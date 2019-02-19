 Литва делает все, чтобы помочь Украине защитить свой европейский выбор,- посол Януконис

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис на чествовании памяти 101-й годовщине возобновления литовской государственности.

"Сильная воля народа и борьба за свободу позволила нам защитить и сберечь наше государство, невзирая на все трудности в ХХ веке. Все оккупации, депортации, потери и страдания закалили нашу веру в принадлежность к европейской семье европейских государств", - сказал посол.

Он уверил, что Литва понимает вызовы, с которыми столкнулась Украина. "Украина – наш исторический и дружественный партнер. Сегодня мы чествуем не только пострадавших за свободу литовцев, но и наших братьев и сестер украинцев, которые были убиты и ранены во время Революции Достоинства и Российской Агрессии. Пять лет назад во время Вильнюсского саммита восточного партнерства лидеры ЕС говорили о подписании договора об ассоциации с Украиной. Этого не произошло. Но в тот же день в литовском парламенте лидеры украинской демократической оппозиции подтвердили европейский выбор украинского народа. Литва делает все для того, чтобы помочь Украине защитить этот выбор", - подчеркнул Януконис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может рассчитывать на поддержку НАТО и модернизацию своей системы обороны, - посол Литвы Януконис