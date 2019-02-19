 Россия хочет отправить туристов в космос по "гагаринскому маршруту"

Об этом глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин написал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Запускаем проект облета Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса", – написал Рогозин.

Его твит прикреплен к новости о том, что "Роскосмос" подписал контракт с американской компанией Space Adventure на полет на Международную космическую станцию (МКС) двух непрофессиональных космонавтов. Их имена не называются. Ожидается, что первый полет состоится до 2021 года.

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В 2001 году на орбиту полетел первый космический турист – американец Денис Тито. Всего по программе космического туризма в космос летали семь непрофессионалов, причем бизнесмен из США Чарльз Симони побывал на борту МКС два раза.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космическое пространство. Его корабль "Восток-1" облетел Землю за 108 минут.

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