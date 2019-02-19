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Все про:Гагарин (16) Рогозин (209) Роскосмос (37)

 Россия хочет отправить туристов в космос по "гагаринскому маршруту"

Короткий облет Земли поможет космотуристам подготовиться к отправке на МКС, считают в "Роскосмосе".

Об этом глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин написал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Запускаем проект облета Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса", – написал Рогозин.

Его твит прикреплен к новости о том, что "Роскосмос" подписал контракт с американской компанией Space Adventure на полет на Международную космическую станцию (МКС) двух непрофессиональных космонавтов. Их имена не называются. Ожидается, что первый полет состоится до 2021 года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Очередной российский спутник вышел из строя - "отсутствует доступ к американской и европейской компонентной базе"

В 2001 году на орбиту полетел первый космический турист – американец Денис Тито. Всего по программе космического туризма в космос летали семь непрофессионалов, причем бизнесмен из США Чарльз Симони побывал на борту МКС два раза.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космическое пространство. Его корабль "Восток-1" облетел Землю за 108 минут.

Также на Цензор.НЕТ: В России хотят создать систему спутников под названием "Государево око"

Источник: https://censor.net.ua/n3112636
 
 
 Топ комментарии
 
Россия хочет отправить туристов в космос по "гагаринскому маршруту" - Цензор.НЕТ 7893 Россия хочет отправить туристов в космос по "гагаринскому маршруту" - Цензор.НЕТ 7893 Россия хочет отправить туристов в космос по "гагаринскому маршруту" - Цензор.НЕТ 7893 Так ,кокаин похоже таки дошёл до адресата Россия хочет отправить туристов в космос по "гагаринскому маршруту" - Цензор.НЕТ 3312 Россия хочет отправить туристов в космос по "гагаринскому маршруту" - Цензор.НЕТ 3312 Россия хочет отправить туристов в космос по "гагаринскому маршруту" - Цензор.НЕТ 3312
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Хорошо хоть не по «Маршруту Лайки».

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как в прошлый раз - ракета взрывается, и на системе спасения вниз - по короткому маршруту
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Да пусть лучше проложат "маршрут хора александрова" на дно океана.
Надежно, проверено и без лишних тренировок.
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Так ,кокаин похоже таки дошёл до адресата Россия хочет отправить туристов в космос по "гагаринскому маршруту" - Цензор.НЕТ 3312 Россия хочет отправить туристов в космос по "гагаринскому маршруту" - Цензор.НЕТ 3312 Россия хочет отправить туристов в космос по "гагаринскому маршруту" - Цензор.НЕТ 3312
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наоборот...это их штырит от отсутствия Россия хочет отправить туристов в космос по "гагаринскому маршруту" - Цензор.НЕТ 4016
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Та не,когда кумарит,не до полётов в космос.. Росія хоче відправити туристів у космос "гагарінським маршрутом" - Цензор.НЕТ 6009
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Ага. Рогозин перший. Якщо люк підходящий знайдуть...
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Раследование! Зеленский украл у вкладчиков Привата 6 млн ДОЛЛАРОВ которые пришлось возвращать налогоплательщикам Украины!
https://www.youtube.com/watch?v=lWNQ3iyDAOk
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Не , начинаем с гусинового - через бульдозер .
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А авиакатастрофа и захоронение в кремлёвской стене входят в набор услуг?
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Заблудившихся в джунглях рассейских туристов,
спасатели нашли по матерящимися попугаями..
🤗
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И как тебе эта хохмочка, Илон Маск ? 😁
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Правильно, один выстрелом двух зайцев - ракетой по Воронежу и долб...ов в ад Россия хочет отправить туристов в космос по "гагаринскому маршруту" - Цензор.НЕТ 8464
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очередной бред в стиле Крымского моста
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Насмотрелись фантастики буржуйской Россия хочет отправить туристов в космос по "гагаринскому маршруту" - Цензор.НЕТ 3142 , вот их и прет под коксом .
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Ну да. У буржуинов сейчас популярны типа смерть в прямом эфире и т.д.
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А чего сразу туристов, надо Стерховода первым запулить на орбиту. Даст бог не вернется.
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Хотят по гагаринскому а выйдет как всегда по сексуально-пешеходному.
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***
- Белка!
- гав!
- как приборы?
- гав-гав!
- Стрелка!
- гав!
- Как приборы?
-гав-гав-гав!
- чукча!
- гав!
-та х**ли ты там "гав!"! покорми собак, и умоляем - не трогай приборы!!!
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рашка давно отстала от жизни, украина сразу готова отправить туристов на марс,но только с обратным билетом могут быть проблемы
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-Куме, ви чули що кацапи на Сонце збираються полетіти?
-Що, ВСІ-ВСІ?!
🤗
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***** место у окна резервуйте, а его свиту на других креслах.
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Почитал коменты, не понял иронии. В чём проблема пустить туристов по орбите? Тем более в статье чёрным по пикселям написано, что Роськосьмос возил их уже не раз?
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Где именно написано, шо роськосмос их возил?
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"В 2001 году на орбиту полетел первый космический турист - американец Денис Тито. Всего по программе космического туризма в космос летали семь непрофессионалов, причем бизнесмен из США Чарльз Симони побывал на борту МКС два раза."
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Спс. Американцы в тот раз хоть не просверлили там ничего?
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Ну ок. Так правильно ли я понимаю, что кацапы ублажают богатеньких пендосов?
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Хворі створіння.. Страна непуганних идиотов..😕
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Да вот же они... Главное пусть там и останутся Россия хочет отправить туристов в космос по "гагаринскому маршруту" - Цензор.НЕТ 9391

