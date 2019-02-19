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 Политика Украины
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Все про:Литва (1291) Януконис (7)

 Литва делает все, чтобы помочь Украине защитить свой европейский выбор,- посол Януконис

Украина является историческим партнером Литвы, поэтому официальный Вильнюс хорошо понимает вызовы. С которыми столкнулась Украина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис на чествовании памяти 101-й годовщине возобновления литовской государственности.

"Сильная воля народа и борьба за свободу позволила нам защитить и сберечь наше государство, невзирая на все трудности в ХХ веке. Все оккупации, депортации, потери и страдания закалили нашу веру в принадлежность к европейской семье европейских государств", - сказал посол.

Он уверил, что Литва понимает вызовы, с которыми столкнулась Украина. "Украина – наш исторический и дружественный партнер. Сегодня мы чествуем не только пострадавших за свободу литовцев, но и наших братьев и сестер украинцев, которые были убиты и ранены во время Революции Достоинства и Российской Агрессии. Пять лет назад во время Вильнюсского саммита восточного партнерства лидеры ЕС говорили о подписании договора об ассоциации с Украиной. Этого не произошло. Но в тот же день в литовском парламенте лидеры украинской демократической оппозиции подтвердили европейский выбор украинского народа. Литва делает все для того, чтобы помочь Украине защитить этот выбор", - подчеркнул Януконис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может рассчитывать на поддержку НАТО и модернизацию своей системы обороны, - посол Литвы Януконис

Источник: https://censor.net.ua/n3112641
 
   
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Насколько правительство братской Литвы, ведет себя лучше по отношению к Украине,чем руководство братской Беларуси...
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Украина была частью Польско-Литовского
государства...
Теперь будем догонять...
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Коррупция и
брехня, благодаря однотуровой власти, стали символами Украины...


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Спасибо Литве и, в частности, госпоже Грибаускайте, которые самые искренние друзья Украины.
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спасибо!
маленькая душевная помощь приятнее чем... большая обеспокоенность
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Etot neploxoj jest posol,znajet 7 jazykov v tom cysle i ukrainski jazyk
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