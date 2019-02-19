 Россия хочет отправить туристов в космос по "гагаринскому маршруту"

Об этом глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин написал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Запускаем проект облета Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса", – написал Рогозин.
Его твит прикреплен к новости о том, что "Роскосмос" подписал контракт с американской компанией Space Adventure на полет на Международную космическую станцию (МКС) двух непрофессиональных космонавтов. Их имена не называются. Ожидается, что первый полет состоится до 2021 года.
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В 2001 году на орбиту полетел первый космический турист – американец Денис Тито. Всего по программе космического туризма в космос летали семь непрофессионалов, причем бизнесмен из США Чарльз Симони побывал на борту МКС два раза.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космическое пространство. Его корабль "Восток-1" облетел Землю за 108 минут.
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https://www.youtube.com/watch?v=lWNQ3iyDAOk
спасатели нашли по матерящимися попугаями..
🤗
- Белка!
- гав!
- как приборы?
- гав-гав!
- Стрелка!
- гав!
- Как приборы?
-гав-гав-гав!
- чукча!
- гав!
-та х**ли ты там "гав!"! покорми собак, и умоляем - не трогай приборы!!!
🤣
-Що, ВСІ-ВСІ?!
🤗
🤗
- А куда Бог пашльот...
- ну как, потомки...вы уже на Марс слетали?
- нет, Юрий Алексеевич... мы Крым отжали и Донбасс градами утюжим
Отэта правильно. На отэтай оакете и полетят. Па гагаринским местам....
В далеком полярном колхозе,
Якутский непризнанный гений
Слепил петуха из навоза.
Навоз, говорят, был коровий
(Откуда у них там коровы?).
Петух четырех- был метровый,
Почти как Владимир здоровый,
Почти как Владимир Великий,
В Москве прописавшийся ныне,
Сбежавший от киевской клики
Бандеровцев на Украине,
Креститель, герой, полководец,
Каких Русь святая не знает,
И так петушивший народец,
Что и Айзеншпис отдыхает.
Пока на Руси дальновидно
Князей из го..на не ваяют,
Владимир, конечно, солидней
И так, как петух, не воняет.
Но он беззащитен, бедняга,
Пусть ликом своим и суровый.
Защитой ему лишь бумага
За подписью Малого Вовы.
Петух же, пускай он и ..раный,
Хранится надежней собрата.
Ведь скульптор ему для охраны
Слепил из дерьма танк «Армата».
Коровьего там не хватало,
Зато человечьего масса.
Немало отменного кала
Из Крыма пришло, из Донбасса.
В Расее в го..не и спасенье,
И жизни залог, и победы.
Великий Союз Стад Расеи
Зовется незря «дерьмоеды».
Когда те ж пиндосы сказали:
«Вот в ..опу вам санкции, братцы!» -
Кто ел пармезан из Рязани?
Уж лучше навоза нажраться!
Теперь ясно вижу затею
Какого-нибудь депутата:
Стоит у крыльца Мавзолея
Го..ённая эта «Армата».
Железные там чо-то глохнут -
То болт недокрутят, то гайку,
И куры расейские дохнут,
Петух из дерьма ж - балалайку!
Пусть Запад коллайдеры строит,
Завидовать нам не пристало.
Мы, если Володя позволит,
Построим каллайдер! Из кала.
Пусть Маск запускает ракеты,
Нам нечего маскироваться.
Мы лепим такие конфеты,
Что как им там не обо..раться.
Мы сможем украсить на шару
Москву нашу, как по заказу,
Царь-Танком и Царь-Петушарой -
И дальше жить в противогазах.
Кому-то дерьмо как цикута,
В Расее ж - духовная скрепа.
Послать го..неца бы якуту,
Он нам еще Путина слепит.
🤣🤗
Хатя я думаю шо для кацапов самая лучшая экскурсия это к якутскому скульптору. Полепить с ним петухов из говна, да пожрать какой нибуть фиготы с лопат...
мы решили полетать.
Только жаль, что в туалете
отключили свет опять.
Гиперскорость мы развили,
крен меняем и тангаж.
Чтоб в полете нас не сбили
санитар и доктор наш.
Всем Кремлем мы на орбите -
у пиндосов смур и шок.
Самый лучший ускоритель
аргентинский порошок!
🤣
И от нее бежал расчет.
Кто хоть однажды видел это -
Тот хрен к ракете подойдет!" (с)
🤗
т.е. туристам устроят авиакатастрофу после возвращения?
- Що!
- Чули, москалі у космос полетіли!
- Що всі?
- Та ні, тільки один!
- То чого ж ти тоді кричиш?