Россия хочет отправить туристов в космос по "гагаринскому маршруту" - Цензор.НЕТ 8470
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То вони запустили в космОс котлету на повітряній кулі і радіють мов діти.
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неровен час и США высадятся на Марс, а эти убогие возят на космической газеле грачей по маршруту Гагарина.....
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А можно всех россиян запихнуть в одну ракету?
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"Их имена не называются." - им дадут номера, как собачкам. Это уже с белкой стрелкой было.
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Жаль НАШ с Путиным не дружит, может первым полетел бы за наши деньги.
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Почему бы ***** не отпавить в космос в костюме дайвера с клюшкой и в ушанке,примотанным к носовой части ракеты)))
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Нема жодного документального кадру польоту Гагаріна...Тітова...Терешкової...невже все ще не зрозуміло, що це такі ж самі мультики, як гіперзвукові та ядерні ракети?...
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Мало того - він за весь час польоту абсолютно не виходив на радіозв'язок.
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- А чьто такоє "гагарінскій маршрут"?
- А куда Бог пашльот...
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Мне кажется шо наше " чудо " тоже с кацапами надо отправить .Хай покоряют глубины космоса .
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Не правда ,бухал он нормально ,по пьяне и разбился .
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***
- ну как, потомки...вы уже на Марс слетали?
- нет, Юрий Алексеевич... мы Крым отжали и Донбасс градами утюжим
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Отэта правильно. На отэтай оакете и полетят. Па гагаринским местам....
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Гы.... - я так понял, что это, - без какой либо гарантии вернутся на землю.... Росія хоче відправити туристів у космос "гагарінським маршрутом" - Цензор.НЕТ 9428 ... - как было в самый первый полет с Гагариным...
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Вагон получив удобрений
В далеком полярном колхозе,
Якутский непризнанный гений
Слепил петуха из навоза.

Навоз, говорят, был коровий
(Откуда у них там коровы?).
Петух четырех- был метровый,
Почти как Владимир здоровый,

Почти как Владимир Великий,
В Москве прописавшийся ныне,
Сбежавший от киевской клики
Бандеровцев на Украине,

Креститель, герой, полководец,
Каких Русь святая не знает,
И так петушивший народец,
Что и Айзеншпис отдыхает.

Пока на Руси дальновидно
Князей из го..на не ваяют,
Владимир, конечно, солидней
И так, как петух, не воняет.

Но он беззащитен, бедняга,
Пусть ликом своим и суровый.
Защитой ему лишь бумага
За подписью Малого Вовы.

Петух же, пускай он и ..раный,
Хранится надежней собрата.
Ведь скульптор ему для охраны
Слепил из дерьма танк «Армата».

Коровьего там не хватало,
Зато человечьего масса.
Немало отменного кала
Из Крыма пришло, из Донбасса.

В Расее в го..не и спасенье,
И жизни залог, и победы.
Великий Союз Стад Расеи
Зовется незря «дерьмоеды».

Когда те ж пиндосы сказали:
«Вот в ..опу вам санкции, братцы!» -
Кто ел пармезан из Рязани?
Уж лучше навоза нажраться!

Теперь ясно вижу затею
Какого-нибудь депутата:
Стоит у крыльца Мавзолея
Го..ённая эта «Армата».

Железные там чо-то глохнут -
То болт недокрутят, то гайку,
И куры расейские дохнут,
Петух из дерьма ж - балалайку!

Пусть Запад коллайдеры строит,
Завидовать нам не пристало.
Мы, если Володя позволит,
Построим каллайдер! Из кала.

Пусть Маск запускает ракеты,
Нам нечего маскироваться.
Мы лепим такие конфеты,
Что как им там не обо..раться.

Мы сможем украсить на шару
Москву нашу, как по заказу,
Царь-Танком и Царь-Петушарой -
И дальше жить в противогазах.

Кому-то дерьмо как цикута,
В Расее ж - духовная скрепа.
Послать го..неца бы якуту,
Он нам еще Путина слепит.
🤣🤗
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Хатя я думаю шо для кацапов самая лучшая экскурсия это к якутскому скульптору. Полепить с ним петухов из говна, да пожрать какой нибуть фиготы с лопат...
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Очередной Ходорковский? Опять заберут деньги на билет и отправят по гагаринскому маршруту. Но это не производительно. По папанинскому маршруту можно отправить больше туристов. Конечно билет всего пару сотен миллионов бакинских стоит, так зато сотню туристов можно легко отправить проращивать злаки от цинги в папанинских местах.
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нагрузки идут при взлете и посадке.какая разница какое пребывание на орбите один час или трое суток?
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Как на ядерной ракете
мы решили полетать.
Только жаль, что в туалете
отключили свет опять.

Гиперскорость мы развили,
крен меняем и тангаж.
Чтоб в полете нас не сбили
санитар и доктор наш.

Всем Кремлем мы на орбите -
у пиндосов смур и шок.
Самый лучший ускоритель
аргентинский порошок!

🤣
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"Дымилась, падая, ракета,
И от нее бежал расчет.
Кто хоть однажды видел это -
Тот хрен к ракете подойдет!" (с)
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А гдето в США, зарыдал обзавидовавшийся Илон Маск...
🤗
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Полезные ископаемые на Луне уже выкопали, теперь можно и туристов покатать
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по гагаринскому?
т.е. туристам устроят авиакатастрофу после возвращения?
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Діду!
- Що!
- Чули, москалі у космос полетіли!
- Що всі?
- Та ні, тільки один!
- То чого ж ти тоді кричиш?
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Из этой затеи у рукожопых может получиться только маршрут гостлело !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия хочет отправить туристов в космос по "гагаринскому маршруту"
 
 
 
 
 
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