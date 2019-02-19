 Комиссия Киевсовета поддержала переименование двух улиц в Киеве в честь Окуевой и Дудаева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Сегодня Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования утвердила результаты общественных обсуждений.
По результатам общественных обсуждений. комиссия поддержала решение, что улица Проектная 13119 в Шевченковском районе должна быть переименована в честь Амины Окуевой, а улица Искровская в Соломенском районе должна быть переименована в улицу Джохара Дудаева.
Следующие шаги - это комиссия по самоуправлению и комиссия по вопросам культуры, перед вынесением окончательного голосования на пленарном заседании КГГА.
Надеемся, что все комиссии, и депутаты Киевсовета поддержат желание общественности, и в Киеве появятся улицы Амины Окуевой и Джохара Дудаева".
а где обещаная улица МакКейна?
лично убивал русских солдат, так же как и Кадырыч-младший (обычаи такие - за,
что и получили оба звание Героя России) погиб в 2004. В этом же году в
МаскваБаде была названа улица в честь убийцы российских солдат. Хотя по закону
должно пройти 10 лет после смерти, а только потом рассматривается вопрос
увековечивания памяти. В Питере есть мост,
официально названный именем убийцы российских солдат.
Кацапы в очередной раз
обделались и в 2015 в авральном порядке слепили - тупик Высоцкого на Таганке.