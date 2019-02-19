EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  765  7
Все про:Нацполиция (8956) СБУ (13241) торговля людьми (174) Объединенные силы (237)

 Жительницу Мариуполя, переправлявшую женщин на Ближний Восток для занятия проституцией, задержали в Запорожье, - пресс-центр ООС

В Донецкой области сотрудники СБ Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, совместно с Нацполицией пресекли международный канал торговли людьми.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, оперативники спецслужбы установили, что жительница Мариуполя наладила нелегальный бизнес по отправлению женщин для работы в сфере оказания интимных услуг в одну из стран Ближнего Востока. "Подбор" девушек она осуществляла якобы под видом работы в заведениях общественного питания. За каждую переправленную за границу "заробитчанку" злоумышленница получала от заказчиков 300 долларов США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемая в вербовке женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом задержана в аэропорту Харькова, - Нацполиция

Правоохранители задержали женщину в аэропорту Запорожья при попытке отправки за границу двух украинок. Во время санкционированных обысков по месту жительства рекрутерки изъяты авиабилеты на имена еще двух "заробитчанок" и мобильный телефон с перепиской, удостоверяющей противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.149 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела.

Также читайте: В этом году 223 украинца стали жертвами торговли людьми, - Аброськин

Источник: https://censor.net.ua/n3112633
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А сами женщины конечно не знали,куда и зачем они едут от бедолаги..
 показать весь комментарий
 
 
та ні, замовник був "легендована особа" із ВБТЛ і продавець довго пручалась, поки її вмовили і змогли зробити нормальну відеозапис...
 показать весь комментарий
 
если отправляла тех кому вата в голове, то не стоит строго к неи придератся, нет преступления.
 показать весь комментарий
 
 
У проституток нужно было перед отправкой спросить,-"Крым чей?"
 показать весь комментарий
 
 
а еще кричат,шо азов заблокирован,корабли досматривают,вон бл...ей из мариуполя танкерами везут через керченский пролив и никто их не досматривает Мешканку Маріуполя, що переправляла жінок на Близький Схід для заняття проституцією, затримали в Запоріжжі, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 2253
 показать весь комментарий
 
А рабыни отчаянно кричали и сопротивлялись...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖительницу Мариуполя, переправлявшую женщин на Ближний Восток для занятия проституцией, задержали в Запорожье, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
 вверх