простых думает...
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Патаму шо, это БПП...
Самый циничный, алчный и лживый филиал/правопреемник Партии Регионов!!! Вертолітний майданчик Януковича придбало оточення депутата з БПП Єфімова - Цензор.НЕТ 3574
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В каком году это было?
В 2015?
Вертолетную площадку Януковича приобрело окружение депутата из БПП Ефимова

https://censor.net.ua/news/3112643/vertoletnuyu_ploschadku_yanukovicha_priobrelo_okrujenie_deputata_iz_bpp_efimova

Сколько мерседесов площадка стоит?
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Преувеличиваю возможно, но складывается такое впечатление, что мало чего изменилось со времён Тимура, одного из успешных и в то же время жестоких и жадных захватчиков монголо- татарской орды и вообще человеческая жадность реально не имеет границ ,как собственно развитие и прорыв в новых технологиях
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Поскидати б все це шобло з цього майданчика.
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Он исправился, и теперь - хороший парень.
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Нехай сделают там ремонт, потом народ Украины у них всё заберёт и сделает там, шо ни будь для детей.
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а хорошо звучит - "окружение конгрессмена приобрело выставочный центр с вертолетной площадкой в цетре Вашингтона. Коррупционной составляющей обнаружено не было".
Может, этоу конгрессменудепутату уйти совсем из политики, и спокойно заниматься себе бизнесом?
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"свято место" слишком долго пустовало..............
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В чем опять зрада?
Стояло 5 лет под арестом--приходило в негодность--приведут в порядок, начнуть платить налоги, создадут рабочие места --ЧТО ПЛОХОГО???
Совсем уже побесились, зрадогниды.
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Угу...
Мы же зрадофилы совсем тупые и слепые! Вертолітний майданчик Януковича придбало оточення депутата з БПП Єфімова - Цензор.НЕТ 1364
И не видим счастья в коррупции при власти!
Помним, помним: надо воровать, а то Х√йло нападёт...
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Треба,щоб як у Пшонки-тоді пролєтарії задоволено будуть розказувати-не продали-не зберегли-не віддали сиротам-хворим-переселенцям.У бидла тільки так.
Вертолітний майданчик Януковича придбало оточення депутата з БПП Єфімова - Цензор.НЕТ 9042

а,іще насрать треба в буржуйському маєтку.
Вертолітний майданчик Януковича придбало оточення депутата з БПП Єфімова - Цензор.НЕТ 5856
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Заметьте - Не отжал, а купил и деньги пошли в бюджет. Вот так по тихоньку и распродать имущество януковича и вернуть все украденное в бюджет Украины. Это нормальная практика по борьбе с преступниками во всем мире.
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а зачем? главное, что норма по кол-ву знаков выполнена
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Фірма "Крамміськбуд", пов'язана з мажоритарником від "Блоку Петра Порошенка" Максимом Єфімовим, отримала десятки мільйонів гривень підрядів на відбудову низки об'єктів у Краматорську Донецької області. https://24tv.ua/deputat_bpp_otrimav_milyoni_na_vidbudovu_donbasu_v_yogo_zh_okruzi_n1031516
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А кстати, почем купили? Может были предложения лучше? Были открытые торги?

Упс. И в ответ шуршание методичек, а потом визг **************** "агент путена, маме Ефимова альтернативы нет, Парашенкай гардимся".
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наскільки я знаю, мати єфімова - громадянка США і мешкає в Маямі, так що комплекс тю-тю навсіхда...
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Плешивый Хмырь ничего не покупал у Ходорковского,Евтушенкова Вертолітний майданчик Януковича придбало оточення депутата з БПП Єфімова - Цензор.НЕТ 222себе любимому и братанам вРоттенбергам Вертолітний майданчик Януковича придбало оточення депутата з БПП Єфімова - Цензор.НЕТ 222Отжать Крым и кусок ДАУНбасса,с Абхазиями Асэтиями,это вам не покупка кружки пива в кабаке РАБссии... Вертолітний майданчик Януковича придбало оточення депутата з БПП Єфімова - Цензор.НЕТ 222
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А Маями проживают Наташа Королева,Игорь Николаев,Валерий Леонтьев,Леонид Агутин и прочие шуты РАБссии Вертолітний майданчик Януковича придбало оточення депутата з БПП Єфімова - Цензор.НЕТ 3205
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Страусів мабуть з"їв Рева та Грося,он які в них пики))
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думаю по ноге со страуса владимирoвне таки передали - там тоже рожа...
за неделю не обцелуешь.....
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Эфімов знатно нажився на дерібані коштів які шли з бюджету на відбудову Краматорська,всі підряди "прозоро" отримувала його фірма Крамміськбуд,а керувала по ходу його матуся))
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"Вертолетную площадку Януковича приобрело окружение депутата из БПП Ефимова"
...так это получается,что у каждого! депутата-бездельника есть еще и окружение.Это же сколько кровососов. Не видать нам ПОКРАЩЕНЬ в ближащие хх лет.
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Как в старой комедийной трилогии "Не может быть" : Всё чинно и благородно, по-старому. Себе любимым всё, зато народу мову, томос и армию(воюющую и теряющую каждый день жизни).Цинизм зашкаливает.
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НАДО ВЕРХОВНУЮ РАДУ ВМЕСТЕ С ДЕПУТАТАМИ ПРОДАТЬ !)
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Народный депутат Украины от фракции Блока Порошенко Максим Ефимов получает прибыль от ведения бизнеса в оккупированном Крыму, сообщает Национальное бюро расследований Украины.
http://nacburo.org/14047
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А кто должен быть купить..Шуфрич или Бойко? Выставили на торги..кто больше дал тот и купил!Кто больше перечислив в бюджет тот и купил..самое главное что бы деньги были чистые и с них уплачены налоги
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Мама купила ...
А чого не сам депутат ? Чи в декларацію не вписався ?
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БПП готовит вертолётную площадку на случай проигрыша на выборах?
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вот оно життя па-навому, во всей своей красе.
все на "выборы"! если не *********, то кто?
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"объект будет передан в управление международной компании" - очередной слепо-глухо-немой траст имени Офшорника Мальдивского?

30 марта должна появиться информация, что здание Банкова 10 передано Ротшильдам в управление гражданкой Мариной Переведенцевой.
Барыги камня на камне не оставят в этой стране, если дать им порулить еще 5 лет.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМама депутата БПП Ефимова купила вертолетную площадку и бизнес-центр Януковича
 
 
 
 
 
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