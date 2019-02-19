 Жительницу Мариуполя, переправлявшую женщин на Ближний Восток для занятия проституцией, задержали в Запорожье, - пресс-центр ООС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, оперативники спецслужбы установили, что жительница Мариуполя наладила нелегальный бизнес по отправлению женщин для работы в сфере оказания интимных услуг в одну из стран Ближнего Востока. "Подбор" девушек она осуществляла якобы под видом работы в заведениях общественного питания. За каждую переправленную за границу "заробитчанку" злоумышленница получала от заказчиков 300 долларов США.

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Правоохранители задержали женщину в аэропорту Запорожья при попытке отправки за границу двух украинок. Во время санкционированных обысков по месту жительства рекрутерки изъяты авиабилеты на имена еще двух "заробитчанок" и мобильный телефон с перепиской, удостоверяющей противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.149 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела.

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