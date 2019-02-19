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 Экономика, Происшествия
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Все про:Полтавщина (468) топливо (428) ГФС (3111)

 Схема незаконно производства и реализации ГСМ ликвидирована на Полтавщине. Изъято фальсифицированного топлива на 3,4 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили и прекратили работу схемы незаконного производства и реализации дизельного топлива на территории области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.204 УК Украины были установлены двое жителей г. Полтава, которые организовали незаконное производство горюче-смазочных материалов на территории одной из нефтебаз г. Полтава. Изготовляли фальсифицированное дизельное топливо путем смешивания абсорбента, химических примесей и присадок с горюче-смазочными материалами (с целью повышения октанового числа и качества топлива).

В дальнейшем, изготовленное таким образом топливо реализовали за наличные через подконтрольные компании в адрес СХД Полтавской области по поддельным документам о происхождении и качестве ГСМ.

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях, а также в местах незаконного производства и хранения фальсифицированного топлива изъято и передано на ответственное хранение 111,76 т дизельного топлива ориентировочной стоимостью почти 3,4 млн грн. грн., два грузовых автомобиля, которыми осуществлялась транспортировка продукции, документами финансово-хозяйственной и налоговой отчетности подконтрольных компаний, копии документов физических лиц-предпринимателей и их печати, чековые книжки, банковские чеки и карты, черновые записи и электронные носители документов.

Продолжается следствие".

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Схема незаконно производства и реализации ГСМ ликвидирована на Полтавщине. Изъято фальсифицированного топлива на 3,4 млн грн 01
Схема незаконно производства и реализации ГСМ ликвидирована на Полтавщине. Изъято фальсифицированного топлива на 3,4 млн грн 02

Источник: https://censor.net.ua/n3112638
 
 
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химики-недоучки,непутевые наследники василия алибабаевича
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Конкуренты медведчука и потроха. Чем больше бензина в Украине тем он дешевле. Чем бензин дешевле тем сильнее крепнет экономика. Чем крепче экономика, тем крепче оборона. Чем крепче оборона, тем крепче страна. Чем крепче страна тем сильнее потрохи и медведчуки не нужны Украине.
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Передали на ответственное хранение. КРУТО.
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А схема незаконного присвоения кондитерских фабрик в Киеве и Виннице до сих пор не ликвидирована?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСхема незаконно производства и реализации ГСМ ликвидирована на Полтавщине. Изъято фальсифицированного топлива на 3,4 млн грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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