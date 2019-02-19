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 Мать экс-полковника ГРУ Скрипаля, отравленного российскими спецслужбами, просит признать его пропавшим без вести

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию РФ с просьбой признать пострадавшего от отравления Сергея и его дочь Юлию пропавшими без вести.

Соответствующее заявление подано по месту прописки Юлии Скрипаль, заявила племянница Сергея Скрипаля Виктория. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ТАСС".

"По почте отправлены заявления от имени Елены Яковлевны с просьбой признать Сергея Викторовича и Юлю пропавшими без вести. Подано по месту жительства Юлии", – сказала Виктория.

Виктория утверждает, что последний разговор между ней и Юлией состоялся 24 июля 2018 года. Юлия позвонила двоюродной сестре и рассказала о здоровье отца. Она не назвала сроков возможного возвращения в Россию.

Читайте на Цензор.НЕТ: Неизвестные ночью вывесили на соборе в Солсбери огромный российский флаг. ФОТО

Виктория Скрипаль проживает в Ярославле с матерью Сергея Скрипаля Еленой. Женщины собирались подать документы на визу в Великобританию, но 90-летняя Елена Скрипаль отказалась от поездки по состоянию здоровья. Виктории власти Великобритании неоднократно отказывали в выдаче визы.

Виктория Скрипаль считает, что и Сергея, и Юлии Скрипаль давно нет в живых.

17 февраля газета The Sunday Times со ссылкой на источник в разведке сообщила, что сейчас 67-летний Сергей Скрипаль находится дома под постоянным наблюдением врачей. По информации издания, медики опасаются, что он вряд ли когда-нибудь полностью излечится от последствий отравления.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3112634
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем так сложно? Просто отказаться от сына, как от предателя родины.
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ах какая мать... настоящая руцкая мать...
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Зачем так сложно? Просто отказаться от сына, как от предателя родины.
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и фамилия очень расеянская, скрипач
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а что,когда без вести-то пенсия выше? Мать экс-полковника ГРУ Скрипаля, отравленного российскими спецслужбами, просит признать его пропавшим без вести - Цензор.НЕТ 3814.ну тогда логично,чего же...ихтамнетами вон кредиты закрывают же...
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а она уверена что пропали, а если чуть добавить к сумме - тогда заявит, да небыло никогда сыночкаа да внучки, вот одна живу.
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В кацапії вже були павліки морозови, а відморожених мам, до *****, ще не було.
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Вообще-то, их действительно после отравления никто не видел.
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не верное и в обшем не умное утверждение.
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Может он имеет ввиду женьку пригожина и вована *****. Те да, не видели 😀
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раша ищет Скрипаля и для этого любой повод гуд. Мать экс-полковника ГРУ Скрипаля, отравленного российскими спецслужбами, просит признать его пропавшим без вести - Цензор.НЕТ 8593
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столько постановок! разбомбили бы ваш свинарник и все
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Бабка хочет свою долю с 30 сребренников Мати екс-полковника ГРУ Скрипаля, отруєного російськими спецслужбами, просить визнати його зниклим безвісти - Цензор.НЕТ 188
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Смысл простой: нет тела- нет дела. И этот смысл в голову маразматической старухи вложила, ясен пень, не она сама. Теперь в параше любые обвинения в отношении Скрипалей можно "в суде" опровергнуть очень просто: "а он (пропал) уволился ещё вчера". Или: "а вы докажите". Прецеденты в параше на этот счёт были даже такие:
Мати екс-полковника ГРУ Скрипаля, отруєного російськими спецслужбами, просить визнати його зниклим безвісти - Цензор.НЕТ 4361
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Шустрая старушенция. Выдайте ей маузер.
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пропавшим без вести и жертвой британских спецслужб следует признать кота скрипаля, дух которого до сих пор ходит по британии неотмщенным...
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это, скорее всего, чекисты пытаются навести справки про жертву
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Британцы тщательно оберегают Скрипалей,а костлявая рука ФСБ никак не угомонится.Даже бабушку выкорыстовують в недобрых целях
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Если нормальные люди, знакомые с "умом росию не понять" слегка прифигивают от таких заворотов в мозгу кацапов, то каково там британцам?!
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А тих два гейрозвідника Петров з Башировим ще живі, чи фуйло вже їх того..
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Хрен его знает как на это реагировать...
**********...)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМать экс-полковника ГРУ Скрипаля, отравленного российскими спецслужбами, просит признать его пропавшим без вести
 
 
 
 
 
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