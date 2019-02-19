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 Общество
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 40,2% украинцев, пострадав от рук преступников, не стали обращаться в полицию, - опрос

Украинцы не обращаются в полицию, потому что считают ее незаинтересованной в расследовании, не верят в ее эффективность или надеются "разобраться" с преступниками самостоятельно. Среди обратившихся за помощью 74,7% недовольны результатом работы полицейских.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Харьковским институтом социальных исследований совместно с Харьковской правозащитной группой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Согласно опросу, среди причин необращения в полицию – разочарование в эффективности полиции (34,9%), мнение о том, что полиция не заинтересована в таких случаях (38,8%) или попытки разобраться самостоятельно (28,8%).

"Больше всего респондентов, не сообщивших полиции о том, что стали жертвой преступления, среди жителей Волынской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черновицкой областей. Чаще всего обращались в полицию за помощью жертвы преступлений в Кировоградской области", – говорится в исследовании.

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Обычно пострадавшие сообщали о преступлении в надежде вернуть свою собственность или получить возмещение (56,6%) или же надеялись наказания преступника (50,8%). Кроме того, 27,5% респондентов обратилась в полицию, так как считали это правильным, своим долгом.

Большинство жертв преступления (64,6%) отмечает, что полицейские сразу приняли заявление о преступлении. 19% отметили, что пришлось подождать, а у 4,4% ее принимать отказались. 12% респондентов получили помощь в оформлении заявления и дальнейшем общении с сотрудниками полиции.

Только 14,8% опрошенных указали, что их полностью информировали о ходе расследования. 18,6% заявили, что их проинформировали "в определенной степени". 17,1% отметили, что их информировали недостаточно, а 29,3% – не информировали вообще. Из-за этого 77,2% жертв преступлений выразили желание лучшего информирования о ходе расследования.

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74,7% жертв преступлений остались недовольны тем, как полиция разобралась с их случаем, довольны – только 21,7%.

О результатах в расследовании преступлений 27,3% жертв ответили, что преступник был найден. Но обвинение было предъявлено лишь в 16,4% случаев, а дело направлено в суд – только в 8,1%. 71,5% пострадавших не получили возмещения или возврата утраченного имущества в преступлений. Стоит также отметить, что 14,6% в этом не нуждались. Только 14% пострадавших указали, что получили частичное или полное возмещение убытков.

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Всего в ходе исследования были опрошены 19 500 респондентов, среди которых 45,3% мужчин и 54,7% женщин.

Опрос также показал, что перспектива стать жертвой ДТП беспокоит 71,9% граждан Украины, а 62,2% украинцев боятся кражи из дома или квартиры.

Источник: https://censor.net.ua/n3112639
 
 
 Топ комментарии
 
всё население Украины пострадало от рук преступников, куда обращатся?
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проще договорится с ворюгами чем итти к ментам 40,2% украинцев, пострадав от рук преступников, не стали обращаться в полицию, - опрос - Цензор.НЕТ 9922
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Несознательные украинцы не хотят видеть реформ!...
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проще договорится с ворюгами чем итти к ментам 40,2% украинцев, пострадав от рук преступников, не стали обращаться в полицию, - опрос - Цензор.НЕТ 9922
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... не проще - вход рубль, выход пять... только самосуд с хорошим алиби...
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всё население Украины пострадало от рук преступников, куда обращатся?
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Вот так результаты реформ. О каком доверии может идти речь, Аваков? Все надежды угробил.
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Це п@дець. Зеленського підтримали зеки-кати з «Торнадо».

ЗекоМанда 40,2% украинцев, пострадав от рук преступников, не стали обращаться в полицию, - опрос - Цензор.НЕТ 8717
https://tverezo.info/post/87736

40,2% украинцев, пострадав от рук преступников, не стали обращаться в полицию, - опрос - Цензор.НЕТ 2029
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Странно, а по Вашему они должны были поддержать пэтю, который их посадил за то что они жестко мочили сепаров ?
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Ти тут не правий. Матіоса слабо напрягти?
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А ну приведи слова Торнадо по відношенню до атошників Львова? Чекаю. Я просто це дивився, і мовчав, ну ти сам цю тему почав.
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Це, які по за словами прокурора з тепловізором могли виходити з тюрьми і туди повертались?
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Несознательные украинцы не хотят видеть реформ!...
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рэкет на госуровне не является реформой!!! 40,2% українців, постраждавши від рук злочинців, не стали звертатися в поліцію, - опитування - Цензор.НЕТ 6675
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Украинцы реформы видят, а российская нечисть не видит.
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преступники -это пена,главное,шо есть отец нации сладкий,как сахарный диабет
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К кому там идти? они как обычно ничего не найдут, там еще хуже преступники, чем те у которых нет погонов.
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Где кончается полиция, и начинается Беня Крик?...
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Это по сути приговор и харанту, и авакову, и их реформам. Зачем тогда народ кормит полицию? Майдан показал, что у украинского народа на самом высочайшем уровне, может даже самая высокая в мире, самоорганизация. Не станет полиции за неделю люди организуются в дружины организованных простых мужиков с берданками, битами, травматами, гранатами и палками. И как только поймают домушника или злодея, то тут же его повесят и через месяц-другой преступность как ветром сдует с улиц Украины. А теперь с одного разу угадайте - кого здует ещё раньше?
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О результатах в расследовании преступлений 27,3% жертв ответили, что преступник был найден. Но обвинение было предъявлено лишь в 16,4% случаев, а дело направлено в суд - только в 8,1%. Источник: https://censor.net.ua/n3112639Источник: https://censor.net.ua/n3112639
А про вироки не варто й говорити.
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здесь не упомянуто кто есть преступник : зайцевы или какие другие мажоры...отсюда и нераскрываемость , и непривлекаемость, и неосудность, и нежелание людей тратить время , чтобы убедиться в своем бесправии...
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ЭТО ОДНА ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ 144 РЕФОРМ !!! ( Форму поменяли , а менты те же ) Вот и весь итог революции ГИДНОСТИ ...................
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просто трусняки не относятся к майдану 40,2% українців, постраждавши від рук злочинців, не стали звертатися в поліцію, - опитування - Цензор.НЕТ 2258
они просто узурпаторы!!! 40,2% українців, постраждавши від рук злочинців, не стали звертатися в поліцію, - опитування - Цензор.НЕТ 627
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До 2012 Авакян находился в розиске Интерпола за земельние махинации и др.преступления в Украине. Скривался в Италии под кришей ху#ловского дружка Берлускони. С помощью агентши ФСБ по кличке Троянская кобила, получил статус депутата от БЮТ.
И вот сейчас єта мафиозная свинья "борется" с преступностью, а по факту ее возглааляет. Рошен впихнул где только мог всю мерзость и воровскую падаль
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Ці болвани ні на що не здатні -то таки правда. Маю гіркий досвід спілкування з цими дармоідами.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество40,2% украинцев, пострадав от рук преступников, не стали обращаться в полицию, - опрос
 
 
 
 
 
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