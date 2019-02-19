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 Суд арестовал экс-руководителей "Укргазбанка", подозреваемых в присвоении 39 миллионов гривен, - Нацполиция

Двум из трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, ранее экс-заместителю председателя правления банка была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - 960 500 гривен, а руководителю коммерческой структуры - домашний арест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестованы открытые в Укргазбанке счета компании "Электрум пеймент систем"

Сегодня, 19 февраля, суд избрал меру пресечения и бывшему члену наблюдательного совета банка. Согласно постановлению суда последний взят под стражу в зале суда. Кроме того, суд определил подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога в 90 миллионов гривен.

Напомним, 11 февраля бывшему члену наблюдательного совета, экс-заместителю председателя правления "Укргазбанка" и руководителю предприятия было сообщено о подозрении по ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся дальнейшие процессуальные мероприятия по установлению всех участников указанной преступной "схемы" по разворовыванию средств государственного банка.

Также читайте: Дело на 100 млн гривен: ГПУ завершила следствие в отношении экс-руководителей "Укргазбанка"

Источник: https://censor.net.ua/n3112637
 
 
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а что ж такой маленький залог? не позорьте пацана...
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вез корабль карамэль, сел корабль на мэль, и матросы три недели шоколад на мэли ели
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И снова ни фото, ни фамилий. Значит качнут с них бабосов и выпустят обратно на занимаемые должности.
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Мало вкрали. От якби звинувачували у двох міліардах, могли б і в президенти підти.
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Залог меньше в 40 раз чем украли ,а должно быть наоборот ,что б в долги влез пожизненно и всю жизнь работал, чтоб отдать украденное .
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Ани абделались льогким исп..поносом..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд арестовал экс-руководителей "Укргазбанка", подозреваемых в присвоении 39 миллионов гривен, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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