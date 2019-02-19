 Мама депутата БПП Ефимова купила вертолетную площадку и бизнес-центр Януковича

Как написал депутат в Facebook, объект будет передан в управление международной компании, передает Цензор.НЕТ. Он в ближайшее время обещает представить концепцию развития КВЦ.
"После решения суда об отмене ареста имущества комплекса новый инвестор фактически получает открытые возможности для управления и развития КВЦ. Уверен, что при грамотном управлении "Парковый" может стать крупнейшей площадкой для важнейших экономических и культурных событий, приносить существенные налоговые отчисления бюджета столицы и работать на имидж Украины", - отметил Ефимов.
Как народный депутат он не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, поэтому бенефициаром бизнеса выступила мать депутата, Любовь Ефимова.
Напомним, Хозяйственный суд Киева 24 января 2019 года по иску "Амадеус Ко" вынес решение, которым запретил АРМА и КП "Центр организации дорожного движения", выбранному управляющим имущества КВЦ "Парковый" по результатам открытого конкурса, совершать любые действия по управлению этим имуществом.
Кроме того, 6 февраля 2019 года Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката "Амадеус Ко" и обязал АРМА вернуть указанный объект недвижимости в пользование юридическому владельцу. При этом меры обеспечения в виде ареста имущества с запретом отчуждения суд не отменил.
Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами обратилось в НАБУ из-за решение Хозсуда Киева о вертолетной площадке.
Праавосеки в складках местности будут засады на "хозяев" делать.
2.На виборах Ющенко сказал: "З Януковича ще можна зробити українця, а з Тимошенко вже ні".
Ну і зробив... Небесна Сотня і ті, хто загинули у війні, знають найкраще...
Ющенко - злодійкуватий колгоспний бухгалтер, якого доля винесла нагору. І який своїми діями наніс Україні величезну шкоду.
А "добрый" порошенко,сделал с "добрым" гройсманом жизнь "поганых" украинцев невыносимо нищенской.
И будущее наших потомков,мы так точно выберем без подобных Вам проходимцев
Самый циничный, алчный и лживый филиал/правопреемник Партии Регионов!!!
В 2015?
Вертолетную площадку Януковича приобрело окружение депутата из БПП Ефимова
https://censor.net.ua/news/3112643/vertoletnuyu_ploschadku_yanukovicha_priobrelo_okrujenie_deputata_iz_bpp_efimova
Сколько мерседесов площадка стоит?
Может, этоу
конгрессменудепутату уйти
Стояло 5 лет под арестом--приходило в негодность--приведут в порядок, начнуть платить налоги, создадут рабочие места --ЧТО ПЛОХОГО???
Совсем уже побесились, зрадогниды.
Мы же зрадофилы совсем тупые и слепые!
И не видим счастья в коррупции при власти!
Помним, помним: надо воровать, а то Х√йло нападёт...
а,іще насрать треба в буржуйському маєтку.
Сами то хоть верите во что написали?
а епопея з бютівцем Шепелєвим ?Проти Шепелєва є багато проваджень: про вбивство, замах на вбивство, держзраду і розкрадання держмайна, - прокурор Кравченко
Упс. И в ответ шуршание методичек, а потом визг **************** "агент путена, маме Ефимова альтернативы нет, Парашенкай гардимся".
гринпис.
за неделю не обцелуешь.....
...так это получается,что у каждого! депутата-бездельника есть еще и окружение.Это же сколько кровососов. Не видать нам ПОКРАЩЕНЬ в ближащие хх лет.
http://nacburo.org/14047
А чого не сам депутат ? Чи в декларацію не вписався ?
все на "выборы"! если не *********, то кто?
30 марта должна появиться информация, что здание Банкова 10 передано Ротшильдам в управление гражданкой Мариной Переведенцевой.
Барыги камня на камне не оставят в этой стране, если дать им порулить еще 5 лет.