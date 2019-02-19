 Комиссия Киевсовета поддержала переименование двух улиц в Киеве в честь Окуевой и Дудаева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования утвердила результаты общественных обсуждений.

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По результатам общественных обсуждений. комиссия поддержала решение, что улица Проектная 13119 в Шевченковском районе должна быть переименована в честь Амины Окуевой, а улица Искровская в Соломенском районе должна быть переименована в улицу Джохара Дудаева.

Следующие шаги - это комиссия по самоуправлению и комиссия по вопросам культуры, перед вынесением окончательного голосования на пленарном заседании КГГА.

Надеемся, что все комиссии, и депутаты Киевсовета поддержат желание общественности, и в Киеве появятся улицы Амины Окуевой и Джохара Дудаева".

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