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 Киевские новости, Общество
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Все про:Дудаев (8) Исмагилов (17) Окуева Амина (110)

 Комиссия Киевсовета поддержала переименование двух улиц в Киеве в честь Окуевой и Дудаева

Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов обнародовал информацию, что в Киеве появятся улицы имени Амины Окуевой и Джохара Дудаева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования утвердила результаты общественных обсуждений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссия Киевсовета поддержала инициативу названия одной из улиц Киева именем Амины Окуевой

По результатам общественных обсуждений. комиссия поддержала решение, что улица Проектная 13119 в Шевченковском районе должна быть переименована в честь Амины Окуевой, а улица Искровская в Соломенском районе должна быть переименована в улицу Джохара Дудаева.

Следующие шаги - это комиссия по самоуправлению и комиссия по вопросам культуры, перед вынесением окончательного голосования на пленарном заседании КГГА.

Надеемся, что все комиссии, и депутаты Киевсовета поддержат желание общественности, и в Киеве появятся улицы Амины Окуевой и Джохара Дудаева".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В последний день голосования за улицу имени Амины Окуевой в Киеве активизировались "ватники", - Осмаев

Источник: https://censor.net.ua/n3112642
 
   
 Топ комментарии
 
Прийде час коли в честь Дудаєва буде названа колишня червона площа в Москві.
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хорошие новости Комиссия Киевсовета поддержала переименование двух улиц в Киеве в честь Окуевой и Дудаева - Цензор.НЕТ 5068
а где обещаная улица МакКейна? Комиссия Киевсовета поддержала переименование двух улиц в Киеве в честь Окуевой и Дудаева - Цензор.НЕТ 1227
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Как сегодня сказано. Как о войне параши с Украиной. Светлая память Джохару !!!
Комиссия Киевсовета поддержала переименование двух улиц в Киеве в честь Окуевой и Дудаева - Цензор.НЕТ 3675
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Прийде час коли в честь Дудаєва буде названа колишня червона площа в Москві.
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хорошие новости Комиссия Киевсовета поддержала переименование двух улиц в Киеве в честь Окуевой и Дудаева - Цензор.НЕТ 5068
а где обещаная улица МакКейна? Комиссия Киевсовета поддержала переименование двух улиц в Киеве в честь Окуевой и Дудаева - Цензор.НЕТ 1227
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Кадырыч-старший, который
лично убивал русских солдат, так же как и Кадырыч-младший (обычаи такие - за,
что и получили оба звание Героя России) погиб в 2004. В этом же году в
МаскваБаде была названа улица в честь убийцы российских солдат. Хотя по закону
должно пройти 10 лет после смерти, а только потом рассматривается вопрос
увековечивания памяти. В Питере есть мост,
официально названный именем убийцы российских солдат.

Кацапы в очередной раз
обделались и в 2015 в авральном порядке слепили - тупик Высоцкого на Таганке.
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Как сегодня сказано. Как о войне параши с Украиной. Светлая память Джохару !!!
Комиссия Киевсовета поддержала переименование двух улиц в Киеве в честь Окуевой и Дудаева - Цензор.НЕТ 3675
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Коли нарешті перейменують вулицю терориста Івана Курви? Допоки "градонасяльники" будуть прогинатися перед відрижкою совка?
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В честь Петра Порошенка ми вам з десяток мостів назвемо.
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парад в москве проведет...так сразу красную площадь и переименуем
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сразу видна привычки ватника- это у вас в смехдержаве генетическая привычка лизать своему президенту, песни посвещать, памятники при жизни ставить, улицы и проспекты в его честь называть и самое главное, даже иконы с ним писать Комісія Київради підтримала перейменування двох вулиць у Києві на честь Окуєвої і Дудаєва - Цензор.НЕТ 5427 Комісія Київради підтримала перейменування двох вулиць у Києві на честь Окуєвої і Дудаєва - Цензор.НЕТ 5427
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да с чего это- неужели нет достойных людей...полно!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКомиссия Киевсовета поддержала переименование двух улиц в Киеве в честь Окуевой и Дудаева
 
 
 
 
 
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